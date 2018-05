Die Hörsäle sind voll: Jedes Wintersemester schreiben sich laut Statistischem Landesamt rund 30.000 neue Studienanfänger allein in Baden-Württemberg ein. Studieren liegt im Trend - seit Mitte der neunziger Jahre steigt die Zahl kontinuierlich an. Aber: Ein wissenschaftliches Studium ist nicht für jeden Schulabgänger das Richtige. Und spätestens jetzt müssen die sich fragen: Was kommt nach dem Abi? Die schriftlichen Prüfungen haben die Schüler erst am Mittwoch hinter sich gebracht, jetzt steht nur noch das Mündliche an. Wer nach einer Alternative zum Studium sucht, findet unbegrenzte Möglichkeiten. Fünf davon stellen wir vor.

Endlich anpacken - als Azubi

Das mit dem Abi hat gerade noch so hingehauen, aber eigentlich hast Du schon lange keine Lust mehr aufs Lernen, sondern willst lieber anpacken? Dann ist eine Berufsausbildung das Richtige für Dich. Unternehmen suchen händeringend nach qualifizierten Azubis, vor allem Abiturienten sind heiß begehrt.

Pro: Eine Ausbildung ist deutlich praxisnaher als das Studium, häufig kann man auch danach im Betrieb bleiben - und natürlich verdient man von Beginn an Geld. Die Gehälter eines Studienabsolventen überschreiten die eines ehemaligen Lehrlings laut Handwerkskammer erst in den Lebensjahren zwischen 30 und 40.

Nachteile: Verdienst und Sicherheit haben ihren Preis: Die Freiheit eines Uni-Studiums wirst Du an der Berufsschule nicht finden. Vielmehr heißt es hier auch wieder: die Schulbank drücken.

Wer hilft mir? Auf der Internetseite der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar kannst Du nicht nur den passenden Beruf, sondern auch gleich freie Stellen in der Metropolregion finden: www.rhein-neckar-ihk24.de. Wer ins Handwerk will, wird hier fündig: www.handwerkskammer.de

Reisen statt Büffeln

Die Prüfungen sind geschrieben, Du bist ausgepowert und kraftlos? Gönn Dir eine Auszeit - und das am besten weit weg von deiner Komfortzone daheim. Wie wär’s mit Südostasien? Thailand, Laos, Vietnam und Kambodscha lassen sich problemlos mit dem Rucksack bereisen - und das dazu noch halbwegs günstig. Auch Reisen nach Süd- und Mittelamerika liegen im Trend: Egal, ob Mexiko, Kuba, Kolumbien, Panama oder Costa Rica - ein bisschen lateinamerikanisches Lebensgefühl schadet nie.

Pro: Freiheit! Auf Deiner Reise wird Dir keiner sagen, was Du tun oder lassen musst. Du kannst selbst entscheiden, wo es als Nächstes hingehen soll, ob Du Strand oder Stadt, ob Du allein oder mit Leuten unterwegs sein willst. Und: Als 18-jähriger Abiturient hast Du noch gut 50 Arbeitsjahre vor Dir - lass Dir also Zeit mit dem Berufseinstieg.

Contra: Dein Geldvorrat wird mehr und mehr schrumpfen, je länger Du unterwegs bist. Denn egal, wo Du hinfährst: Reisen kostet natürlich. Du solltest Dir also etwas angespart haben, bevor Du startest - oder Du hast das Glück, dass deine Eltern Dich unterstützen.

Wer hilft mir? Günstige Flüge findest Du unter: www.skyscanner.de. Geht Dir das Geld aus, kannst Du unterwegs arbeiten. Ob Gartenarbeit im Hotel oder helfen auf dem Bauernhof, hier findest Du das Passende für Dich: www.workaway.info

Was Gutes tun

Du willst nach zwölf Jahren Schule endlich auch mal etwas richtig Nützliches tun? Dann ist ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) genau das Richtige für Dich. Ob Deutsches Rotes Kreuz oder Caritas: Soziale oder gemeinnützige Einrichtungen freuen sich über jede helfende Hand. Wenn Du raus in die Natur willst, kannst Du auch ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) machen. Und auch im Kulturbereich gibt es entsprechende Angebote. Aber das Beste ist: Das alles geht nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland.

Pro: Du tust Gutes, indem Du einen Beitrag zum Zusammenleben unserer Gesellschaft leistest. Außerdem kannst Du die Zeit im FSJ nutzen, um Dir zu überlegen, was Du mit Deinem Leben anfangen willst. Dabei schnupperst Du in Bereiche hinein, die vielleicht auch als Beruf in Frage kommen. Von den meisten Organisationen bekommst du beim FSJ ein Zimmer mit anderen Freiwilligen in einer WG gestellt - ebenso wie ein bisschen Taschengeld.

Contra: Du wirst nicht reich. Das kleine Taschengeld reicht gerade so für den Alltag.

Wer hilft mir? Willst Du in Baden-Württemberg bleiben, gehe auf www.fsj-baden-wuerttemberg.de. Willst Du raus aus der Region, gibt’s Infos unter www.bundesfreiwilligendienst.de, mehr zum FÖJ findest Du auf www.foej.de. Für ein Auslandsjahr gibt es unzählige Organisationen, empfehlenswert ist etwa "Weltwärts" (www. weltwaerts.de). Allgemeine Infos gibt auch bei "Rausvonzuhaus" (www.rausvonzuhaus.de).

Unverbindlich Geld scheffeln

Du willst nach dem Abi auf eigenen Beinen stehen, unabhängig von Deinen Eltern sein, bist aber noch nicht bereit, mit Studium oder Ausbildung zu starten? Dann jobbe doch einfach in einem Unternehmen oder in der Gastronomie. So kannst Du Dir das nötige Kleingeld für Dein Studium ansparen - oder für eine Reise.

Pro: Du verdienst Geld, hast aber noch Freiheiten, weil Du kein langfristiges Arbeitsverhältnis eingehst. Vor allem in der Gastronomie kannst Du Dir Schichten oft selbst aussuchen - und so auch das Tempo bestimmen.

Contra: Du hast eine Lücke im Lebenslauf.

Wer hilft mir? Egal, ob in Heidelberg oder anderen Städten in der Region: Viele Kneipen oder Restaurants suchen händeringend nach Kellnern oder Barkeepern. Such Dir also einfach eine raus, marschier hinein - und frag nach einem Job. Wenn Du eher auf Nachtschichten in Unternehmen aus bist, frag’ doch mal bei den großen Firmen der Region an. In der Industrie bekommt man oft auch als Aushilfe Stundenlöhne deutlich über dem Mindestlohn.

Das Beste aus beiden Welten

Irgendwie willst Du schon studieren, aber auch praktisch etwas tun? Dann auf ins Duale Studium. Viele große Unternehmen bieten mittlerweile eine solche Möglichkeit an, bei der Theorie und Praxis Hand in Hand gehen.

Pro: Du verdienst schon Geld, die Kosten für die Hochschule übernimmt meist das Unternehmen.

Contra: Stress: Du machst im dualen Studium nicht "entweder oder", sondern beides: Arbeit und Studium. Dementsprechend anstrengend kann das alles werden. Die Freiheit eines Uni-Studenten wirst Du nicht genießen können.

Wer hilft mir? Umfangreiche Infos zum Dualen Studium bietet die Internetseite www.wegweiser-duales-studium.de