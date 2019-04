Kopenhagen. Unsere Autorin Alisa Götzinger hat die Dänen und dieses "hygge" gerade vor Ort in Kopenhagen kennengelernt. Sie hat ein bisschen gelernt, was dieses besondere Gefühl ausmacht und wie man es erleben kann - hier ihre Tipps:

1. Einfach mal Kaffeepause machen: Ein großer Pott Kaffee mit Milchschaum, ein leckeres Süßstückchen dazu – das macht bei jedem Wetter glücklich. Egal, ob der Regen von außen gegen die Scheibe prasselt, oder ob man sein Gesicht den ersten wärmenden Sonnenstrahlen zuwendet. Nichts bringt einen besser voran als eine kleine Pause im Alltag – das wissen die Skandinavier. Die Kaffeepause ist wichtiger Bestandteil des Tages und wird gerne auch mehrmals täglich zelebriert. Hier werden gute Gespräche geführt und Freundschaften gepflegt.

2. Schöner Wohnen: Für die Dänen ist alles „hygge“, was zu einer gemütlichen und heimeligen Atmosphäre – ja, zu einem allgemeinen Wohlbefinden beiträgt. Dazu zählt auch ein behagliches Heim. Natürlich gibt es hierzu keine exakte Anleitung. Was „hyggeligen“ Räumen aber gemein ist: Durch Licht wird speziell in den Wintermonaten eine ganz besondere Stimmung geschaffen. In der dunklen Jahreszeit heißt es also: Viele Kerzen aufstellen.

3. Den Kopf freipusten: Die Skandinavier sind gerne draußen – egal wie das Wetter ist. Bei einem kurzen Spaziergang, ob alleine oder mit Freunden, kann man sich wunderbar unterhalten oder die eigenen Gedanken sortieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob man mitten in der Stadt oder auf dem Land wohnt: Mach einfach einen kleinen Bummel durch den Wald, in den nächsten Park, um den Block oder zu deinem Lieblingscafé.

Foto: Götzinger

4. Zeit für sich nehmen: Klingt abgedroschen, aber „Hygge“ ist eben ein Stück Selbstwertschätzung und hängt ganz davon ab, was einen selbst gerade glücklich macht. „Hygge“-Zeit bedeutet also auch, sich einfach mal bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen: Ein gutes Buch lesen, zum Sport gehen oder einen spannenden Film schauen – und genießen.

5. Lecker Essen – am besten mit Freunden: „Hygge“ feiert den Genuss und so ist einer der einfachsten Wege zu „hygge“, etwas zu tun, was man sowieso jeden Tag tut: essen. Es geht nichts über ein leckeres Essen, selbst gekocht und mit frischen Zutaten. Auch hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die Dänen lieben es, in großer Gemeinschaft mit Familie und Freunden zu essen, zu plaudern und einfach eine gute Zeit zu haben. Also Töpfe auf den Herd, Freunde einladen und einen „hyggeligen“ Abend verbringen.

6. Das Glück des Augenblicks: „Hygge“ ist es, die kleinen Dinge im Leben zu genießen. Was wie ein Ratschlag aus einem abgegriffenen Yoga-Handbuch klingt, enthält viel Wahrheit. Das Leben ist am Ende eben eine Summe aller Momente, die wir erlebt haben. Das Geheimnis besteht darin, sich daran zu erfreuen, was gerade ist, und nicht darüber nachzudenken, was war oder was in einer Woche sein könnte. Der spektakuläre Sonnenuntergang am Abend, ein Überraschungsbesuch von Freunden oder der Kuchen, der einem besonders gut gelungen ist – es gibt immer wieder kleine Momente, die einen glücklich machen und an denen wir uns erfreuen können.

Foto: Götzinger

7. Glück ist, Glück zu teilen: Dänemark ist eine Gesellschaft mit sehr flachen Hierarchien, die danach strebt, dass alle gleich behandelt werden. Der respektvolle Umgang untereinander und die kleinen Freundlichkeiten im Alltag zeichnen das dänische Leben aus. Wann hast du das letzte Mal jemand anderem spontan und grundlos eine Freude gemacht? Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Die Blumen, die man spontan vorbeibringt, aber auch schon ein nettes Lächeln oder ein Kompliment werden den Tag deiner Mitmenschen bereichern – und deinen eigenen ebenso. „Glück“, das hat schon Albert Schweitzer gesagt „ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt“.

8. An die frische Luft: Die Skandinavier machen das beste aus jedem Wetter, und vielleicht ist gerade das ein Geheimnis ihres Glücks. Frei nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ wird im Winter warm eingepackt auf den zugefrorenen Seen Schlittschuh gelaufen, im Sommer bei so ziemlich jeder Außentemperatur gebadet und gepicknickt. Jeder noch so kleine Sonnenstrahl wird freudig erwartet und genutzt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Sonne im hohen Norden im europaweiten Vergleich seltener scheint. Also pack deine Sachen, und ab ins Freie, denn wer sich öfter draußen in der Natur aufhält, beugt schlechter Laune vor und bringt seinen Kreislauf in Schwung.

9. Das Glück liegt zwischen den Zeilen: In Skandinavien wird viel gelesen – im Schnitt deutlich mehr als in anderen europäischen Ländern. Mit ihrem Lesevergnügen tun die Menschen im hohen Norden gleichzeitig auch noch einiges für ihr Wohlbefinden: Personen, die täglich mehr als 30 Minuten lesen, verlängern ihr Leben durchschnittlich um zwei Jahre. Wer liest, trainiert seine kognitiven Fähigkeiten, regt seine Fantasie an, unterstützt das abstrakte Denken und trägt zur Reduzierung des eigenen Stressempfindens bei: Schon sechs Minuten Lesen am Tag reichen, um das Stresslevel abzubauen. Sich mit einem guten Schmöker gemütlich unter eine Decke zu kuscheln oder im Sommer in der Sonne zu liegen trägt also erheblich zu unserem Wohlbefinden bei.

10. Sei Pippi, nicht Annika: Schwedens wohl bekannteste Kinderbuchheldin, Pippi Langstrumpf, hat Generationen von Kindern gelehrt, wie man schon von Kindesbeinen an ein selbstbewusstes Leben führen kann. Sie ist eine wahre Lebenskünstlerin, die vor nichts zurückschreckt und gleichzeitig immer für andere da ist. Von Pippi kann man deshalb nicht nur als Kind einiges lernen: Immer mutig bleiben und auch mal Dinge ausprobieren, die einem im ersten Moment Angst machen – am Ende stellt sich oft heraus, dass sie einem dennoch gelingen, und das macht auch glücklich.