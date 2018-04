Heidelberg. (van) Die App musical.ly ist in aller Munde. ZeitJung wollte wissen, was hinter dem Hype steckt und hat in der Heidelberger Innenstadt Ausschau nach "Musern" gehalten.

Michael Dunikowski, Weinheim (16):

Weil meine 13-jährige Schwester auf musical.ly unterwegs war, war ich neugierig. Da habe ich mir die App runtergeladen und mir einen Account erstellt. Selbst gedreht oder gepostet habe ich aber noch nichts. Ich finde es ziemlich witzig, was "Muser" da so treiben. Dennoch bin ich eher in anderen sozialen Netzwerken unterwegs, Snapchat und Instagram zum Beispiel.

Katharina Degenhardt, Nußloch (12):

Nicht mehr. Ich hatte mal ein Profil, jetzt habe ich aber ein neues Handy. Ob ich mir die App noch einmal runterlade, weiß ich noch nicht. In meiner Freizeit drehen meine Freundinnen und ich immer musical.ly-Videos. Sie finden die "Muserin" Tina Neumann ziemlich gut. Wir nehmen meistens Lieder aus den Charts. Die Choreographie kann da schon mal aufwendiger sein.

Henning Wiedemann, Dossenheim (16):

Viele Teenager machen das aus Langeweile, vor allem 13- bis 15-Jährige, die ihr erstes Handy bekommen. Selbstinszenierung spielt bei Webvideos eine Rolle. Ich glaube, viele "Muser" wollen Stars nacheifern, suchen sich einen Anlass sich zu schminken. Mein Fall ist das nicht. In meinem Alter ist man eher auf Instagram und Snapchat unterwegs.

Enya Lehmann, Speyer (16):

Ob Filmzitat oder Lieder - meine Familie und ich haben einige lustige Videos mit der App gedreht. Das war allerdings vor ein paar Jahren. Jetzt bin ich aus dem Alter raus. Bei Jüngeren ist musical.ly eher noch angesagt. Meine Familie und ich machen eigentlich jeden Trend mit und sind für jeden Spaß zu haben.

Ute Lehmann, Speyer (45):

Ich habe zwei Kinder. Klar schaue ich, was sie in sozialen Netzwerken treiben. Da werden schon öfters mal pädagogische Gespräche geführt. Aber ohne Vertrauen geht gar nichts. Und ich vertraue meinen Kindern voll und ganz. Mein Mann ist da mehr dahinter. Der schaut eher mal, was die Kids in der virtuellen Welt so treiben.

Taisha Pumm, Weinheim (15):

In meiner Freizeit drehe ich oft Videos mit meinen Freunden. Dabei orientieren wir uns an anderen "Musern". Mir geht es nicht um die Herzen meiner Follower. Die Effekte reizen mich. Für Webvideos braucht man nicht viel Talent. Manche musical.ly-Stars sind unverdient so erfolgreich, weil sie einfach nur ihre Lippen bewegen. In den aufwendigen Schnitten steckt die eigentliche Arbeit.

Jana Bachert, Heidelberg (19):

Musical.ly-Stars sind wie Youtube-Stars. Irgendjemand hat damit angefangen, andere Menschen fanden das toll und jetzt sind sie berühmt. Ich kann mir nicht vorstellen, damit Geld zu verdienen. Das ist ein kurzweiliger Hype, der schon bald wieder aufhören wird. In 20 Jahren schaut sich niemand mehr diese Videos an. Aber vielleicht kann man es als Sprungbrett für eine professionelle Tanzkarriere nutzen.

Jonas Fischer, Weinheim (17):

Nein, ich bin kein "Muser" und habe kein Profil. Ich finde "Muser" albern. Aber es soll ja Leute geben, die damit viel Geld verdienen, die Zwillinge Lisa und Lena zum Beispiel. Ich persönlich würde mich nie vor die Kamera stellen und komische Bewegungen zur Musik machen. Das wäre mir peinlich.

Emilia Hacker, Heidelberg (14):

Ich hatte die App, als ich 12 Jahre alt war. Mit Freunden habe ich ein paar Videos gedreht, in der Regel zu zweit. Mit der Zeit hat mich musical.ly aber gelangweilt und ich habe die App gelöscht. Es war immer dasselbe. Der Hype ist vorüber. Der Zwillingsbonus hat Lisa und Lena weit gebracht, für ein paar Bewegungen braucht man nicht viel Talent.

Mauricio Maier-Borst, Dossenheim (15):

Das machen tendenziell eher jüngere Mädchen im Alter von 13 oder 14. Mein Ding ist es nicht, vor der Kamera herumzutanzen. Und auch in meiner Klasse macht das niemand. Wir machen uns eher lustig darüber. Ich halte nicht viel davon und glaube, dass viele "Muser" Videos drehen, um Aufmerksamkeit in Form von Herzen zu bekommen.

Emily Kolthof, Heidelberg (12):

Ja, ich bin eine "Muserin" unter dem Usernamen emmy-kolthof und habe bestimmt schon über 100 Videos gedreht. Seit 1,5 Jahren mache ich das. Lisa und Lena finde ich nicht gut. Sie haben für ihre Karriere die Schule abgebrochen. Man sollte sich nicht auf eine musical.ly-Karriere verlassen. Mein Vorbild ist "Leilani". Ich war auch schon bei einer ihrer Fantreffen hier in Heidelberg. Selbstverständlich habe ich ein Autogramm abgestaubt.