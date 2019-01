Buchen. (algö) Daniel Schäfer, betreuender Lehrer des Projekts, fliegt regelmäßig mit einigen Schülern nach Nepal.

Wie steht ihr mit euren Projektpartnern vor Ort in Kontakt?

"Wir haben regelmäßige Skype-Konferenzen zwischen den Projektleitern und unseren Schülern, bei denen man Probleme bespricht. Und einmal im Jahr besucht eine Delegation aus Buchen das Projekt in Nepal auf eigene Kosten, um sich über die Fortschritte zu informieren."

Wie läuft ein solcher Nepalbesuch ab?

"Ein Lehrer fliegt mit ein paar Schülern für drei Wochen nach Nepal. Die Schüler sollen Land und Kultur kennenlernen, daher wohnen sie bei Gastfamilien. Dort herrschen einfachste Verhältnisse: Wellblechhütten mit Lehmboden und Plumpsklo. Auch die Kommunikation kann schwierig sein. Dennoch ist die Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Nepalesen ein überwältigendes Erlebnis."

Wie sehen die Fortschritte aus?

"In Gati, dem ersten unterstützen Dorf, gehen bereits 250 Schüler in die Schule, die im Ranking von über 120 Bergschulen auf Platz eins steht. 2017 haben alle 40 Schüler das Examen bestanden - der Landesdurchschnitt liegt bei 60 Prozent. Zudem wurden bereits in drei anderen Dörfern Schulen fertiggestellt."

Wie sind die Pläne für die Zukunft?

"Natürlich wollen wir auch die andere Schulen bis zum Sommer fertigstellen. Außerdem wollen wir die Hygiene-, Medizin- und Wasserversorgung verbessern, da damit die Lebenserwartung der Menschen deutlich steigt. Weiterhin haben wir schon begonnen, den Kaffeeanbau voranzutreiben, dass die Bauern vom Gewinn leben können."