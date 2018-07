Von Anthea Fischer und Alena Keszler

Knisternde und langsam vor sich hin brennende Holzscheite liegen in einer kleinen Feuerstelle und spenden Wärme. Darum herum sitzen Kinder und Jugendliche aus Mosbach, die herzhaft lachen, singen und miteinander Späße machen. Die Mosbacher Pfadfinder sind wieder mit einer großen Gruppe unterwegs - in einem Zeltlager. Allerdings heißt Pfadfindersein, nicht nur am Lagerfeuer mit der Gitarre zu sitzen oder Knoten zu binden, sondern auch soziale Themen zu behandeln. Die Gemeinschaft leben. "Für uns ist gerade der soziale Aspekt in unseren Gruppenstunden wichtig", hebt Simon Großkinsky, Pfadfinder des Mosbacher Stamms "Bernhard von Baden", hervor.

Pfadfinder: Die größte Jugendbewegung Zu den Pfadfindern trugen wir Euch einige interessante Informationen zusammen: > Die Pfadfinder sind die größte Jugendbewegung der Welt. Auf 216 Ländern verteilen sich über 41 Millionen Mitglieder, die auf gegenseitige Hilfe vertrauen können. > 1907 wurde die Pfadfinderbewegung von Robert Baden-Powell, einem Engländer, ins Leben gerufen. Er vertrat den Lerngrundsatz: "Learning by doing", der bis heute das Leben der Mitglieder prägt. > Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), zu der auch der Stamm "Bernhard von Baden" in Mosbach gehört, ist ein katholischer Pfadfinderverband. Er ist das größte Mitglied im Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP). > Seit 62 Jahren besteht der Mosbacher Stamm. > Hierarchie: In den Stämmen besteht insofern eine Hierarchie, als jede Stufe (Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover) je zwei Vertreter in ein Vorstandsteam wählen kann. Es gibt typischerweise zwei Stammesvorstände und einen Seelsorger, der für den Stamm zuständig ist. In den Bezirksvorstand werden Vertreter der einzelnen Stämme entsandt. > Weltpfadfindertreffen: Seit 1920 gibt es solche Treffen, genannt "Jamboree". Bereits bei dem ersten XXL-Zeltlager waren 37 Nationen vertreten, bei dem letzten waren es 152. Diese Camps finden meist alle vier Jahre statt und das nächste soll 2019 in West Virginia (USA) die Pfadfinder aus aller Welt zusammenführen. afi

Die Mosbacher Gruppe gehört der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) an und besteht seit sechs Jahrzehnten. Viele Generationen von Mosbacher Jugendlichen haben sich im Laufe der Jahre in dem Stamm engagiert. "Heute sind wir rund 50 Mitglieder, die in vier verschiedene Gruppen aufgeteilt sind", erklärt der 21-Jährige. Das wären so viel Jugendliche wie seit Jahren nicht mehr. "Der Zuspruch ist derzeit enorm", freut sich Simon Großkinsky.

Die Jüngsten sind zwischen sieben und zehn Jahren alt und nennen sich Wölflinge. Anschließend folgen die Jungpfadfinder (bis 13 Jahre), die Pfadfinder (von 13 bis 16 Jahre) und die Rover (ab 16 Jahren). "In unseren Treffen geht es darum, den Kindern und Jugendlichen altersgerecht und spielerisch grundlegende The-men näherzubringen", sagt Simon Großkinsky und nennt die Geschichte der Pfadfinder als ein Beispiel. "Natürlich zeigen wir, wie man sich mit Kompass und Karte zurechtfindet", schmunzelt der Mosbacher und fügt an "auch in Zeiten von Navigationsgeräten oder Karten-Apps auf dem Smartphone". Natürlich lernen die Kinder auch, wie sie Knoten binden können. Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, sich selbst und die eigenen Grenzen auszutesten.

Das Motto der älteren Pfadfinder lautet "Wagt es!". Die Vermittlung von sozialen Kompetenzen, Teamwork und die Unter-stützung im Selbstfindungsprozess stehen hierbei im Mittelpunkt. Aber vor allem sei die Gemeinschaft wich-tig, so Simon Großkinsky. In den Gruppenstunden haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich in das Geschehen einzubringen und mit ihren Gruppen und Leitern Ausflüge, Lager und Aktionen vorzubereiten.

