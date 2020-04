Zuzenhausen. Fußball-Nationalspieler, Ex-Profi, Jugendtrainer, Greenkeeper, Botschafter einer Hilfsorganisation, gläubiger Christ, Ehemann und Vater von vier Kindern. Benjamin James von der TSG 1899 Hoffenheim ist ein vielseitiger Mann. Vor allem aber: Ein fröhlicher Mensch.

Wer mit dem 49-jährigen Nigerianer spricht, wird von der guten Laune angesteckt. Dabei kennt "Big Ben" auch die Schattenseiten des Lebens. Während seiner Zeit beim Zweitligisten Carl-Zeiss Jena wurde er von Rassisten attackiert, sein Auto demoliert.

Schwere Verletzungen wie zwei Kreuzbandrisse verhinderten, dass der knapp zwei Meter große Verteidiger eine ähnliche Karriere machte wie seine Landsleute Jay-Jay Okocha oder Chinedu Obasi.

Das Talent wurde James, der mit sechs Brüdern in Lagos aufwuchs, in die Wiege gelegt. 17 Tore erzielte der Abwehrspieler in einer Saison und wurde in Nigeria zum "Spieler des Jahres" gewählt. Er bestritt elf Länderspiele, doch vor der Weltmeisterschaft 1994 in den USA verletzte er sich. Das 1:2 gegen Italien, mit dem die Super Eagles im Achtelfinale knapp am späteren Finalisten scheiterten, erlebte er von der Bank.

Mit Novara Calcio stieg James in die zweite italienische Liga auf, im nahen Mailand machte er als Modell für Unterhosen bella figura.

Anders als in Jena wurde der bekennende Christ in der Kurpfalz herzlich aufgenommen. Er spielte beim Regionalligisten VfR Mannheim, später in Bammental. Seit 2005 ist er Trainer im Hoffenheimer Nachwuchsbereich. Profis wie Denis Geiger und Philipp Ochs haben von ihm profitiert.

Mit seiner Frau Billy und dem 14-jährigen Ronney ist Benjamin in der Mannheimer Neckarstadt zuhause. Die Zwillinge Kingsley und Blessing (32) gehen ihren eigenen Weg, der 22-jährige Roy spielt Handball beim Drittligisten TGS Pforzheim.

Gelegentlich kommt Besuch. Zum Beispiel von Jay-Jay Okocha oder Chinedu Obasi. Der mittlerweile 33-jährige Obasi, der seine mit Abstand beste Zeit in Hoffenheim hatte und in 92 Spielen 25 Tore erzielte, macht gerade eine Reha in Zuzenhausen.