Von Celine Eßlinger

Ein bisschen wie Halloween: Eric feiert Weihnachten in Russland ganz anders

Eric Hermann. Foto: Eßlinger

Der 21-jährige BWL-Student Eric feiert mit seiner Familie für gewöhnlich ein deutsches Weihnachten: Am 24. Dezember werden die Geschenke verteilt, der Gottesdienst wird besucht und eine Weihnachtsgans kommt auf den Tisch. Da seine Eltern ursprünglich aus Kasachstan stammen, war er aber an Weihnachten bereits bei seinen Verwandten in Russland zu Besuch, wo das Weihnachtsfest etwas anders aussieht als in Deutschland.

„In Russland ist Heiligabend erst am sechsten Januar, Weihnachten dementsprechend dann am siebten“, berichtet er. Gefeiert werde aber meist an Silvester mit einem Weihnachtsbaum und Geschenken im Kreis der Familie. Außerdem gebe es eine große orthodoxe Messe. „Zum Weihnachtsfest laufen die Kinder durch die Straßen und klingeln an den Häusern, wo man ihnen Süßigkeiten schenkt. Also ein bisschen wie an Halloween“, findet Eric. Im Vergleich zum deutschen Weihnachtsmann oder Christkind bringe in Russland Väterchen Frost mit seiner Enkelin die Geschenke – in blau statt in rot gekleidet.

Ein typisches Weihnachtsessen gebe es in Russland allerdings nicht: Natürlich werde an Heiligabend etwas Festliches zubereitet, das könne aber jedes Jahr variieren. „Zum Nachtisch wird oft süßer Reis mit Rosinen gegessen.“

Weihnachtlicher Glanz: Kaufhäuser in China erstrahlen im westlichen Stil

Fangyuan Hong. Foto: Eßlinger

Im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern werde in China laut Fangyuan (23), die Germanistik im Kulturvergleich studiert, nicht wirklich Weihnachten gefeiert. Es handele sich auch um kein wichtiges Familienfest, sondern um einen Anlass einzukaufen und die Kaufhäuser ließen es sich somit nicht nehmen, im Weihnachtsglanz zu erstrahlen und reichlich im westlichen Stil zu dekorieren – obwohl es auch chinesische Elemente gebe.

Sogar einen deutschen Weihnachtsmarkt gebe es in Shanghai und die Kellner in den Restaurants seien oft als Weihnachtsmänner verkleidet. „In China ist Weihnachten kommerzialisiert“, meint Fangyuan. Viele Chinesen kennen den eigentlichen Sinn von Weihnachten gar nicht. Trotzdem werde in den jüngeren Generationen Weihnachten auch dort manchmal gefeiert. „Da wir uns auf meiner Schule in Shanghai sehr mit der europäischen Kultur auseinandergesetzt haben, wurden in der Weihnachtszeit dementsprechende Theaterstücke inszeniert und Lieder gesungen“, erinnert sie sich.

Sie meint, dass das moderne Bildungssystem in Kombination mit den Medien viel dazu beigetragen habe, Weihnachten bekannt zu machen. Zudem tauschten die Schüler untereinander Geschenke aus und vor allem Liebespaare sähen Weihnachten als Anlass, sich zu beschenken. In manchen Schulen seien Geschenke an Weihnachten aber verboten, da mehr Wert auf die chinesische Tradition gelegt werden solle. Wenn also Weihnachten gefeiert würde, dann nicht im Sinne der Religion, sondern als Fest unter Freunden. „Vergleichbar mit dem deutschen Weihnachten als Familienfest ist bei uns das Chinesische Neujahr“, fügt sie hinzu.

Zeit zum Entspannen: Aaron lässt es in Deutschland ruhig angehen

Aaron von Wickede. Foto: Eßlinger

Natürlich wird das Haus für die Adventszeit mit allerlei Weihnachtssternen und Lichtern dekoriert – wie üblich in Deutschland. „Bei uns steht vor allem die Familie im Vordergrund“, erklärt der 20-Jährige Aaron von Wickede, der Sonderpädagogik studiert. Eine Krippe und Weihnachtspyramiden dürften auch nicht fehlen. An Heiligabend mache zunächst die Familie einen Weihnachtsspaziergang. Wenn es Richtung Abend gehe, dann werden die Kerzen am Baum – die übrigens noch aus echtem Wachs seien – angezündet, Lieder gesungen und zur Bescherung reihum die Geschenke ausgepackt. Außerdem werde währenddessen die Weihnachtsgeschichte angehört. „Mit den brennenden Kerzen am Baum gab es zum Glück noch keine Unfälle.

Unsere Hunde interessieren sich eher für den anderen Christbaumschmuck: Ständig werden die Strohzapfen geklaut und genüsslich verspeist “, lacht Aaron.

Über die Feiertage wird es im Hause der von Wickedes nie langweilig: Zwar werde die besinnliche Zeit viel zum Entspannen genutzt, aber auch der Besuch von Familienmitgliedern stehe an der Tagesordnung. „Da gibt es immer richtig gutes Essen“, meint er und schwärmt von der Ente mit Rotkraut und Klößen, sowie von Lebkuchen und Plätzchen.

Ab auf die Ski-Piste: Davide mag es in Italien sportlich zu Weihnachten

Davide Legacci. Foto: Eßlinger

Bei den Legaccis in Italien geht es an Weihnachten sportlich zu: Statt sich den Bauch vollzuschlagen, ist die Ski-Piste angesagt. „Am 25. Dezember sind die Pisten leer, ein perfekter Ski-Tag in den italienischen Alpen, mit einem Weihnachtsessen auf der Skihütte“, sagt der Physik-Student Davide Legacci (25). Die Feiertage verbringe die Familie im Hotel, wo ein großes Abendessen am 24. Dezember vorbereitet und die Geschenke verteilt werden. „In Italien wird hauptsächlich am 25. Dezember gefeiert und wenn man nicht gerade Ski fährt, dann gibt es morgens die Bescherung und danach ein Mittagessen“, so Davide.

Die Geschenke bringe der Weihnachtsmann und auch ein Christbaum und Weihnachtsdekorationen dürften nicht fehlen – und zwar während der ganzen Weihnachtszeit. Was in Italien um diese Zeit auch oft anzutreffen sei, seien kirchliche Gruppen, die von Haus zu Haus laufen und die Menschen mit Weihnachtsliedern erfreuen. Außerdem sei Weihnachten vor allem das Fest der Familie: Gemeinsam werde viel gespielt und gegessen, wobei vor allem Süßes nicht fehlen dürfe.

Keine italienische Familie feiert Weihnachten ohne Panettone und Pandoro, zwei traditionell italienische Weihnachtskuchen“, schmunzelt Davide.