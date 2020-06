Von Tillmann Bauer

In der Zeit, die Ihr, liebe Leser, benötigt, um diesen Satz zu lesen und zu verstehen, hat Philipp Weyer den klassischen Zauberwürfel locker gelöst.

Kurzum: Immer, wenn Weyer, 22, länger als sieben Sekunden braucht, spricht er von einer schlechten Zeit. Das macht er nicht, um anzugeben, sondern weil es sein Anspruch ist. Philipp Weyer ist "Speedcuber", was bedeutet, dass er die bunten Felder des Zauberwürfels wieder und wieder ordnet, sodass sie sich möglichst flink zurück an der richtigen Stelle befinden. Es ist der permanente Kampf gegen die Uhr.

Was als Weihnachtsgeschenk seiner Eltern begann – Weyer war damals zwölf Jahre alt –, fand im vergangenen Jahr im australischen Melbourne seine vorläufige Krönung. Bei der Weltmeisterschaft belohnte er sich etwas überraschend, wie er selbst sagt, mit dem Titel. Schließlich war es eng; so eng, wie man es sich als Laie kaum vorstellen kann. Zwischen dem Sechsten und dem Sieger lagen im Schnitt läppische 0,11 Sekunden.

Philipp Weyer. F: zg

Weyer war dieser Sieger. Er schüttelte mit dem Kopf, danach viele Hände, bekam einen Pokal, Leute baten um Fotos. In der Szene kennt man ihn. Doch wie kam Weyer dort hin, wo er jetzt ist?

Einfach gesagt hat der klassische "Cube", wie die Fachmänner sagen, Weyers gesamten Tag dominiert. Acht bis zehn Stunden täglich üben war normal. In der Schule, auf dem Weg dorthin, im Urlaub, einfach überall hatte er das bunte Spielzeug in der Hand. Weyer, der in der Nähe von Krefeld aufgewachsen ist und nun in Dortmund wohnt, lacht: "Wir haben unsere Eltern und auch die Lehrer komplett in den Wahnsinn getrieben." Wir, weil Philipp nicht nur von sich, sondern auch von seinem Zwillingsbruder Sebastian spricht. Ebenfalls ein "Cuber", der sich neben dem klassischen Würfel auch auf den Cube mit 4x4x4 Steinen spezialisiert hat und dort sogar den aktuellen Weltrekord hält.

Hochkonzentriert: Speedcuber Philipp Weyer ist in seinem Element. Sein schnellster offizieller Versuch lag bei 4,81 Sekunden. Foto: zg

Zweimal, so erinnert sich Weyer, habe man ihm den Würfel im Unterricht weggenommen, ansonsten war er ein Meister darin, heimlich unter der Schulbank zu drehen. Zuhause habe er anfangs seine Zeit an einem alten Fernseher auf der Bildschirm-Uhr gestoppt, erinnert er sich – Not machte erfinderisch. So ist es nicht falsch, von einer Art Sucht zu sprechen.

Er wurde schneller und schneller, nahm an Turnieren in Deutschland teil. Gewann. Reiste durch Europa. Gewann. So schnell, wie er die Felder ordnet, machte er sich einen Namen. Heute ist sich Philipp sicher, dass er ohne Sebastian nicht so erfolgreich geworden wäre. Er sagt: "Wir haben uns gegenseitig angetrieben."

An sein erstes Turnier kann er sich auch noch erinnern. "Ich wäre theoretisch in die zweite Runde gekommen", lacht Weyer und ergänzt: "Ich wusste aber noch nicht, wie der Modus eigentlich funktioniert – deshalb bin ich einfach nach Hause gegangen."

Mittlerweile weiß er, wie der Hase läuft, die Prioritäten haben sich aber etwas verschoben. "Sozialleben kam dann auch irgendwann dazu", sagt Weyer. Er ist ins Berufsleben eingestiegen und arbeitet als Software-Entwickler. Trainiert wird also aktuell eher "nebenbei", wie er selbst sagt. Bedeutet, der Würfel liegt zwar immer in Reichweite, kommt aber nur zwischen seine Finger, wenn er beispielsweise auf Netflix eine Serie schaut oder sich kurz ablenken will: "Wenn andere Leute mit den Fingern knacken oder an den Nägeln kauen, drehe ich den Würfel." Es sei wie ein Tick.

Hintergrund Fakten Erfinder: Ernö Rubik Erfindungsjahr: 1974 Erfindungsland: Ungarn Steine: 26 Mögliche [+] Lesen Sie mehr Fakten Erfinder: Ernö Rubik Erfindungsjahr: 1974 Erfindungsland: Ungarn Steine: 26 Mögliche Kombinationen: 43.252.003.274.489.856.000 Rekorde Weltrekord 3x3x3: 3,47 Sekunden Halter: Yusheng Du (China) Schnellste Lösung (Roboter): 0,38 Sek. Weltrekord einhändig: 6,82 Sek. Halter: Max Park (USA). Weltrekord blind: 15,50 Sek. Halter: Max Hilliard (USA) Weltrekord mit den Füßen: 15,56 Sek. Halter: Mohammed Aiman Koli (Indien) Jüngste Person: Ruxin Liu (China) Alter: 3 Jahre und 118 Tage. Zeit: 1:39,33 Minuten. Weltrekord 4x4x4: 17,42 Sek. Halter: Sebastian Weyer

Aus dem Tick, verbunden mit täglichem Training und Talent, wurde bekanntlich ein Titel. Bei der World Cube Association (WCA) – die größte Organisation der Szene –, in der Weyer Weltmeister wurde, läuft ein Turnier grob so ab: Es gibt Gruppen, jeder Teilnehmer muss fünf Würfel lösen, davon werden sowohl die beste als auch die schlechteste Zeit gestrichen – um Glück und Pech zu vermeiden – und von den übrigen drei der Durchschnitt genommen.

