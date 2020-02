Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Nur in der ersten Reihe ist zu sehen, wie Siobhán Whelans Nasenflügel sich kurz aufblähen. Die Schüler hinten im Klassenzimmer bekommen nur mit, dass ihr Lächeln einem ernsten Gesichtsausdruck weicht. Hinter der jungen Frau in Uniform ist eine Karte Afrikas an die Wand geworfen, gerade hat die Jugendoffizierin erklärt, wie die Situation in Mali eskalieren konnte und warum dort immer noch 153 deutsche Soldaten stationiert sind: "Der Terrorismus ist noch nicht besiegt in Mali." Nachdem in Libyen, nordöstlich des Landes, der Staat praktisch zusammengebrochen war, sei es einfach gewesen für Terroristen, Mensch und Material nach Mali zu bringen.

Ein Schüler meldete sich danach zu Wort: Die Nato habe mit ihrer kriegerischen Intervention doch Anteil an der Situation in Libyen. Und damit sei sie auch für den Terrorismus in Mali verantwortlich. 45 Minuten hatte Whelan bis dahin gesprochen. Ob und wie die Nato die Situation in Mali zu verantworten hat, bespricht sie nicht mehr. Sie setzt erneut ihr Lächeln auf und kommt zum nächsten Thema.

Siobhán Whelan ist Jugendoffizierin der Bundeswehr, "Referentin für Sicherheitspolitik", Hauptmann, Soldatin. Seit zwei Jahren besucht sie Schulen, steht auf Messen, hält Vorträge. "Wir beantworten die unangenehmen Fragen", erklärt sie. Heute ist Whelan im Hölderlin-Gymnasium in Heidelberg zu Gast.

Drei Zahlen in ihrem Vortrag sollen sie beschreiben: "32 – 12 – 0" – "Ich bin 32 Jahre alt, seit zwölf Jahren bei der Bundeswehr und habe null Kinder und null Ehemänner." Whelan ging direkt nach ihrem Abitur am Friedrich-Ebert-Gymnasium in Sandhausen zur Bundeswehr, studierte an deren Universität in München Bildungs- und Erziehungswissenschaft, war zwei Jahre bei den Feldjägern, der Militärpolizei. Genauso lange war sie "Adjutant des Stellvertretenden Kommandeurs, und des Kommandeurs Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin". Dann ging es wieder zurück in die Heimat, seit März 2018 ist Whelan Jugendoffizierin in Mannheim.

Der Vortrag der Jugendoffizierin beginnt mit den sicherheitspolitischen Herausforderungen für Deutschland, wie sie im Weißbuch des Verteidigungsministeriums aufgelistet sind. Whelan arbeitet sie mit den Schülern ab: "Was bedeutet Sicherheit?", fragt sie. "Dass wir uns frei bewegen können", antwortet eine Schülerin. Ein Schüler sagt: "Dass wir vor staatlicher Willkür geschützt sind."

Whelan erklärt: "Uns geht es relativ gut – das nehmen wir als Selbstverständlichkeit hin." Doch das sei es nicht. Hinter ihr tauchen Terroristen des Islamischen Staats (IS) auf. Auf dem Foto, das sie an die Wand projiziert, posieren die Männer mit schwarzen Fahnen. "Warum ist Terrorismus für uns eine Bedrohung?", fragt Whelan. "Dann kann man nicht mehr frei irgendwo hingehen", sagt ein Schüler. Und auch die Meinungsfreiheit sei bedroht, wenn man sich vor gewalttätigen Reaktionen fürchten müsse.

Herausforderungen gebe es aber noch viel mehr: Hacker, die den Strom landesweit abdrehen könnten, Piraten, die globale Handelsrouten unsicher machen, zwischenstaatliche Konflikte führen zu Flüchtlingsbewegungen, Waffenarsenale zerfallener Staaten könnten Terroristen in die Hände fallen. Doch auch der Klimawandel kann mit Naturkatastrophen und Ernteausfällen für Verwerfungen sorgen, warnt die Offizierin.

Die Lehrer des Gymnasiums waren sich im Vorfeld uneinig darüber, ob sie überhaupt jemanden von der Bundeswehr einladen sollen. Sie haben die Schüler selber diskutieren lassen: Im Schulwettbewerb "Jugend debattiert" setzte Lehrer Michel Dobelmann die Frage auf die Agenda. Der Berliner SPD war auch nicht wohl bei dem Gedanken, Angehörige der Bundeswehr in Klassenzimmer zu lassen. In ihrem Parteitagsbeschluss vom April letzten Jahres heißt es: "Für Töten und Sterben macht man keine Werbung." Auch die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht den Besuch von Soldaten kritisch.

