Von Caspar Oesterreich.

Eberbach/Mosbach. Homeoffice ist für Jan Wirth schon lange kein Fremdwort mehr. Er reizt es sogar aus wie kaum ein anderer. Barfuß, mit kurzer Hose und schwarzem Shirt bekleidet sitzt der 25-Jährige entspannt auf ein paar Europaletten, die irgendjemand zu einer kleinen Bank zusammengenagelt hat.

Jan Wirth. Foto: privat

Er mag die gemütliche Terrasse vor seinem Apartment. Seit ein paar Monaten schon arbeitet der Eberbacher Programmierer von Medellín aus. "Und ich glaube, ich bleib’ auch noch ein bisschen hier, genieß’ die Sonne in Kolumbien, bin weit weg vom kalten, dunklen Odenwald, von Lockdown und Corona", sagt er.

Wirth schätzt die Freiheiten, die er sich als Informatiker erarbeitet hat. Er programmiert freiberuflich Software für die Daimler AG und leitet parallel dazu ein eigenes Start-up. Auch die Mitarbeiter seiner Firma sind auf der ganzen Welt verteilt. "Mein Vertriebsleiter ist in Mexiko, die Designerin eben erst von Polen nach Berlin gezogen, der Entwickler ist Österreicher und mein Mitbegründer lebt aktuell in England", beschreibt der junge Unternehmer seine Arbeits- und Lebensweise als "modernes, digitales Nomadentum". Sein gutes Gehalt ist dem 25-Jährigen nur nebensächlich. Vielmehr komme es ihm auf Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Wohlbefinden im Leben an.

Werte, die Wirth für einen Großteil der Gesellschaft durchaus in Gefahr sieht. Per E-Mail schickt er während des Gesprächs eine Studie zweier Wissenschaftler der Oxford-Universität: 47 Prozent der Arbeitsplätze in den USA sind demnach vom digitalen Wandel direkt bedroht. Für Europa sehe die Prognose ähnlich düster aus, sagt Wirth. "Der einzige Punkt, über den sich Anhänger und Skeptiker der Studie noch streiten, ist die Zeitspanne." Zwangsläufig aber werde sich unsere Gesellschaft verändern. "Die Frage ist nur wie?", betont der junge Programmierer.

Maurice Ackel. ​Foto: privat

Eine Frage, die auch Maurice Ackel umtreibt. "Wir sehen es ja heute schon: In vielen Bereichen der Industrie ist die Automatisierung in vollem Gange, ersetzt mehr und mehr Arbeitsplätze", erklärt der angehende Wirtschaftsinformatiker aus Mosbach. An vielen Fließbändern stehen längst mehr Roboter als Menschen. Autos, Gabelstapler und Lastwagen können dank maschinellen Lernens (fast) selbstständig fahren. Häuser werden "smart" und Algorithmen von Google, Facebook und Co. bestimmen, was uns im Internet präsentiert wird.

Auch Ackel hat vor kurzem ein eigenes Start-up gegründet. Zusammen mit zwei Freunden programmiert er neben seinem Master-Studium in Mannheim eine App, die den Bestell- und Bezahlvorgang in Restaurants vereinfachen und kontaktlos möglich machen soll. Arbeitsplätze könnten dadurch wegfallen. "Man hat eine Idee vor Augen, tüftelt an einer eleganten technischen Lösung und hat nicht zwangsläufig die gesellschaftlichen Konsequenzen im Blick", gibt Ackel nachdenklich zu.

Dass ihm seine Mitmenschen eigentlich wichtig sind, hat er im Frühjahr 2020 eindrucksvoll bewiesen. Zusammen mit einigen Mitstreitern entwickelte der 23-Jährige die Webseite www.quarantaenehelden.org. Die Kosten für Server, Info-Hotline und Applikationen beglichen die jungen Programmierer aus eigener Tasche. Mittlerweile haben sich fast 39.000 Personen auf der Plattform registriert. Brauchen Menschen coronabedingt etwa Hilfe beim Einkaufen, beim Gassigehen mit dem Hund oder suchen einfach nur jemanden zum Telefonieren, können sie einen Antrag auf der Webseite veröffentlichen. "Die registrierten ,Helden’ im Umkreis bekommen dann automatisch eine E-Mail und können Kontakt mit den Hilfesuchenden aufnehmen", erklärt Ackel das Prinzip.

In jeder Epoche sorgten neue Technologien für einen gesellschaftlichen Wandel. Der Ackerbau machte die Menschen sesshaft, die Dampfmaschine brachte Strom, das Informationszeitalter Internet, Smartphones, globale Vernetzung und Überwachung: "Revolutionäre Ideen bergen Gefahren, eröffnen aber gleichzeitig auch unzählige neue Chancen", erklären die beiden Programmierer unisono. "Die Politik muss Lösungen finden, wie unser Wohlstand, unser Wohlbefinden gesichert oder dank neuer Technologie sogar erhöht werden kann", fordert Wirth.

Für Ackel liegt die Lösung in guter Bildung: "Der Bedarf an konzeptionellen Jobs wird steigen, der an ausführender Arbeit immer mehr durch Maschinen übernommen." Wirth geht sogar noch einen Schritt weiter: "Wenn wir nicht wollen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen."