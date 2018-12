1899 Hoffenheim ist nach einem Bericht der schweizer Boulevard Zeitung "Blick" an Torjäger Seydou Doumbia interessiert. Der 21-jährige Stürmer von der Elfenbeinküste spielt zur Zeit noch für den schweizer Erstligisten Young Boys Bern. In der vergangenen Saison wurde Doumbia mit 20 Treffern in 32 Spielen Torschützenkönig in der Schweiz. In dieser Saison steht er mit 17 Toren in 16 Spielen wieder ganz oben. Vor wenigen Wochen hat Doumbia bei seinem zweiten Länderspiel für die Elfenbeinküste das erste Tor erzielt: Beim Länderspiel gegen Deutschland wurde er in der 83. Minuten eingewechselt, zwei Minuten später konnte Doumbia seinen ersten Treffer bejubeln. Nach Angaben des "Blick" ist neben Hoffenheim auch Tottenham Hotspurs an dem 21-jährigen interessiert. "Hoffenheim bietet wacker mit", heißt es in dem Artikel, Details werden aber nicht genannt. Doumbia hat in Bern noch einen Vertrag bis 2014.