Mit unverschämter Leichtigkeit springen Traceure, auch Parkourläufer genannt, wie Jason Paul mit einem Salto über Treppengeländer und von Dach zu Dach. Sie laufen Wände hoch oder hangeln sich entlang. Jason Paul war einer der ersten, die Parkour in Deutschland Anfang 2000 bekannt machten. Erfunden wurde Parkour in den 80er Jahren von dem Franzosen David Belle. Mittlerweile hat der Sport in Deutschland eine große Fangemeinde. Was ist daran so faszinierend? Ich suche eine Parkour-Community, die mir den Sport beibringen kann und werde fündig bei der Parkour-Gruppe Stuttgart. Maren, die Vorsitzende, antwortet mir sofort: "Da helfen wir doch gerne."

Es sieht für andere risikoreich aus, aber Felix hat für diesen Sprung jahrelang geübt. In Parkour springt man über Hindernisse. Man sucht sich einen direkten Weg von A nach B abseits vorgegebener Stadtstrukturen. Foto: Jana Schnetz

ZweiWochen später stehe ich am verabredeten Treffpunkt an der S-Bahn-Haltestelle der Universität Vaihingen. Es ist ein offenes Training. Mit Maren und mir trainieren Tobias, Felix, Rico und Maria. Später kommen noch Denise und Jan dazu. Sie alle kennen sich untereinander und sind schon einige Jahre in der Parkour-Community aktiv. Wir starten mit Aufwärmübungen. Von Seilspringen über Liegestütze ist alles dabei. Mit Felix laufe ich auf allen Vieren ein paar Meter auf und ab, Quadrupedie nennt sich das, und lasse die Gelenke kreisen. Ich muss mich erst einmal wieder daran gewöhnen, auf echtem Boden zu laufen und nicht auf glattem, weichem Hallenboden.

"Es gibt kein richtig oder falsch, jeder trainiert das, was er will", so Maren. Ich solle mich langsam herantasten, denn es gehe nicht um den Vergleich mit anderen, sondern um die Erweiterung der eigenen Grenzen. Wo meine Grenzen liegen, spüre ich schnell: Maren und Felix balancieren auf einem niedrigen Geländer. Ich kann mich gerade ein paar Sekunden halten. Nach einigen Minuten Auf- und Absteigen bin ich k.o. Maren gibt mir Tipps. Ich soll versuchen, mit den Ballen an der Kante der Stange aufzukommen. Die präzisen Landungen sind wichtig, wenn Traceure in luftigen Höhen von einem Punkt zum anderen springen. Die Präzisionssprünge sind nicht gerade einfach. Mal gelingen sie mir ganz gut, dann wieder gar nicht. Ich muss mich konzentrieren, um es hinzukriegen.

"Wir sind immer wieder fasziniert, wie schnell die Leute sich steigern können", ermutigen mich Maren und Felix. Es wäre auch für mich möglich, schnell Erfolgserlebnisse zu haben. Ich will ihnen gern glauben. Wir ziehen weiter zum nächsten "Spot". So nennen die Parkourläufer ihre urbanen Trainingsorte.

Kuppel:Die halbförmigen, ungefähr 60 Zentimeter hohen Betonkuppeln sind im Abstand von fast zwei Metern angeordnet. Mit nur einem Sprung sind sie für mich nicht zu erreichen. Für Rico, Maria, Tobias, Maren und Felix genau der richtige Ort zum Spaß haben. Sie hüpfen fröhlich von der einen Kuppel zur nächsten, variieren in der Art der Sprünge. Rico hüpft mit nur einem Bein quer über alle Kuppeln bis er den Randstein erreicht. Das ist wirklich cool!

Meine Gruppe groovt sich ein. Um mich herum machen sie Saltos, Lazy-Turns, Landungen mit einer Rolle vorwärts oder Anläufe gegen eine Wand. Ich drücke mich noch herum und versuche mich einzuschätzen. Hier und da hieve ich mich einen größeren Absatz nach oben, mangels Kraft, Technik und dem letzten Quäntchen Mut. Als ich immer länger grübelnd vor den Kuppeln stehe, empfiehlt mir Felix weitere Präzisionssprünge. Und da ich nicht scharf darauf bin, mir das Knie aufzuschlagen, folge ich seinem Rat. Aber mein Ehrgeiz ist geweckt. Da ist mehr drin.

