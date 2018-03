Die Promenade am Fluss, das Schloss, die Thingstätte - Heidelberg und die Region bieten tolle Motive zum Fotografieren. Für Instagramer ist die Neckarstadt längst kein Geheimtipp mehr. Einige Profile stechen besonders hervor. Hier sind fünf bemerkenswerte Instagram-Accounts, die ihr abonnieren solltet.

@bunteschwarzweisswelt

Es ist riesig, voll mit empfehlenswerten Lektüren und ein Traum für alle Leseratten: das Bücherregal von Nils aus Neckargemünd. Und das ist es auch, was dem Bücher-Blogger am liebsten unter die Linse kommt. "Lesen bedeutet für mich Abtauchen in andere Welten und die Alltagsprobleme für kurze Zeit zu vergessen", erklärt der 17-Jährige. Von J. K. Rowlings "Harry Potter" bis John Greens "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" – Nils schafft es, auf beeindruckende Weise seine beiden Hobbys, Fotografieren und Lesen, auf seinem Instagram-Profil ästhetisch in Szene zu setzen. Das begeistert mittlerweile fast 29.000 Menschen.

@heidelbergpictures

Von wo hat man in Heidelberg den schönsten Ausblick? Welche Sehenswürdigkeiten muss man gesehen haben? Und welche sind die Hotspots in der Neckarstadt? "heidelbergpictures" postet auf seiner Seite tolle Bilder rund um den Ort im Nordwesten Baden-Württembergs. Wer seinen Schnappschuss mit der Instagram-Welt teilen möchte, setzt einfach den Hashtag #HEIDELPICS unter sein Foto. Die schönsten Bilder werden laut "heidelbergpictures" geteilt.

@_andre.diaz

Für die Reisebegeisterten unter euch sorgt André aus Ketsch für Inspiration (Achtung: Der Account löst Fernweh aus!). Ob Wasserfälle in Luxemburg, Nordlichter in Island oder Tempel in Singapur – "_andre.diaz" gibt einen vielseitigen Einblick in sein digitales Reisetagebuch. Vor allem fotografiert der Weltenbummler aber seine Herzensheimat: die Rhein-Neckar-Region rund um Heidelberg. "Ich lege Wert darauf, dass meine Bilder lichtbetont und farbenfroh sind. Ich platziere gerne Personen in Landschaften, um zu zeigen, wie gigantisch manche Orte dadurch wirken", erklärt der 27-Jährige.

@lovelygirlyrosy

Sophia aus Mannheim ist für die Instagram-Community unter dem Namen "lovelygirlyrosy" bekannt. Durch ihre Bilder rund um die Themen "Fashion, Food und Lifestyle" hat sich die Bloggerin auf der Foto-Sharing-Plattform einen Namen gemacht. Vor allem begeistert Sophia ihre Abonnenten, wenn sie sich selbst zeigt – ausgestattet mit den neuesten Mode-Trends vor einer traumhaften Kulisse, wie etwa am Strand von Mexiko, vor dem Berliner Dom oder beim Schlendern durch Amsterdams Innenstadt. Mittlerweile zählt die Instagramerin fast 50.000 Abonnenten.

@heidelbergfoodie

Das beste Sushi, die außergewöhnlichsten Eiskreationen und der vielleicht leckerste Couscous der Stadt – Wer sich durch die Heidelberg schlemmen möchte, sollte @heidelbergfoodie auf der Foto-Sharing-Plattform folgen. Das Instagram-Profil gibt euch Gastro-Tipps für die Neckarstadt. Von Pizza bis Pasta, von Cappuccino bis Milchshake, von italienischer bis asiatischer Küche – einfach alles, was das hungrige Herz begehrt. Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Hunger!