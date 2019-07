Zuzenhausen/Windischgarten. (ber) Vincenzo Grifo, Benjamin Hübner und ihre Teamkollegen der TSG 1899 Hoffenheim sind am Donnerstag um die Mittagszeit in Windischgarsten eingetroffen. Im Trainingslager in Oberösterreich arbeitet der Fußball-Bundesligist am Feinschliff. Insgesamt 30 Spieler sind dabei, auch Nadiem Amiri, der nach seinem EM-Einsatz mit der U21 Sonderurlaub hatte, sowie Kevin Vogt, der sich im Test gegen Regensburg (3:2) am Mittwoch eine leichte Adduktorenzerrung zugezogen hatte.

Nicht aber Joelinton. Der Brasilianer, an dem Newcastle United interessiert sein soll, dürfte die Kraichgauer wohl verlassen. Höhepunkte des Trainingslagers sind die beiden Testspiele am 25. Juli in Bad Wimsbach-Neydharting gegen den italienischen Zweitligisten Hellas Verona um 17 Uhr und direkt im Anschluss um 19 Uhr gegen den türkischen Erstligisten Trabzonspor.