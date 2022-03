Von Tillmann Bauer

Kronau. Wir schreiben den 25. Februar. Es ist nicht nur ein Freitag, viel besser: Es ist der erste Tag der Faschingsferien. Helau!

Im Nachwuchszentrum der Rhein-Neckar Löwen wird also – das hat Seltenheitswert! – ausgeschlafen. Die jungen Handball-Talente schlummern noch tief und fest (und träumen wahrscheinlich gerade von der Bundesliga), als wir uns dem Gebäudekomplex des Internats nähern.

Weil wir niemand wecken wollen, rufen wir unmittelbar bevor wir in Kronau ankommen, bei unserem Gesprächspartner an – der Handy-Wecker zeigt da gerade 9.51 Uhr.

Wir sind mit Robert Timmermeister (18) verabredet. Er ist einer von zwölf Nachwuchshandballern, die momentan im Internat des Handball-Bundesligisten leben. Und er ist der Einzige, der schon wach ist.

Hintergrund … mit Freizeit? In der Heimat ist Timmermeister selten. "Vielleicht alle drei Monate mal", sagt er: "Wenn überhaupt." Selbst wenn es ein spielfreies Wochenende gebe, mache es wenig Sinn, nach Hause zu fahren. Von Kronau nach Osnabrück sind es 459 Kilometer. Das dauert. [+] Lesen Sie mehr … mit Freizeit? In der Heimat ist Timmermeister selten. "Vielleicht alle drei Monate mal", sagt er: "Wenn überhaupt." Selbst wenn es ein spielfreies Wochenende gebe, mache es wenig Sinn, nach Hause zu fahren. Von Kronau nach Osnabrück sind es 459 Kilometer. Das dauert. … mit Freunden? "Schwierig", sagt Timmermeister. Er habe zwar in seiner Heimat Freunde und wenn er sie sehe, sei auch immer alles cool, das sei aber nicht mit normalen Jugendlichen vergleichbar. Auch in der Schule habe er einige gute Kollegen. Der 18-Jährige meint: "Dann wird man häufig gefragt, ob man Lust habe, am Freitagabend etwas trinken zu gehen. Dann sagt man, dass das nicht geht, weil man Samstag ein Spiel hat. Dann fragen sie nach Samstag und man antwortet, dass auch Sonntag Spiel ist." Die Mannschaft ist sein Freund. … mit Freundin? Vor einiger Zeit war Timmermeister in einer Beziehung, momentan ist er wieder Single. "Die Zeit ist einfach nicht da", sagt er. Außerdem: Mädchen dürfen im Internat nicht übernachten und man kann sich generell schlecht unter der Woche treffen – weil einfach der ganze Tag durchstrukturiert ist. tib

[-] Weniger anzeigen

"Alles entspannt, ich komm’ entgegen", sagt er. Wenige Sekunden später schlappt er die Treppe hinunter – mit seiner Körpergröße von zwei Metern muss er sich dabei fast ducken, um problemlos durch die Eingangstür zu gelangen, seine Haare hat er zum klassischen Mittelscheitel gekämmt, er trägt einen grauen Jogginganzug, weiße Tennissocken, dazu Badeschlappen und begrüßt uns recht freundlich mit Handschlag.

Er grinst: "Willkommen hier bei uns."

Timmermeister gehört mittlerweile zu den Ältesten im Haus. Ursprünglich wuchs er in der Nähe von Osnabrück auf, als B-Jugendlicher kam er dann nach Kronau, zog mit 16 ins Internat ein und befindet sich nun in seinem letzten Jugendjahr.

Er bietet an, uns rumzuführen. Wir nehmen natürlich gerne an. Nachdem wir die Treppe in die erste Etage bezwungen haben, springt nicht nur zunächst das riesige Vereinswappen an der Wand ins Auge, sondern auch eine große Pinnwand, die im Eingangsbereich hängt. "Handball", "Athletik", "Sonstiges" steht in Großbuchstaben darauf, dahinter pinnen viele kleine Bildchen. Auch das Gesicht von Robert Timmermeister ist schnell gefunden.

Er lacht: "Hier steht quasi für jede Woche zeitgenau, wer, wann, was zu tun hat." Bei Freitagvormittag hängt kein Bild – die Jungs haben frei. Weiter geht’s durch den Flur auf die linke Seite. Bevor er uns sein Zimmer zeigt, klopft er kurz an. Sein Mitbewohner Jan Kraft (ebenfalls A-Jugend) sitzt auf dem Bett. Er ist noch müde, aber auch schon auf den Beinen. Kraft grüßt ebenfalls freundlich.

Das Zimmer ist schön, wenn auch schlicht, es stehen drei Betten (von denen nur zwei genutzt werden) darin, ein paar Schränke, zwei Schreibtische, es gibt ein eigenes Bad mit Dusche – und einen Fernseher mit der Spielekonsole Nintendo Switch. Timmermeister lacht: "Im Mario Kart bin ich derjenige, den es zu schlagen gilt." Na dann.

Auf dem Gang befinden sich zwei weitere Dreierzimmer und ein zusätzliches Zweierzimmer. Gegenüber des Internats, auf der anderen Straßenseite – Luftlinie vielleicht 50 Meter – gibt’s zudem zwei Einzelzimmer mit einem gemeinsamen Bad. Dort wohnen aktuell Torwart David Späth (mit Profivertrag ausgestattet) und Spielmacher Matthis Blum (erst vor kurzem nach Kronau gekommen).

