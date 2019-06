Von Noemi Girgla

Sabine Scherer (58) leitet seit 2001 das Heidelberger Stammzellspenderregister.

Frau Scherer, was ist das Heidelberger Stammzellspenderregister (HSR) eigentlich?

Das HSR ist ein regionales Register. Dabei darf man das Wort „regional“ nicht falsch verstehen. Es bezieht sich darauf, dass wir als Einrichtung des Universitätsklinikums unsere Spender vor allem in Heidelberg und der Rhein-Neckar-Region rekrutieren. Das heißt: Die Registrierung findet hier vor Ort statt und sollte ein Spender ausgewählt werden, wird er individuell betreut und die Spende kann wohnortnah stattfinden. Bei überregionalen Registern müssen die Spender oft in andere Städte reisen, wo dann die Untersuchungen und Entnahmen stattfinden. Bei einigen Aktionen unterstützen uns übrigens die Heidelberger Medizinstudierenden mit ihrer Gruppe „Uni hilft“ – eine tolle Sache.

Aber die Spender können auch für überregionale Patienten Stammzellen spenden?

Natürlich. Für die Registrierung benötigen wir von potentiellen Spendern eine Einverständniserklärung und ein kleines Röhrchen mit Venenblut. Aus dem Blut werden bei uns im Hause mittels molekulargenetischer Methoden die Gewebemerkmale bestimmt. Das Typisierungsergebnis wird dann unter einer verschlüsselten Personenkennziffer an das deutsche Zentralregister ZKRD nach Ulm weitergeleitet und steht dann dort für Anfragen aus der ganzen Welt zur Verfügung. Ausschlaggebend für den Erfolg der Stammzelltransplantation ist eine möglichst perfekte Übereinstimmung der Gewebemerkmale (HLA) von Spender und Empfänger. Diese Gewebemerkmale sind sehr komplex und unter Menschen extrem unterschiedlich. Deshalb werden bei der Suche nach einem passenden Spender die Daten immer weltweit abgeglichen.

Wer kommt denn für eine Stammzellspende in Frage?

Eigentlich jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 60 Jahren, bevorzugt suchen wir jedoch jüngere Spender bis zu 40 Jahren. Das maximale Alter für eine Registrierung als Blutstammzellspender liegt bei 56 Jahren. Es gelten die gleichen Bedingungen wie auch für Blutspender. Sprich: Der Spender sollte keine schweren Erkrankungen von Herz und Kreislauf, Lunge, Leber, Niere oder anderen Organen haben. Auch schwere Allergien, Stoffwechselstörungen und Autoimmunerkrankungen sind ein Ausschlusskriterium. Ebenso Infektionskrankheiten wie Malaria, Hepatitis oder HIV.

Eignet sich die Stammzelltransplantation für alle Typen von Leukämie?

Die klassischen Indikationen für eine Stammzelltransplantation sind die AML (die akute myeloische Leukämie), das MDS (das myelodysplastische Syndrom) und die ALL (die akute lymphatische Leukämie). Aber auch bei Lymphomen wird eine Stammzelltransplantation durchgeführt oder bei Erkrankungen des Knochenmarks, bei denen zu wenig funktionstüchtige Blutzellen gebildet werden. Für die CML (die chronische myeloische Leukämie) gibt es seit einigen Jahren eine gute medikamentöse Therapie, aber auch hier ist eine Stammzellspende manchmal die letzte Chance für die Patienten. Bei Kindern werden auch schwere angeborene Immundefekte mit einer Stammzelltransplantation behandelt.

Wie läuft eine Stammzellspende ab?

Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Knochenmarkentnahme aus dem Beckenkamm und die periphere Stammzellentnahme aus dem Blut. Ist ein passender Spender gefunden, wird er ca. vier Wochen vor der Spende gründlich untersucht, um Risiken sowohl für ihn selbst als auch für den Empfänger auszuschließen. Bei der Knochenmarkentnahme wird der Spender am Morgen der Entnahme in die Klinik aufgenommen. Je nach Gewicht des Patienten werden aus dem Beckenkamm 0,5 bis 1,2 Liter Knochenmark-Blut-Gemisch durch eine Punktionsnadel entnommen. Der Körper bildet die Zellen in wenigen Wochen wieder nach. Insgesamt dauert der Eingriff etwa eine Stunde, die eigentliche Entnahme etwa 15-20 Minuten. Der Eingriff findet unter Vollnarkose statt und meist kann der Spender das Krankenhaus auch schon am Entnahmetag spätnachmittags wieder verlassen.

