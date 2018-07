Sinsheim. In seiner zehnjährigen Geschichte hat schon so mancher Top-Sportler die Schulbank auf dem Berufskolleg Sport der Sinsheimer Max-Weber-Schule (MWS) gedrückt. Ob Fußball-Profi, Vize-Welt- und Europameister oder Deutsche Meister: Alle haben im Kraichgau einen großen Schritt in der beruflichen Ausbildung neben ihrem Sport ge

macht. Zu den namhaften Absolventen gehören auch der Deutsche Gewichtheber-Meister, doppelte Europameister und Olympia-Teilnehmer Nico Müller sowie Zweitliga-Kicker und U20-Nationalspieler Philipp Ochs.

Im Gespräch mit RNZ-Zeitjung-Redakteur Falk-Stéphane Dezort blicken Müller und Ochs zurück auf ihre Zeit an der MWS und auf die sportliche Zukunft.

Herr Ochs, welcher Gedanke schießt Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an Ihre Zeit an der MWS denken?

Philipp Ochs: Es ist alles super getimt. Ich konnte mich perfekt auf das Training einstellen und hatte nach der Schule Zeit, mich auszuruhen. Die Zeit war wunderbar. Ich bereue nichts.

Warum haben Sie Ihren Abschluss in Sinsheim gemacht?

Nico Müller. Foto: dpa

Nico Müller: Anstatt in zwei, macht man seinen Abschluss in drei Jahren. Der Stoff und die Prüfungen sind identisch mit denen an einer normalen Schule. Man hat mehr Freizeit. Die Lehrer haben Verständnis gezeigt, dass man regelmäßig gefehlt hat.

Und der Lernstoff konnte leicht nachgeholt werden?

Ochs: Ja. Die Schule hat einen vor allem beim Lernen unterstützt. In meinem zweiten Jahr war ich bei der U19-Europameisterschaft und wurde bei der TSG Hoffenheim in die Profimannschaft hochgezogen. In der Zeit habe ich viel Unterricht verpasst. Die Lehrer haben sich die Mühe gemacht, mir die Unterrichtspläne zu schicken.

Müller: Auch die Mitschüler geben den Stoff weiter. Jeder hat jedem geholfen.

Wir war das Klima in der Klasse?

Müller: Perfekt. Es gab keine Probleme. Weil alle Sport machen, ist auch keiner neidisch auf die Sonderbehandlung.

Inwieweit hat Ihnen die Schule auch bei der sportlichen Entwicklung geholfen?

Müller: Sie hat mir sehr geholfen. Ich hatte deutlich weniger Schulstress, konnte Lehrgänge besuchen und mich auf das Training fokussieren.

Herr Müller, wie sah Ihr Tagesablauf als Gewichtheber während der Schule aus?

Müller: Zwischen 8 und 12.30 Uhr war ich in der Schule. Dann ging es zum Essen nach Hause. Um 15 Uhr hat das Training begonnen und ging je nach Trainingsplan bis 18 oder 19 Uhr. Am nächsten Morgen war dann wieder Schule.

Die schulische Bildung haben Sie geschafft. Welche sportlichen Ziele verfolgen Sie momentan?

Ochs: Ich konzentriere mich jetzt voll auf meine Fußball-Karriere. Meinen Abschluss kann mir keiner mehr nehmen. Ich habe etwas für die Zeit nach der Karriere in der Hand.

Müller: Nach dem EM-Titel ist mein Zwischenziel die WM. Das Hauptziel sind die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.