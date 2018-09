Zuzenhausen. (dpa-lsw) Die TSG 1899 Hoffenheim muss im Bundesliga-Spiel bei Hannover 96 voraussichtlich wieder auf Regisseur Kerem Demirbay verzichten. Der Einsatz des zweimaligen Nationalspielers sei "sehr gefährdet", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Montag. Demirbay hatte nach überstandener Sprunggelenkverletzung vergangene Woche in der Champions-League-Partie bei Schachtjor Donezk (2:2) einen Teileinsatz. Beim 1:1 am Samstag gegen Borussia Dortmund fehlte er jedoch wegen Adduktorenbeschwerden.

Zudem fallen bei den Kraichgauern die Langzeitverletzten Nadiem Amiri, Dennis Geiger, Kasim Adams, Lukas Rupp und Benjamin Hübner aus. Nachdem die TSG-Profis zuletzt viele Torgelegenheiten vergaben, hofft Nagelsmann, dass sich die Chancenverwertung in Hannover bessert.

"Wir spielen, was meine Idee des Fußballs angeht, eine sehr gute Saison", sagte der 31-Jährige. "Wir machen das gut, nur dürfen wir uns nicht einlullen lassen und müssen mehr Punkte holen." Bisher hat Hoffenheim erst vier Zähler in vier Spielen gesammelt.