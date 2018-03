Von Lana Schneider

Die besten Tage sind doch die, die Erinnerungen schaffen. Und wie geht das am besten? Mit einer Kamera. Heutzutage hat jeder sein Smartphone dabei, Hunderte Bilder werden geschossen, oft mehr als eines vom selben Motiv. Doch seit einiger Zeit blüht, vor allem bei der jüngeren Generation, die Faszination für Sofortbild- beziehungsweise Polaroid-Kameras wieder auf. Doch woher kommt sie?

Bei dieser Art von Fotografie geht es nicht nur darum ein Bild zu machen. Man drückt nicht nur auf den Auslöser. Es gehört viel mehr dazu. Bei einem Sofortbild müssen Entscheidungen getroffen werden: das Aussuchen eines Motivs, die Einstellung der Belichtung, die Position des Fotografen und schließlich braucht es Geduld beim Entwickeln des Fotos. Zwei Bilder vom selben Motiv macht kaum jemand. Und wenn das Bild nichts geworden ist, ist der Ärger groß, denn jeder Druck auf den Auslöser kostet.

Auch beim Entwickeln der Bilder zuzusehen, ist beeindruckend. Man kann beobachten, wie sich die Formen bilden und die Farben erscheinen. Dieser Vorgang fasziniert viele. Die Bilder sind also etwas Einmaliges und Besonderes, denn fotografiert wird nicht leichtfertig. Es geht darum, etwas zu erschaffen, von dem man weiß, dass das Resultat unmittelbar danach zu sehen ist.

Die Faszination für diese Kunst in der jungen Generation könnte daher kommen, dass viele etwas Bleibendes erschaffen wollen. Heutzutage geht alles so schnell, Nummern werden getauscht, Nachrichten geschrieben, Bilder gemacht. Und dann hat man diese vielen Bilder, die doch irgendwie nichts sagen und meistens noch ein und dasselbe Motiv zeigen. Alles ist digital, Kontakte, Erinnerungen, Bilder, nichts davon kann in den Händen gehalten werden.

Durch eine Sofortbildkamera ändert sich das. Hier kann man auf eine gewisse Art und Weise eine Entscheidung in den Händen halten. Sicher, es ist nichts Großes und auch nichts, was Leben verändern könnte, aber es ist in jedem Fall in doppelter Hinsicht ein Ausdruck der eigenen Kreativität.