Dabei betonte Nikolas Aulbach, ein Leiter des Mosbacher Stammes: "Prüfungen gibt es keine, wir sind ja nicht in der Schule". Er selbst ist seit 16 Jahren Mitglied im Stamm Bernhard von Baden.

Bei den Pfadfindern stehe im Fokus, eine schöne Zeit zu erleben und Freundschaften zu schließen - und das sogar weltweit. Alle vier Jahre finden Treffen im internationalen Raum statt. Wie zum Beispiel vor zwei Jahren das "Jamboree" im japanischen Kirara-hara. Dabei handelt es sich um ein Zeltlager im XXL-Format. Aus aller Herren Länder der Welt kommen die Pfadfinder zusammen und lernen sich bei Musik, Essen und gemeinsamem Campen kennen. Neben solchen Events fänden aber auch Treffen von mehreren Stämmen in der Umgebung statt, so Simon Großkinsky. "Die Camps sind das Highlight des Jahres", fügte Aulbach hinzu.

Die Zeltlager der Pfadfinder sind stets große Abenteuer. Bei Nachtwanderungen pirschen die Jugendliche nachts durch den Wald, mit der Taschenlampe in der Hand, und versuchen, sich so leise wie möglich fortzubewegen, während noch die Worte der eben gehörten Gruselgeschichte im Kopf nachhallen.

Für jedes Lager gibt es ein Motto, das durch diese Zeit führt. So drehte sich letztes Jahr alles um das Wasser. Hierbei setzten sich die Pfadfinder mit dem Wasserschutz und dem Sparen von Wasser auseinander. "Wir Leiter haben uns viele Spiele und Aktionen für die Kids ausgedacht, um ihnen zu zeigen, wie wichtig Was-ser für die Welt ist", sagt Aulbach. "Be a star! - Miteinander für Europa" hieß das diesjährige Motto und beschäftigte die Mitglieder mit politischen Fragen, wie zum Beispiel Flüchtlingskrise und Fremdenfreundlichkeit in der Region. "Jeder für jeden. Das bezieht sich nicht nur auf Pfadfinder, sondern auf alle", erläutert Niko Aulbach.

Auch das soziale Engagement kommt bei den Pfadfindern nicht zu kurz: So helfen sie beispielsweise beim Sammeln von Weihnachtsbäumen, um die Kasse aufzustocken, oder unterstützen Aktionen der katholischen Kirche. "Wir versuchen, die Welt ein kleines Stück besser zu machen", erläutert Simon Großkinsky. Und nicht nur das ist den Pfadfindern wichtig. In der Gemeinschaft leben sie einen respektvollen Umgang, bei dem jeder gleich behandelt wird. Man darf seine Meinung frei äußern und vertreten - keiner wird ausgegrenzt.

Die moderne Kommunikation hat bei den Pfadfindern längst Einzug gehalten. Aber: "Bei einem Zeltlager geht es auch mal ohne Handy. Wenn man so viel Spaß miteinander hat, braucht man nicht die digitalen Medien parallel", erklärt Simon Großkinsky.

Auch viele Mädels sind in Mosbach bei den Pfadfindern aktiv. Die 16-jährige Marlene Haas ist Leiterin bei den Jungpfadfindern und selbst auch schon seit ihrem sechsten Lebensjahr dabei. "Es macht mir sehr viel Spaß. Meine Freunde sind auch dabei", erklärt sie.

Neben den Lagern und Ausflügen sind die Pfadfinder auch in der katholischen Kirchengemeinde Mosbach-Elz-Neckar tätig: In Absprache mit den Pfarrern der Kirche St. Cäcilia gestalten sie Gottesdienste. "Wir sind eine lustige Truppe", sagt Simon Großkinsky - er geht nun in den Gruppenraum. Heute Abend steht ein Treffen an. Die Pfadfinder wollen ihr Programm fürs neue Jahr besprechen. Ein Zeltlager mit Lagerfeuer ist wieder vorgesehen.