Hintergrund Beim Kultusministerium sieht man Schulbesuche positiv Über 400 Mal rücken Bundeswehroffiziere pro Jahr zum Einsatz in baden-württembergische Schulen aus. Die Gefahr, dass sie Schüler zu sehr beeinflussen, sieht man im Kultusministerium aber nicht – schließlich habe man Vorsorge getroffen, wie Staatssekretär Volker Schebesta (CDU) im Gespräch mit [+] Lesen Sie mehr Beim Kultusministerium sieht man Schulbesuche positiv Über 400 Mal rücken Bundeswehroffiziere pro Jahr zum Einsatz in baden-württembergische Schulen aus. Die Gefahr, dass sie Schüler zu sehr beeinflussen, sieht man im Kultusministerium aber nicht – schließlich habe man Vorsorge getroffen, wie Staatssekretär Volker Schebesta (CDU) im Gespräch mit Denis Schnur erklärt. Herr Schebesta, in Berlin hat sich die SPD für ein Verbot von Bundeswehrbesuchen in Schulen ausgesprochen. War das auch in Baden-Württemberg mal Thema? Nein, für uns war es kein Thema, Jugendoffiziere von den Schulen auszuschließen. Wir sind der Ansicht, dass die Themen Friedenssicherung und Sicherheitspolitik in den Unterricht gehören und dass sich die Schülerinnen und Schüler auch mit verschiedenen Instrumenten der Politik auseinandersetzen sollten. Deshalb hat das Land 2014 eine Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr für den Einsatz von Jugendoffizieren im Unterricht erneuert. Gilt die nur für Jugendoffiziere oder auch für Karriereberater? Zunächst einmal können die Schulen bei beidem selbst entscheiden, ob sie Vertreter der Bundeswehr einladen. Karriereberater dürfen aber kein Teil des Unterrichtes sein, sondern nur an außerschulischen Veranstaltungen teilnehmen, die für Schüler freiwillig sind. Wenn sich aber bei einer Berufsmesse verschiedene Arbeitgeber vorstellen, darf die Bundeswehr dabei nicht benachteiligt werden. Gewerkschaften und Friedensorganisationen sehen das anders. Sie fürchten, die Soldaten könnten Jugendliche zu sehr beeinflussen. Deshalb haben wir für den Besuch der Offiziere in der Schule klare Rahmenbedingungen geschaffen. Die Jugendoffiziere dürfen nicht für den Dienst in der Bundeswehr werben. Außerdem sind sie dem Beutelsbacher Konsens verpflichtet, wonach es keine Überwältigung der Schüler geben darf und wonach kontroverse Themen im Unterricht kontrovers dargestellt werden müssen – das gilt auch für die Bundeswehr. Bei dem Besuch muss auch die Lehrkraft ständig anwesend sein. Damit haben wir Vorsorge getroffen, dass es keine unzulässige Beeinflussung gibt. Kontroversen im Unterricht kontrovers darstellen. Wie sieht das aus? Abgesehen davon, dass die Jugendoffiziere auch Debatten aufgreifen müssen, kann die Lehrkraft viel tun – etwa in der Vor- oder Nachbereitung auch andere Sichtweisen einbringen. Ich würde das als Lehrer den Schülerinnen und Schülern aber vor allem im Vorfeld näherbringen, damit sie den Jugendoffizier auch mit an-deren Positionen konfrontieren können und er darauf eingehen kann. Seit dem Ende der Wehrpflicht hat die Bundeswehr Probleme, Nachwuchs zu finden. Zeigt sie deshalb verstärkt Präsenz an den Schulen? Im Schuljahr 2012/13 gab es in Baden-Württemberg 466 Veranstaltungen von Jugendoffizieren, 2018/19 waren es 432. Anhand der Zahlen ist dieser Eindruck also nicht nachvollziehbar.

Doch machen Jugendoffiziere überhaupt Werbung für ein Leben als Soldat? Personalgewinnung soll bei den Vorträgen der bundesweit 94 Jugendoffiziere eigentlich keine Rolle spielen. Es gibt sie seit 1958, 432 mal waren sie im Schuljahr 2018/2019 in Baden-Württemberg zu Besuch in einer Klasse. Anders ist es bei Karriereberatern. Sie werben in Vorträgen und auf Messen für den Dienst an der Waffe. Bis 2012 hießen sie noch Wehrdienstberater. Ein Jahr davor, 2011, wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Seitdem hat die Bundeswehr große Probleme, Nachwuchs zu rekrutieren. Noch im Januar dieses Jahres stellte sich heraus, dass der Personalmangel eklatanter ist als bisher bekannt und allein bei den Militärs 25.000 Stellen unbesetzt sind.

Im Klassenzimmer zeigt Whelan ein Foto aus einem Auslandseinsatz. Eine Pritsche, ein kleines Schränkchen, etwa ein Meter Platz, "dann kommt das nächste Bett", erklärt sie. In den Zelten sei es unangenehm: "Es ist eigentlich immer laut." Und Familie und Freunde sieht man lange nicht. "Ihr fliegt auch nicht am Wochenende heim." Doch das ist nicht alles, was die Soldaten bei einem Einsatz erwartet. "Es ist immer auch ein Risiko für Leib und Seele", sagt Whelan.

Die Schüler sind teilweise überrascht angesichts der klaren Worte: "Ich dachte eigentlich, da kommt jemand und erzählt, wie toll die Bundeswehr ist", sagt einer von ihnen. Whelan erklärt, dass das nicht ihre Aufgabe sei: "Ich darf auch alles sagen, was ich blöd finde an der Bundeswehr."

Und einiges gefällt ihr auch nicht, wie sie den Schülern verrät. 2021 möchte Whelan neue Wege gehen, abseits der Bundeswehr. Sie sagt: "Die Bundeswehr und ich haben uns an manchen Stellen aufgerieben." Sie sei dankbar für die Zeit, aber wenn man sie jetzt fragen würde, ob sie länger bleiben will, würde sie dankend ablehnen.