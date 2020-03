Zuzenhausen. (dpa) Auch am Dienstag gilt: 1899 Hoffenheim hat derzeit keinen Corona-Verdachtsfall im Verein. "Auf keinen Fall in der Mannschaft und im direkten Umfeld." Das sagte Sportchef Alexander Rosen in Zuzenhausen. Das Mannschaftstraining sei auch für diese Woche ausgesetzt, die Profis könnten aber "in Kleinstgruppen von ein bis zwei Spielern im Slot hier trainieren", sagte er.

Dies geschehe natürlich unter Einhaltung aller Vorsichts- und Hygienemaßnahmen und betreffe Läufe und Übungen im Kraftraum. Auch verletzte Spieler würden einzeln behandelt. "Wir sind da extrem gewissenhaft und haben das Geschehen extremst zurückgefahren", betonte Rosen. Ansonsten trainieren die Spieler wie bei anderen Clubs individuell nach Club-Plänen zuhause.

Für einen möglichen Saisonabbruch in der Fußball-Bundesliga sieht man sich wirtschaftlich bestens vorbereitet. "Wir sind für dieses Szenario, das in keinster Weise wünschenswert wäre, ohne Fremdkapital oder Zuschüsse so aufgestellt, dass wir auch das überstehen könnten", sagte Rosen. Dies gelte natürlich "nicht unendlich", falls die Zwangspause wegen der Corona-Epidemie über die Sommerpause hinaus anhalte.

Die Kraichgauer haben in den vergangenen Jahren sehr hohe Transfereinnahmen erzielt, die den einstigen Dorfclub auch von Mäzen und Milliardär Dietmar Hopp finanziell unabhängig gemacht haben. Die Hoffenheimer müssen auch nicht befürchten, in einer neuen Spielzeit keine starke Mannschaft zu haben: Lediglich drei Verträge laufen aus, die der Ersatztorhüter Michael Esser und Alexander Stolz sowie von Sebastian Rudy: Der Nationalspieler ist bis zum 30. Juni von Schalke 04 ausgeliehen und möchte gerne bei der TSG bleiben.

"Wenn wir die Transferausgaben extrem reduzieren müssten, hätten wir eine wirklich schlagkräftige Truppe", sagte Rosen und verwies zudem auf rückkehrende Leihspieler und Talente aus der eigenen Akademie. Der 40 Jahre alte Direktor für Profifußball betonte: "Wir haben wirtschaftlich keinen unendlichen, aber langen Atem." Andere Proficlubs fürchten derzeit um ihre Existenz.

Es gebe aktuell auch keine Kurzarbeit in der Geschäftsstelle in Zuzenhausen, so Rosen. Auch das Thema Gehaltsverzicht müsse man "nicht unter Druck aufmachen". Die Hoffenheimer haben bereits vergangene Woche einen Hilfsfonds aufgelegt, den nach Clubangaben auch Hopp und Spieler unterstützen.

Update: Dienstag, 24. März 2020, 13.30 Uhr

Welle des Zuspruchs für Corona-Hilfsfonds

Zuzenhausen. (jog) Diese außergewöhnlichen Zeiten in der Corona-Krise bedeuten eben nicht nur Sorgen und Nöte, sondern sie bringen auch sehr viel Positives zutage. Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat seit der Veröffentlichung und Errichtung eines "Corona-Hilfsfonds" eine Welle des Zuspruchs erhalten. Sponsoren, Partner, Gönner, Freunde, Fans und Mitglieder des Kraichgauklubs haben nach Bekanntwerden der solidarischen Aktion umgehend ihre unprätentiöse, großzügige Hilfe angeboten. Mit Hochdruck arbeiten die TSG-Verantwortlichen an der Ausgestaltung des Fonds.

Am Freitag verkündete "Hoffe" ferner, dass des Auszeit für den geordneten Trainingsbetrieb für die Profis und die U 23 um eine Woche bis einschließlich 29. März verlängert wird. "Es geht um die Gesundheit. Deshalb gilt es alles dafür zu tun, die Verbreitung des Virus so effektiv wie möglich zu verlangsamen", sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball, über die Vorsorge-Maßnahme. Mit Trainingsplänen halten sich die Akteure von Cheftrainer Alfred Schreuder und U 23-Kollege Marco Wildersinn individuell fit.

Einen ersten "Corona-Fall" haben sie, Stand 20. März, beim Dorfverein glücklicherweise nicht. Neben der Bereitschaft von Kapitän Hübner und Co., den Hilfsfonds unterstützen zu wollen, wird auch das Thema Gehaltsverzicht intern diskutiert, was ein weiteres wichtiges Signal darstellen würde. Auch Kurzarbeit ist im Trainings- und Geschäftsstellenzentrum Zuzenhausen (noch) keine Option. Aufgrund der Corona-Pandemie ist unterdessen eine Verlängerung der Saison-Pause (bis 2. April) zu erwarten.