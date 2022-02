Von Noemi Girgla

Mosbach. Renate Lackner (52) leitet seit 2017 die Berufsfachschule für Pflege, Altenpflege und Altenpflegehilfe an der Bildungs-Akademie der Johannes-Diakonie in Neckarelz. Sie blickt auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung zurück, ist staatlich anerkannte Altenpflegerin und studierte im Anschluss Pflegepädagogik. Mit der RNZ sprach sie über die Ausbildung, Veränderungen und Zahlen.

Frau Lackner, wie hat sich der Bereich der Pflege in den letzten Jahren verändert?

Er ist anspruchsvoller geworden, die Pflegestrukturen haben sich verändert und die Aufgaben verdichtet. Die Gesellschaft hat sich verändert und mit ihr auch die Erwartungen der Pflegempfänger und -empfängerinnen in Bezug auf die Versorgung.

Seit 2020 gibt es nun die "Generalistische Pflegeausbildung". Was hat es damit auf sich?

Die Altenpflege war spezifisch für Deutschland und in anderen Ländern eher unüblich. Nun wurde die Ausbildung an die EU-Norm angepasst und bietet mehr Möglichkeiten, was den Beruf auch interessanter macht. Es wurden drei Berufe zu einer Ausbildung zusammengefasst, die Ausbildungszeit von drei Jahren ist jedoch gleich geblieben. Dass die Auszubildenden nun auch andere Pflegesettings durchlaufen erfordert von ihnen mehr Flexibilität, eröffnet aber später auch mehr Möglichkeiten im Berufsleben.

Alle sprechen vom Pflegenotstand. Laut dem Statistischen Bundesamt sind die Ausbildungszahlen jedoch gestiegen ...

Den Pflegenotstand gab es bereits 1988, als ich meine Ausbildung machte, und der Begriff ist seither immer noch im Gespräch. Durch die Pandemie wurde das Thema nun befeuert und durch die Impfpflicht noch einmal angeheizt. Was die Zahlen anbelangt, sind diese nur eine Momentaufnahme. Man müsste sehen, wie viele nach dem ersten Jahr der neuen Pflegeausbildung auch wirklich dabeigeblieben sind. Auf die Anzahl der Absolventen, die 2020 ihre Ausbildung begonnen haben, sind wir alle gespannt. Würde man jetzt eine Erhebung machen, sähen die Zahlen vermutlich anders aus ...

Ist die Abbruchrate denn so hoch?

Das kommt auf die Örtlichkeit an, bei der die Ausbildung stattfindet. Ich tippe auf eine Abbruchrate von zehn bis 20 Prozent, aber das ist schwer einzuschätzen. Die mittlerweile zwei Jahre andauernde Pandemie ist eine große Herausforderung, die Azubis müssen am Ball bleiben, das ist keine leichte Zeit.

Wie hat sich die Pandemie auf die Pflege-Ausbildung ausgewirkt?

Auch wir waren von Schulschließungen betroffen. Zwar konnten wir gut und schnell von Präsenz auf digital umstellen, aber die Pflege lebt von der Präsenz. Es gibt einen großen Unterschied, ob ich nur demonstriere, wie man einen Verband anlegt, oder ob ich es direkt zeigen kann. Die Prüfungen mussten in Simulation stattfinden, das war für uns eine Premiere. Normalerweise kommen wir zu den Prüflingen in die Einrichtungen und beobachten sie. Ich denke aber, dass einige Schülerinnen und Schüler an der Plastikpuppe, die wir verwenden mussten, gar nicht alle ihre Qualifikationen zeigen konnten.

Die Auszubildenden, mit denen wir sprachen, kamen alle über einen Umweg zur Pflege. Ist das normal?

Das Verhältnis zwischen Erst- und Zweitausbildungen ist bei uns etwa 50:50. Die Pflege wird in den Medien nicht immer positiv bewertet, was mich persönlich sehr traurig macht, denn es ist ein sehr schöner und wertvoller Beruf, spannend und abwechslungsreich. Das negative Bild schreckt jedoch viele 15- oder 16-Jährige ab. Dafür interessieren sich aber auch oft Frauen nach der Familienphase für den Beruf. Ich habe also sowohl 16- als auch 50-jährige Schülerinnen und Schüler. Das ist toll und nicht in allen Berufen so möglich. Es ist auch wichtig für die Pflege, denn man braucht sowohl junge als auch gestandene Leute. Am besten ist es, wenn man sich für den Beruf interessiert, über ein Praktikum reinzuschnuppern, denn Pflege ist mehr als das, was publiziert wird.