Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Nicht alle Journalisten, die Holger Kliem aufrief, waren auch in der Leitung. Hoffenheims Pressesprecher zog bei der obligatorischen Telefonschalte vor dem Bundesliga-Auftakt kurzzeitig sogar einen Neustart in Erwägung, ehe im Medienraum in Zuzenhausen doch noch ein Lebenszeichen zu hören war. Und Kliem sich nicht beirren ließ: Wenn einer ausfiel, wählte er einfach den nächsten auf der Liste aus. Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß muss es vor dem Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln genauso machen.

"Wir haben das eine oder andere Fragezeichen", sagt Hoeneß, der sich extra einen Zettel mit aufs Podium genommen hatte, um keinen angeschlagenen Profi zu vergessen. Die Personallage ist angespannt. Definitiv ausfallen werden Kapitän Benjamin Hübner, bei dem der 38-Jährige zuletzt noch auf einen Einsatz am Samstag gehofft hatte. Vergeblich.

Hoeneß über seinen Abwehrchef: "Das wird nicht reichen." Länger verzichten muss die TSG bekanntlich auch auf Havard Nordtveit und Konstantinos Stafylidis. Auch Robert Skov und Stefan Posch konnten in dieser Woche noch nicht mit dem Tram trainieren. Kürzer treten mussten zudem Christoph Baumgartner, Pavel Kaderabek und Andrej Kramaric. "Bei ihm hat es ein bisschen gezwickt im Leistenbereich", berichtet Hoeneß über den für Hoffenheim so wichtigen Vizeweltmeister. Beim Kroaten, der in der vergangenen Saison immer wieder verletzt passen musste, wolle man besonders vorsichtig sein. So oder so: "Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz haben", ist Hoeneß überzeugt.

Selbst im Worst Case – also ohne Acht – werde man "mit aller Macht" in die Domstadt fahren und versuchen, die ersten Punkte der Saison mitzunehmen. Da in der nächsten Woche gleich mal Triple-Sieger Bayern München in Sinsheim vorbeischaut (Dann vor 6030 Zuschauer in der PreZero Arena; in Köln sind es 9200) und anschließend mit Frankfurt und Dortmund zwei weitere schwere Aufgaben warten, wäre ein Erfolgserlebnis am Samstag umso wichtiger. Oder, Herr Hoeneß? "Erfolgserlebnisse sind immer wichtig, weil sie helfen den Prozess zu beschleunigen, Dinge zu entwickeln. Unabhängig vom Auftaktprogramm."

Geholfen hat also auch der Sieg am vergangenen Sonntag. Nach einem harten Kampf beim Viertligisten Chemnitzer FC zog "Hoffe" nach Elfmeterschießen in die zweite Pokalrunde ein. Er habe durchaus etwas länger gebraucht, um nach seinem turbulenten Pflichtspieldebüt einzuschlafen, verriet der TSG-Trainer, der dann dafür aber umso besser geschlafen habe. "Da war schon sehr viel drin", erinnert er an Verletzungen, nicht gegebene Elfmeter, Führung und Rückstand sowie das Auf und Ab im entscheidenden Elfmeterschießen. "Wichtig war es in erster Linie weiterzukommen, aber natürlich bietet solch ein Spiel auch die Möglichkeit, Dinge aufzuarbeiten und besser zu machen." Dies sei in dieser Woche bereits geschehen.

Eine der Haupterkenntnisse: "Wir müssen vom Fleck weg mehr Tempo ins Spiel bringen, das wird gegen Köln ganz maßgeblich sein", glaubt Hoeneß. Im übertragenen Sinne gilt das auch für die anstehende Saison: Der Kaltstart soll unbedingt vermieden werden. "Für uns wie für alle anderen Mannschaften, die noch in der Findungsphase sind, geht es darum, gut reinzukommen." Dafür brauche man Spiele – und im besten Fall siegreiche Spiele. Denn Erfolgserlebnisse helfen – auch beim Schlafen.

Update: Donnerstag, 17. September 2020, 20.05 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim mit 6030 Zuschauern gegen den FC Bayern

Die TSG 1899 Hoffenheim plant ihr erstes Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München am 27. September mit 6030 Zuschauern. Dies gab der nordbadische Bundesligist am Donnerstag bekannt. In Abstimmung und auf Basis des erarbeiteten Hygienekonzepts mit dem Gesundheitsamt Heidelberg und dem Ordnungsamt Sinsheim erhielten die Kraichgauer die Genehmigung für die Fan-Rückkehr in die Sinsheimer Arena, die 30 150 Besucher fasst. Die Tickets werden unter Dauerkarteninhaber der vergangenen Saison verlost.

Die Bundesländer hatten sich am Dienstag auf eine einheitliche Regelung zur Fan-Rückkehr verständigt, die den deutschen Proficlubs in den kommenden sechs Wochen eine Auslastung von 20 Prozent der jeweiligen Stadion- oder Hallenkapazität erlauben soll. Die baden-württembergische Landesregierung verkündete daraufhin, ihre Corona-Verordnung noch in dieser Woche entsprechend überarbeiten zu wollen.

Update: Donnerstag, 17. September 2020, 17.55 Uhr

Zuzenhausen. (dpa) Hoffenheims neuer Cheftrainer Sebastian Hoeneß will beim Fußball-Bundesligisten eine neue Spielidee entwickeln. "Grundsätzlich ist es so, dass wir mitten in dem Prozess sind, eine Idee zu implementieren. Wir sind erst in der Anfangsphase", sagte er im Interview mit dem Clubmagazin "Spielfeld", das am Freitag erscheint.

Er habe bereits eine Entwicklung erkannt, betonte aber: "Innerhalb dieser Idee gibt es gewisse Grundsätze und Prinzipien, die dann auch klar definiert sind. Aber es gibt immer eine gewisse Flexibilität, es muss auf dem Rasen ja Raum geben für Kreativität."

In der vergangenen Saison hatte Hoeneß mit der U23 des FC Bayern München als Aufsteiger überraschend die Meisterschaft in der 3. Liga gewonnen. Nun hat er seine erste Trainerstelle im Profibereich angetreten. "Es ist ein unglaubliches Jahr. Wahrscheinlich das turbulenteste, das ich bisher erlebt habe", sagte Hoeneß.