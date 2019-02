Von Nicolas Lewe

Mannheim. Der Name "Freezone" bedeutet nicht, dass es in der Anlaufstelle für jugendliche Obdachlose im Mannheimer Quadrat J7 keine Regeln gibt für diejenigen, die hier her kommen. Das wird beim Betreten des Aufenthaltsraums sofort deutlich: "Keine Gewalt, keine Waffen, keine Drogen, keine Geschäfte" steht unmissverständlich an der Wand geschrieben. Um die Jugendlichen von der Versuchung abzuhalten wird Vieles getan: In dem hellen Raum stehen ein Billardtisch, eine Dartscheibe, eine Hantelbank sowie Computer, Gesellschaftsspiele und Bücher. Streetworker Markus Unterländer ist Ansprechpartner für die Jugendlichen.

Herr Unterländer, wie viele obdachlose Jugendliche gibt es bei uns im Rhein-Neckar-Kreis?

Es ist schwierig, genaue Angaben zu machen. Obdachlos bedeutet nicht gleich obdachlos. Es kann nur obdachlos gemeldet sein, wer 18 Jahre und älter ist und in seinem Ausweis keinen festen Wohnsitz eingetragen hat. Diejenigen, die unter 18 sind, tauchen in dieser Statistik gar nicht auf. Zu uns bei Freezone kommen 150 bis 250 junge Menschen im Jahr.

Wie sieht deren Alltag aus?

Unser Tagesangebot öffnet um 13 Uhr und schließt um 17 Uhr. Einige kommen um Punkt 13 Uhr und bleiben bis zum Schluss. Andere kommen nur kurz vorbei, essen was, trinken was, erzählen wie der Tag war,und gehen dann wieder ihrer Wege.

Was sind die häufigsten Gründe für die Obdachlosigkeit?

Zu 90 Prozent sind es Probleme im Elternhaus. Es sind oft so viele Punkte überschritten, dass letztendlich irgendeiner aus der Familie geht, und das ist meistens das Kind als schwächstes Glied. Man spricht vom Push-and-Pull-Effekt: Die Kinder werden aus der Familie hinausgedrückt und von der Straße magisch angezogen. Hier gibt es keinen mehr, der sagt "Räum dein Zimmer auf" oder "Du musst jetzt ins Bett, morgen ist Schule". Auf der Straße treffen sie Gleichgesinnte, die Ähnliches durchgemacht haben.

Kommen mehr Jungen oder mehr Mädchen zu Ihnen?

Im Jahresschnitt ist es fast 50/50. Was man aber sagen kann, ist, dass Mädchen wesentlich früher bereit sind, Hilfe anzunehmen. Die Jungs hingegen denken sich, sie schaffen es schon alleine und merken erst bei mehrmaligem Scheitern, dass es vielleicht doch sinnvoll wäre, sich Unterstützung an die Seite zu holen.

Aus welchen Gesellschaftsschichten kommen die Jugendlichen?

Das ist absolut bunt gemischt. Wir haben vom Hartz-IV-Empfänger-Kind bis zum Management-Elternhaus schon alles gehabt. Aber egal von welchem Ende der Gesellschaft sie kommen, es sind Wünsche da, die deckungsgleich sind mit denen der restlichen Gesellschaft. Letztendlich wollen alle einen Beruf erlernen, von dem selbst verdienten Geld leben können, ihren Führerschein machen, sie wollen langfristig eine eigene Bude haben und sie wollen ein eigenständiges Leben führen, wie jeder andere auch.

Wie wird den Jugendlichen geholfen?

Es ist schwierig, wenn man längere Zeit strukturlos lebt, sich wieder an Strukturen zu gewöhnen. Wir als Streetworker können Hilfe anbieten, aber nicht jeder will Hilfe annehmen. Bei uns gibt es kostenlos Essen und Trinken. Es besteht Gelegenheit, zu duschen und Wäsche zu waschen. Wir führen auch Beratungsgespräche und sichern dabei absolute Anonymität zu. Wer zu uns kommt, kommt freiwillig zu uns, niemand wird dazu gezwungen. Hier drin ist ein Schutzraum, wir sind ein Wohnzimmer der Straße für jeden.

Und was passiert, nachdem das Tagesangebot um 17 Uhr schließt?

Für junge Volljährige bieten wir zudem insgesamt sechs Notschlafplätze an. Hier lernen sie Fähigkeiten für ihre zukünftige Wohnung. Putzen, eine Waschmaschine bedienen, mit anderen zusammenleben, Rücksicht aufeinander nehmen. All das, was bis dahin in der Familie nicht wirklich gefruchtet hat. Wenn es wieder eine Grundstruktur gibt, kann man auch mal gucken: Wie soll es weitergehen? Vielleicht haben wir über unseren Spender- und Sponsorenkreis die Möglichkeit für ein Praktikum. Das kann letztlich der Einstieg zum Ausstieg aus dieser Szene sein. Man muss aber auch sagen:Unser Publikum ist nicht das einfachste und ein Praktikum nicht immer von Erfolg gekrönt.

Sie bieten für die obdachlosen Jugendlichen eine Straßenschule an. Wie wird diese angenommen?

2009 haben wir mit der Schule begonnen, seitdem haben wir insgesamt 48 Abschlüsse, überwiegend an der Realschule. Manche haben schon einen Schulabschluss, wenn sie zu uns kommen und fangen mit unserer Unterstützung eine Ausbildung an. Wir haben einen jungen Mann, der arbeitet in der IT-Branche, der wurde über einen Spender in ein Praktikum geholt und verdient heute wahrscheinlich besser als ich. Aber wir haben auch Leute, die Rückschritte machen, nicht die Schulprüfung antreten und wieder den Weg in die andere Richtung suchen.

Wie reagieren Sie auf solche Fälle?

Wir können jedem nur anbieten: Die Anlaufstelle ist und bleibt hier im Mannheimer Quadrat J7. Und selbst wenn jemand die Regeln überschreitet und vielleicht auch mal ein temporäres Hausverbot bekommt, ist klar: Wer etwas ändern will in seinem Leben, kann ,Entschuldigung’ sagen. Dann steht bei uns immer wieder irgendwo eine Tür offen.