Und was passiert bei der peripheren Entnahme?

Hierbei werden die Stammzellen durch ein spezielles Verfahren aus dem Venenblut des Spenders entnommen. Es verläuft ähnlich wie eine Plasma- oder Thrombozytenspende. Das Blut des Spenders wird in einem ständigen Kreislauf aus einer Armvene durch eine bestimmte Apparatur, den Zellseparator, geleitet und über die andere Armvene in den Körper zurückgeführt. Im Zellseparator werden die Stammzellen aus dem Blut herausgefiltert, die sonstigen Blutbestandteile bleiben dem Spender erhalten. Das Ganze dauert etwa vier bis fünf Stunden.

Also ähnlich wie bei einer Dialyse?

Ähnlich. Aber diese Art der Spende muss vorbereitet werden. Vier bis fünf Tage vor der Entnahme wird der Spender mit einem natürlichen Wachstumsfaktor für Stammzellen vorbehandelt. Das Medikament muss ein bis zweimal täglich unter die Haut gespritzt werden. Das geht auch mit Fertigspritzen zu Hause. Dadurch wird im Körper die Bildung weißer Blutkörperchen angeregt, wie es auch geschieht, wenn der Körper einen Infekt abwehren will. Außerdem werden dadurch die Stammzellen vom Knochenmark ins Blut geschwemmt und können dann herausgefiltert werden. Die entnommenen Stammzellen werden beim Spender in kurzer Zeit wieder nachgebildet.

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker. Wie steht es darum?

Natürlich birgt jede Vollnarkose immer ein Risiko, aber bei gesunden Spendern ist dieses gering. Daher gibt es ja auch die Voruntersuchungen. Bei der Entnahme aus dem Beckenkamm kann sich ein Bluterguss bilden und eventuell hat man ein paar Tage nach dem Eingriff noch leichte Schmerzen. Bei der peripheren Entnahme kann es durch das Spritzen des Wachstumsfaktors zu grippeähnlichen Symptomen kommen, die nach Ende der Behandlung aber schnell wieder verschwinden. In ganz seltenen Fällen kann es zu einer allergischen Reaktion kommen. Langzeitfolgen sind bislang nicht bekannt.

Würden Sie selbst Stammzellen spenden?

Das habe ich bereits vor einigen Jahren getan. Wie üblich wurde auch mir damals die Frage gestellt, welche Art der Spende mir lieber wäre. Wir finden es sehr wichtig, dass der Spender ein Mitspracherecht hat. Die Mehrzahl der Spender entscheidet sich für die periphere Blutstammzellentnahme, nur ca. 20 Prozent der Spender bevorzugen die Entnahme aus dem Beckenkamm. Ich habe mich damals für die periphere Entnahme aus dem Blut entschieden, auch weil es der Wunsch des Transplantationszentrums war.

Eine letzte Frage: Wer zahlt eigentlich das Ganze?

Wir müssen die Spenderregistrierungen komplett aus Spendengeldern finanzieren, da weder Bund und Länder, noch die Krankenkassen die Kosten für die Gewebetypisierungen übernehmen. Pro Typisierung sind Kosten zwischen 40 und 50 Euro zu veranschlagen. Daher sind wir dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Alle Kosten, die mit der Stammzellentnahme verbunden sind, übernimmt die Krankenkasse des Patienten. Auch was Verdienstausfall, Reisekosten und Versicherungsschutz des Spenders anbelangt. Die Kostenübernahme wird dann über das HSR abgewickelt. Die Krankenkasse oder Beihilfestelle des Spenders wird nicht in Anspruch genommen.