Container-Mauer: Hier lerne ich ein paar Handgriffe, wie ich über ein Geländer springen kann. Es sind ungewohnte Bewegungen für mich. Ein Hand-Fuß-Hand-Chaos, das ich in meinem Kopf erst einmal ordnen muss. Die Bewegungen so zu verinnerlichen, dass sie automatisch ablaufen, das ist es, worauf es bei Parkour ankommt. Felix schlägt mir einen kleinen "Run" vor, also einen Lauf von A nach B. Ich werde über zwei Geländer springen und versuchen, an zwei Mauern hochzuklettern. Die Geländer meistere ich ganz gut. An der Mauer nehme ich Anlauf, schaffe es aber nicht, mich komplett hinaufzuziehen. Ich nehme stattdessen den Weg außen herum. Mit Anlauf steige ich bei Felix auf die Räuberleiter und ziehe mich nach oben.

Dort auf der zehn Zentimeter breiten Mauer setze ich mich hin und atme kurz durch. Felix steht locker neben mir. "Alles gut?", vergewissert er sich, "nimm dir die Zeit, die du brauchst." Mir bemerke, die enorme Anstrengung und Körperspannung. Hinzu kommt der Gedanke, bewusst über Hindernisse springen zu wollen. Den urbanen Raum gewissermaßen neu denken, das ist was Parkourläufer tun. Die vorgegebenen Wege in der Stadt lehnen sie ab und suchen sich effiziente Wege abseits gewöhnlicher Pfade. Die Welt werde zu einem großen Spielplatz. Eine Aussage, die meine Parkour-Gruppe nur bestätigen kann.

Mein Lauf ist nicht wirklich geschmeidig, aber für den Anfang okay: "Du kannst stolz auf dich sein", beglückwünscht mich Felix. Mittlerweile bin ich ziemlich erschöpft. Die unnötigste aller Fragen platzt aus mir heraus: "Ich habe ein total rotes Gesicht, oder?" Allgemeines Zustimmen: "Das hatten wir alle", sagt Tobias. "Das ist dein Parkour-Gesicht", erwidert Felix lächelnd. Ich freue mich, dass es egal ist, wie abgekämpft jemand aussieht, und stelle die ersten Schrammen an Arm und Knie fest.

Kinderspielplatz: Ich geselle mich zu Tobias, der gerade im Kopfstand steht. Tobias hält mich zwar, dass ich nicht überschlage, aber ich bin überrascht, wie schnell ich mich verbessere. Mir gehen Marens Anfangsworte wieder durch den Kopf: "Jeder übt, wo er will und was er will." Langsam verstehe ich, was sie damit meint. Für mich ist Parkour ein einzigartiges Freiheitsgefühl. Maren, Jan und Felix zeigen mir dann noch die Rolle vorwärts und rückwärts. Wir üben sie – wo sonst – auf Asphalt und Wiese. Stilecht. Schließlich soll ich mich später ja auf der Straße abrollen können.

Zum Abschluss bekomme ich ein Highlight zu sehen: Felix springt in drei Metern Höhe von Betonbalken zu Betonbalken und klettert ohne Hilfsmittel an ihnen hoch. "Gib mir kurz eine Minute", sagt er von da oben und atmet tief durch. Es ist nervenaufreibend ihm dabei zuzuschauen, denn das Risiko springt ja doch immer mit. Parkour ist kein Sport bei dem man den Kopf ausschalten sollte, wenn man noch heil irgendwo ankommen möchte. Es geht darum, sich das bewusst zu machen, den Kopf und seinen Körper zu kontrollieren. Hier immer mehr Sicherheit zu gewinnen und die Umgebung zu seinem Spielplatz zu machen, das waren die Schrammen wert.