Vor jedem Durchgang bleiben den Teilnehmern 15 Sekunden, um sich den Würfel anzuschauen. Dann zählt’s. Erst werden die unteren beiden Ebenen geordnet, dann die obere Fläche sortiert. Wer abliefert, kämpft sich in die nächste Runde.

Vereine gibt es nicht, jeder kämpft – trotz großem Zusammenhalt in der Szene – für sich selbst. Weil die meisten Menschen, die zu solch einem Turnier anreisen, nicht nur Organisatoren, sondern gleichzeitig auch Cuber sind, mischen die Teilnehmer selbst für die jeweils anderen Gruppen die Würfel. Da gibt es genaue Vorgaben, wie das Muster verdreht sein darf, am Ende wird sogar alles mit einer Unterschrift abgesegnet. Hochoffiziell.

Die beste Einzelzeit, die Weyer mal auf solch einem Event gelungen ist, waren 4,81 Sekunden. "0,02 Sekunden schneller als mein Bruder", lacht er. Zuhause schaffe er häufiger auch mal Zeiten mit einer Drei vor dem Komma. Teilweise auch schneller als der offizielle Weltrekord, den aktuell der Chinese Yusheng Du mit 3,47 Sekunden hält. Die inoffiziellen Werte – zuhause auf der Couch – spielen für Weyer aber keine Rolle: "Daheim hat man ja Hunderttausend Versuche, keinen Druck und dann gibt es eben eine Zugfolge, die extrem schnell ist." Was aber wirklich zählt, ist der Moment, in dem man auf der Bühne sitzt und vor Zuschauern und Kameras abliefern muss.

Auch wenn medial meist über die beste Einzelzeit berichtet wird, innerhalb der Szene, so verrät Weyer, habe eigentlich eine andere Statistik einen größeren Wert. Für Cuber komme es vielmehr auf den Gesamtdurchschnitt der abgelieferten Zeiten an, sagt er, schließlich habe dieser die größte Aussagekraft über die Qualität des Cubers: "Das zeigt, wie konstant man ist."

Wen wundert’s, Weyer ist sehr konstant. Mit 6,06 Sekunden hält er den europäischen Rekord, in der Weltrangliste steht er auf Platz vier. Im Kopf hat er grob 150 Zugfolgen, um den Würfel zu lösen. Was viel klingt, ist eigentlich wenig: "Andere lernen viel mehr und können bis zu 1000 verschiedene." Immer noch gering, wenn man bedenkt, dass es insgesamt über 43.252.003.274.489.856.000 Kombinationen – eine unvorstellbare, zwanzigstellige Zahl – gibt, wie der Würfel verdreht sein kann.

Wer jetzt denkt, Speedcubing sei nur etwas für Matheprofessoren, der irrt. Die Szene ist tatsächlich sehr jung und wächst stetig. Weyer sagt, er kenne kaum Cuber, die "erst" mit über 20 Jahren angefangen haben und Zeiten unter 30 Sekunden schaffen: "Wenn man jung ist, lernt man einfach schneller."

Er ist nun auch schon ein paar Jahre dabei, er hat schon einige Würfel in seinem Leben gelöst, er spricht aus Erfahrung, schließlich hat er die Entwicklung selbst durchgemacht. Mit steigendem Alter kämen auch meist andere Interessen, die Zeit fressen, sagt er: Arbeit, Hobbys, Familie.

So ist es eben auch mittlerweile bei ihm. Mit 22 Jahren zählt er kurioserweise schon zu den "alten Hasen" der Szene. Ein Beispiel? Der Philippiner Sean Patrick Villanueva ist gerade einmal zwölf Jahre jung und holte sich bei der Weltmeisterschaft hinter Weyer die Silbermedaille. "Das ist schon beängstigend", sagt er. Das Kind ist schon jetzt ein Star.

Das große Geld verdiene man damit aber nicht, so Weyer, natürlich gebe es aber Preisgelder und auch Sponsoren habe er, die ihm bei Anreise und Unterbringung unterstützen oder neue Würfelmodelle zuschicken.

Bei Turnieren wolle er natürlich noch immer eine gute Zeit abliefern und so weit wie möglich kommen – um jeden Preis der Beste sein, ist nicht mehr das primäre Ziel, das war früher. "Es haben sich viele Freundschaften entwickelt", sagt Weyer: "Da freut man sich, die Leute wieder zu sehen und vielleicht auch abends mal in die Stadt etwas trinken zu gehen."

Einen der über 300 Würfel, die in seinem Besitz sind, nimmt er dann aber trotzdem mit. Schon oft, so plaudert er, kam es vor, dass in der Bar Passanten gegen ihn Wetten abschlossen, er schaffe den Cube nicht unter zehn Sekunden.

So eine Zeit ist für ihn – auch nach dem einen oder anderen Kaltgetränk – ein Kinderspiel. Philipp Weyer lacht: "Das nächste Bier ist damit schnell finanziert."