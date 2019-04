So schön wie hier ist das Wetter in Kopenhagen nicht jeden Tag. In Dänemark regnet es an 150 Tagen im Jahr. Dennoch sind die Dänen zufrieden. "Hygge" macht es möglich. Fotos: Alisa Götzinger

Von Alisa Götzinger

Die glücklichsten Menschen der Welt leben in Skandinavien. Das kann man im "World Happiness Report" nachlesen, der jährlich von den Vereinten Nationen erstellt wird. Dänemark landete 2016 an der Spitze. ZeitJung-Autorin Alisa Götzinger, die in Heidelberg studiert, verbringt ein Semester in Kopenhagen und hat aufgeschrieben, wie sie das Glück der Dänen empfindet. Sie überlegte, was wir von den glücklichen Menschen im Norden lernen können. Folgendes berichtet sie:

Die Dänen sind fast schon unverschämt glücklich. Wie glücklich sie sind, zeigt sich nirgendwo so deutlich wie auf den Fahrradwegen Kopenhagens - und das auch im Regen. Wer in Dänemark dazugehören will, der fährt Fahrrad, und zwar bei jedem Wetter. "Viking biking" nennen sie das hier: Fahrradfahren wie die Wikinger. Einem echten Nachfahren der Wikinger graut es vor nichts und schon gar nicht vor Regen.

Hintergrund > Das Glücksgeheimnis oder besser die Lebensphilosophie der Dänen heißt "hygge". "Hygge" bedeutet so viel wie "angenehm" oder "gemütlich" und ist immer durchweg positiv konnotiert. Es ist ein Grundgefühl, dass sich einstellt, wenn man das Leben genießt. > Dabei spielt es keine Rolle in welcher Jahreszeit oder an welchem Ort man sich befindet: "Hygge" kann das warme Gefühl bei [+] Lesen Sie mehr > Das Glücksgeheimnis oder besser die Lebensphilosophie der Dänen heißt "hygge". "Hygge" bedeutet so viel wie "angenehm" oder "gemütlich" und ist immer durchweg positiv konnotiert. Es ist ein Grundgefühl, dass sich einstellt, wenn man das Leben genießt. > Dabei spielt es keine Rolle in welcher Jahreszeit oder an welchem Ort man sich befindet: "Hygge" kann das warme Gefühl bei einem netten, geselligen Abend mit Freunden sein, die Freude über das erste Eis im Sommer oder eine heiße Tasse Kakao an einem stürmischen und kalten Winterabend. > "Hygge" dreht sich um die erlebte Atmosphäre eines Momentes. Daher bedarf es eigentlich nicht viel, um das eigene Leben "hyggliger" zu gestalten. Im Grunde benötigt man sich selbst, vielleicht ein paar Freunde und etwas Zeit, die man sich für die schönen Dinge im Leben nimmt - und die definiert jeder anders, weshalb die Liste der Dinge, die als "hygge" gelten können, unendlich lang ist ... > Die einzige Regel, die es dabei gibt, ist simpel: Das Negative hinter sich lassen, nicht an Gestern oder Morgen denken, sondern im Hier und Jetzt das Leben so angenehm wie möglich gestalten. Diese Einstellung ist es, die die Dänen so glücklich macht. > Für die Dänen ist "hygge" daher sogar so wichtig, dass sie das Wort in den dänischen Kulturkanon gewählt haben, wo es nun mit Grundwerten wie Freiheit oder Gleichheit genannt wird.

[-] Weniger anzeigen

Während ich mich in der ersten Woche meines Auslandssemesters beim morgendlichen Fahrradfahren über den Gegenwind, den Regen, die Dunkelheit und die Kälte ärgerte, fuhren die Dänen mit einem Lächeln und fröhlich plaudernd an mir vorbei. Über das Wetter macht sich hier keiner Gedanken - lohnt sich auch nicht bei 150 Regentagen im Jahr. Wenn dann doch mal die Sonne scheint, und der Himmel blau ist, gibt es für die Dänen kein Halten mehr: Die Cafés mit Sonnenplätzen sind proppenvoll, das halbe Leben spielt sich draußen ab, und jede noch so kleine Minute Sonne wird hingebungsvoll ausgekostet - man weiß ja nie, wie viele Regentage wieder folgen.

Vielleicht, das wurde mir nach meinem ersten Monat hier bewusst, ist das Wetter auch einer der Gründe, warum die Dänen so zufrieden wirken: Sie verschieben nichts auf morgen. Wenn die Sonne scheint, wird das genutzt, egal wie hoch sich der Bücherberg auf dem Schreibtisch stapelt. Denn für den Moment ist man jedenfalls mit einer großen Tasse Kaffee, die man draußen in der Sonne genießt, glücklicher, wenn man den Moment lebt und nicht an die Bücher denkt.

"Man muss aus jeder Situation das Beste herausholen." Das ist für mich der Satz, der das Leben hier am besten beschreibt: Die Sonne kann eben nicht immer scheinen, und wenn man schon drinnen sein muss, dann kann es genauso schön sein, mit Freunden einen Filmabend zu veranstalten oder ein gutes Buch zu lesen - das Wetter ändert man dadurch zwar nicht, aber seine Einstellung dazu, und das ist schon eine ganze Menge.

In einem Seminar diskutierten wir mit Dänen über die Unterschiede zwischen Dänemark und Deutschland. "Wir sind einfach glücklich", sagte ein dänischer Student. "Woran das liegt, wissen wir oft zwar selbst nicht so genau, aber glücklich kann man doch auch dann schon sein, wenn man nicht unglücklich ist, oder?" So einfach kann es sein. Und der Mythos um das dänische Glück, die Zufriedenheit der Menschen in Nordeuropa, das Geheimnis um "hygge" wird greifbarer: Glück ist eben manchmal auch, kein Unglück zu haben und zu schätzen, dass man so leben kann, wie man lebt: gesund, mit netten Freunden und einer Familie.

Wahrscheinlich ist mit dieser Einstellung das eigene Glück auch für die angeblich so unzufriedenen Deutschen einfacher zu erreichen: Nicht auf den großen Glücksmoment warten, der alles ändert, sondern darauf schauen, was einen gerade fröhlich macht - und das kann so einiges sein: Zeit mit Freunden verbringen, ein leckeres Abendessen, ein Spaziergang oder eben der Regen, der doch noch aufhört, während man mit einem Lächeln Fahrrad fährt ...