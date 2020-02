Heidelberg. (van/dns) Wer steckt hinter "Fridays for Future" (FFF)? Wie sind die Klima-Aktivisten organisiert? Und wie werden deren Protest-Aktionen geplant? Das alles können Sie sehen, wenn Sie ab Mittwoch, 12. Februar, den Instagram-Kanal der Rhein-Neckar-Zeitung unter @rnzonline verfolgen.

Bis Freitag, 14. Februar, übernimmt die Klimaschutz-Bewegung im Rahmen eines "Takeovers" den RNZ-Account. "Wir wollen der Öffentlichkeit zeigen, dass noch viel mehr hinter der 'FFF-Bewegung' steckt als nur die Streiks", erklärt Lucie Winzer von der Ortsgruppe Heidelberg.

Bei der nächsten Demo nimmt FFF HeidelbergCement ins Visier: Die Klima-Aktivisten treffen sich am Freitag, 14. Februar, um 11.30 Uhr an der Stadtbücherei und marschieren um 12 Uhr los über die Kurfürstenanlage, Rohrbacherstraße, Plöck und Sofienstraße zur Hauptstraße bis zum Uniplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Unter dem Motto "Make Love not Cement" greifen sie dabei den Zementhersteller an, dem sie "zerstörerische Praktiken" vorwerfen. Schließlich ist die Zementproduktion weltweit für acht Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich. "Die Baustoffindustrie und ihr Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß werden kaum thematisiert und gerade da eines der größten Unternehmen hier in Heidelberg ansässig ist, müssen wir das Thema deutlicher ansprechen und auf die Missstände aufmerksam machen", erklärt Lucie Winzer weiter.

"Wir brauchen uns als Unternehmen nicht zu verstecken, was unsere Ökobilanz angeht. Seit 20, 30 Jahren machen wir enorme Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit. Wir haben unseren CO2-Fußabdruck deutlich reduziert", sagte der kürzlich in den Ruhestand gegangene Ex-Vorstandsvorsitzende Bernd Scheifele im RNZ-Interview.

Der Takeover soll Einblicke in die Vorbereitung des geplanten Marschs und hinter die Kulissen von FFF gewähren. Winzer: "Wir möchten vor allem unsere Ortsgruppe etwas genauer vorstellen und den Lesern viele Einblicke in unsere Bewegung ermöglichen. Außerdem erhoffen wir uns, zeigen zu können, dass wir uns als Bewegung ständig weiterentwickeln und nicht aufhören, intern an uns zu arbeiten."