Viele Jugendliche erfreuen sich an ihrem Smartphone und an den Sozialen Netzwerken. Beim Branchenprimus Facebook schauen allerdings immer weniger rein. Foto: thinkstock

Von Benjamin Auber

Das kräftige Dunkelblau des Facebook-Emblems leuchtet über alle Kanäle, Firmen-Chef Marc Zuckerberg kommt fast jeden Tag mit neuen Ideen um die Ecke. Das Soziale Netzwerk ist in aller Munde, zumindest - man höre und staune - bei den Erwachsenen. Eigentlich undenkbar, dass gerade die Jüngsten problemlos darauf verzichten können. Aber so ist es: Die 14- bis 19-Jährigen haben mal so etwas von keinen Bock mehr auf den blauen Daumen, der nach oben zeigt. Ein Riss zieht sich durch Facebook, der Nachwuchs fehlt.

"Facebook ist ziemlich out", sagt der 20-jährige Fabian aus Heidelberg, der nur noch angemeldet ist, um sich über Veranstaltungen zu informieren. Für die "Langeweile" macht Fabian auch das Unternehmen verantwortlich. "Über Personen von denen ich etwas lesen möchte, erfahre ich fast nichts mehr. Dann wird es mit der Zeit uninteressant".

Das Herzstück von Facebook ist und bleibt der sogenannte Nachrichtenstrom (Newsfeed). Dort sollen eigentlich alle Nachrichten auftauchen, die den Nutzer interessieren (sollen). Ein Erfolgskonzept, um zum Massenphänomen zu werden.

Habt ihr euch schon mal bewusst die ersten fünf Nachrichten eures Stroms angeschaut? Ein lohnenswertes Experiment für die Frage, ob Facebook wirklich noch gebraucht wird. Für meinen Account hat der Facebook-Algorithmus ein in einem See versenktes Feuerwehrfahrzeug, Ferienwohnungen, das beste Hackentor aller Zeiten, die Parkplatzprobleme der Allianz-Arena in München und das nächste Konzert von Beyoncé ausgespuckt. Eine persönliche Nachricht von Freunden? Fehlanzeige. "Da ist Instagram viel abwechslungsreicher", sagt die 16-jährige Michelle aus Heidelberg. Viel mehr Persönlichkeit, ansprechende Bilder und so wenig Werbung wie möglich. Logisch, dass die Jugendlichen eher darauf abfahren.

Seit Januar 2018 versucht es Facebook nun mit einer Charmeoffensive. Der neue Algorithmus soll vorab einschätzen mit welchen Beiträgen oder Freunden man am ehesten interagiert. Nur, was passiert, wenn es kaum noch persönliche Beiträge gibt? Gleichzeitig sollen Inhalte von Freunden und Familie höher priorisiert werden als öffentliche Beiträge von Unternehmen oder Nachrichtenartikel. Außerdem sollen regionale Ereignisse deutlich besser zu sehen sein und qualitativ höherwertige Meldungen nach oben wandern.

Ob Facebook damit die Trendwende gelingt? "Daran glaube ich nicht", sagt Verena aus Eppelheim. Die 24-Jährige verwendet Facebook nur noch, um mit Freunden per Messenger in Kontakt zu bleiben. Quasi als modernes Adressbuch. Für Verena wäre eine Abmeldung derzeit ein zu großer Schritt, zumindest so lange bis es eine bessere Alternative gibt, die alle vernetzt.

"Ich habe mich bei Facebook abgemeldet, weil ich einfach zu viel Zeit darauf verbracht habe", meint Charlotte (23), die gut und gerne auf Soziale Netzwerke verzichten kann. "Irgendwann verschieben sich eben die Prioritäten. Um in Kontakt zu bleiben, reicht WhatsApp völlig aus", fügt Charlotte hinzu.

Facebook hat in Vergangenheit auch schon allerlei versucht, um interessanter zu werden. Emoticons in allen Formen und Farben, die Möglichkeit, eine Story à la Instagram zu erstellen (macht nur irgendwie keiner) oder den Marketplace, um die Plattform als Tausch- und Verkaufsbörse zu etablieren. Die 17-jährige Lara aus Mannheim hat dazu ihre ganz eigene Meinung: "Wenn ich was kaufen oder verkaufen will, dann gehe ich zu eBay oder lasse es mir gleich von Amazon schicken".

Das Medium ist immer mehr zum Politikum geworden. Hasskommentare, die gesperrt oder nicht gesperrt werden, Gruppen die zwanghaft versuchen, ihre Meinung im Netzwerk zu verbreiten oder Firmen, die Facebook als lukrative Werbeplattform nutzen. "Damit verfehlt Facebook seinen eigentlichen Zweck, ein Soziales Netzwerk zu sein", erklärt Social-Media-Analyst André Jontza (siehe Interview). Auch Fabian (20) glaubt, dass die Plattform damit zu weit geht. "Ich bin skeptisch, dass Facebook es schafft die Leute zurückzuholen, die haben schon zu viele verloren und ich denke nicht, dass sich das bei den Jugendlichen zurückdrehen lässt."

Auch wenn der Nachwuchs dem Netzwerk die kalte Schulter zeigt, Facebook bleibt das bestimmende Nachrichtenmedium für Erwachsene. Da rücken die Freunde, persönliche Stories oder aussagekräftige Bilder in den Hintergrund.

Den Abgesang einzuleiten, ist sicherlich verfrüht, denn das Unternehmen bleibt erfolgreich. Facebook hat im Jahr 2017 seinen Nettogewinn um 56 Prozent auf 16 Milliarden Dollar gesteigert. Die Zahl der regelmäßigen Facebook-Nutzer lag im vierten Quartal des letzten Jahres zwar bei 2,13 Milliarden - 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Allerdings verbrachten die User 50 Millionen Stunden weniger pro Tag auf der Plattform.

Für Michelle ein Indiz, dass Facebook aufgrund der großen Konkurrenz "in den Hintergrund treten wird". David (14) aus Nußloch hat das letzte Mal vor zwei Wochen vorbeigeschaut und meint, dass "die Facebook-Zeit bald vorbei ist".