"Uns fehlt es hier echt an nichts", sagt Timmermeister. Wohl wahr – wir gehen weiter in die Küche und treffen dort auf den lebenden Beweis. Waltraud Hecker ist die gute Seele des Internats. Sie schnippelt gerade Maultaschen fürs Mittagessen (und auch sie grüßt dabei recht freundlich). Hecker wohnt mit im Internat, sie sorgt sich um die Jungs, sie kocht täglich frisch für alle.

"Meerrettich", murmelt die Internatsmutti, "Meerrettich hab’ ich nur einmal gemacht." Das sei nicht so gut angekommen. Ansonsten wären die Jugendlichen kulinarisch recht unkompliziert, es gebe keinen Vegetarier, nur: "Es sind mehr die Mengen. Viel muss es sein. Aber verhungert ist noch keiner."

An der Küchenwand hängen einige Fresszettel. Telefonnummern von Trainern, Betreuern, Physiotherapeuten, Nachhilfelehrern oder Psychologen stehen darauf. Oder eine handschriftliche Tabelle, wer wann den Küchendienst zu verrichten hat. Und eine Liste, auf die man persönliche Einkaufswünsche schreiben kann. "Wünschen kann man alles", sagt Timmermeister: "Ob’s dann letztendlich gekauft wird, ist die andere Frage."

Ach ja: Ein frisches Glas Nutella gibt’s immer montags, das sei dann meistens nach einem Tag leer.

Wie auch immer – Timmermeister macht uns einen Kaffee, wir setzen uns in den Nebenraum. Hier findet normalerweise nachmittags Nachhilfeunterricht statt. Nun erzählt er uns seine Geschichte. Dass er das Handballspielen beim Dorfverein TV Bissendorf-Holte gelernt hat. Dass ihn Jugendkoordinator Daniel Haase bei der Nationalmannschafts-Sichtung angesprochen habe. Dass er zunächst drei Tage zum "Probewohnen" reinschnuppern durfte. Dass es ihm gut gefiel. Und dass er letztendlich vor zweieinhalb Jahren gemeinsam mit seinem Kumpel Leon Keller einzog.

"Alles ist unfassbar professionell", sagt Timmermeister. Mit seinem Dorfklub sei das nicht zu vergleichen. Er lacht: "Ich hatte damals noch nie einen Kraftraum von innen gesehen."

Das änderte sich schlagartig. Mittlerweile hat er täglich nach der Schule den Ball in der Hand, zweimal die Woche sogar in zwei Einheiten am Tag. Ob er nun mit der A-Jugend oder dem Drittliga-Herrenteam trainiert, entscheidet sich kurzfristig. "Die Trainer geben mir dann Bescheid", sagt er. Spontanität ist für ihn kein Problem, die Trainingshalle ist schließlich auf der anderen Straßenseite. Timmermeister lacht: "Wenn 17.30 Uhr Training ist, könnte ich theoretisch um 17.20 Uhr noch im Bett liegen." In Wahrheit würde auch 17.27 Uhr reichen.

Auch bei den Profis der Rhein-Neckar Löwen war er mal im Training dabei. Schon unter Ex-Coach Martin Schwalb durfte er mitmachen, momentan finden die Einheiten mit Ljubomir Vranjes um 15 Uhr am Nachmittag statt. Neben Vereinsikonen Uwe Gensheimer oder Andy Schmid drehen da auch Philipp Ahouansou und David Späth ihre Runden. Die beiden sind die prominentesten Beispiele, dass der Weg aus dem Nachwuchs der Löwen in die Bundesliga führen kann.

Ahouansou (20) hat noch bis zum vergangenen Jahr im Internat gewohnt, Torwart Späth (19) lebt noch immer dort. Zuerst haben sie sich im Training empfohlen, wurden dann (auch aufgrund von Verletzungen) bei den Profis gebraucht, haben bei ihren Einsätzen überzeugt – und wurden jeweils mit ihrem ersten Profivertrag ausgestattet.

Generell: Aus der Talentschmiede durften sich in den vergangenen Jahren einige Junglöwen über Einsätze im Profikader freuen. Lion Zacharias (18), David Moré (17), Kaspar Veigel (20), Mats Grupe (18), Veit Schlafmann (19), Elias Scholtes (18), Max Kessler (23), Niklas Gierse (22), Matthis Blum (18) oder Niklas Michalski (19) – sie alle waren schon einmal dabei.

Der Weg ist also auch für Robert Timmermeister vorgezeichnet? "Ich will mich zunächst im Drittliga-Kader etablieren", sagt er: "Herrenhandball ist nochmal eine ganz andere Sache als der Jugendbereich." Man brauche, so das bescheidene Talent, auch etwas Glück, um den Sprung nach ganz oben zu schaffen, zudem spiele er auf einer zentralen Position (im linken Rückraum und im Innenblock), wodurch man auch einen Trainer brauche, der einem Vertrauen schenke. Timmermeister: "Ich mach’ erst mal die Schule fertig."

Apropos: Physik ist nichts für ihn. Und Chemie schon gar nicht – das hat er abgewählt. "Ansonsten bin ich echt ehrgeizig", sagt Timmermeister: "Es nervt mich auch, wenn ich schlechte Noten habe." Die bleiben aber meist aus, weil er ein recht guter Schüler ist. Im Mai will er sein Abitur in der Tasche haben.

Timmermeister liebt Handball, er trainiert täglich und hart für seinen Traum – aber er ist schlau genug, sich breit aufzustellen und nicht alles auf den Sport zu setzen.

Als wir uns verabschieden, ist es 11.18 Uhr. Wir gehen den Flur zurück zur Treppe, an der Küche vorbei – mittlerweile sitzen die ersten Jungs beim Frühstück (und grüßen müde, aber freundlich).

Timmermeister lacht: "Es ist ein bisschen wie Klassenfahrt." Das trifft’s!