Von Vanessa Dietz

Heilbronn. "Irgendwie anders" haben sich mit Sicherheit einige der 10.000 Buga-Besucher das Konzert von Wincent Weiss vorgestellt, der im Rahmen seiner gleichnamigen Tour am Sonntag in Heilbronn Station macht - und an diesem Abend nicht nur Teenager zum Kreischen bringt. Denn dass der Sänger und Songwriter aus Schleswig-Holstein ein echtes Allroundtalent ist, wissen seine eingefleischten Fans schon längst. Positiv überrascht haben dürfte der 26-Jährige aber ältere Generationen, die eher zufällig auf das Konzert gestoßen sind und außerhalb des ausverkauften und abgesperrten Bühnenbereichs den Klängen des Konzerts lauschen können.

Um Punkt 20.30 Uhr geht's spektakulär los - inklusive Konfetti-Bomben. Schon beim Auftakt mit "Kaum erwarten" zeigt sich schnell, dass das vorwiegend weibliche Publikum textsicher ist. Kein Wunder. Denn Lieder wie "Jemanden vermissen" und "Auf halbem Weg" glänzen durch eingängige Melodien. Spätestens nach dem ersten Refrain ist man "drin" und kann zumindest beim zweiten Refrain die Lippen mitbewegen.

Wincent Weiss, der seine Songs selbst schreibt, beeindruckt aber auch mit Unerwartetem - und das mehrmals. So wird aus dem lässigen Club-Remix "Unter meiner Haut" ein düsteres Metal-Remake, unterlegt mit den bekannten HipHop-Beats des Kassenschlagers "Lose Yourself" aus dem Film "8 Mile". In zwei größeren Medleys bedient sich der Sänger und Songwriter zwar an beliebten Chart-Hits seiner Deutsch-Pop-Kollegen Mark Forster, Max Giesinger & Co., mit dem Ballermann-Mitgröl-Hit "Cordula Grün" und dem trashigen "Ich und mein Holz"-Song der Band "257ers" stellt Weiss aber die Vielfalt seines Repertoirs unter Beweis, das von Metal bis HipHop reicht.

"Monoton ist langweilig, ich mag's genreübergreifend", hatte der Schleswig-Holsteiner vorab im RNZ-Gespräch verraten. Mit Erfolg. Sein Kontrast-Programm überrascht. So löst sich der Sänger, dessen Karriere vor rund sechs Jahren bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" begann, von jeglichen Vorurteilen des einfachen Teenie-Stars und holt als Vollblutmusiker wirklich jeden ab. Das Konzert wird zum Generationentreff, bei dem Jung und Alt auf seine Kosten kommen.

Zu diesem Erfolgskonzept gehören auch die kurzen Einlagen zwischen seinen Liedern. Wincent Weiss sucht immer wieder den Kontakt zu seinen Fans. Hier ein Selfie, da ein kurzer Flirt. Dabei hat der 26-Jährige immer mal wieder einen witzigen Spruch auf Lager und zeigt, dass er das Zeug zum großen Entertainer hat. Ganz ohne Ecken und Kanten. Mit zunehmender Dunkelheit fragt man sich, was der Allrounder, der auch zwischendurch zur Gitarre greift, eigentlich nicht kann.

Bei dem 26-Jährigen läuft es besser denn je. Noch vor wenigen Jahren habe er vor rund 100 Leuten gespielt, jetzt seien es mehrere Tausende, die seine Lieder mitsingen, plaudert er aus dem Nähkästchen. Wären da nicht die Mädels, die es dem Sympathieträger so schwer machen. In "Pläne" geht es um die fünf Jahre andauernde Beziehung zu seiner Ex-Freundin, die in die Brüche ging. In dem Song "Was machst du nur mit mir" verdreht ihm eine weitere Frau den Kopf.

Und überhaupt sind Beziehungen, Affären und Schwärmereien für das weibliche Geschlecht Themen, über die Wincent Weiss gern spricht. Nur eine scheint es dem Sänger besonders angetan zu haben: "Nur ein Herzschlag entfernt" widmet der 26-Jährige seiner jüngeren Schwester. Die bleibt - im Gegensatz zu den vielen Weibern in Weiss' Leben - für immer.

Nach den großen Gefühlen folgt Action. Der Schleswig-Holsteiner stürzt sich in die kreischende Menge. Stagediving (Ja, das gibt es offenbar noch, Überraschung die Xte). Während der Sänger das Menschenbad genießt, gibt der Massenchor zu "Frische Luft" alles. Show-Effekte und ausgetüftelte Pyro-Technik begeistern übrigens den ganzen Abend. Große, in das Publikum geworfene Luftballons sorgen für Interaktion zwischen den Fans und bei einem seiner größten Hits, "Musik sein", wird wieder Konfetti in die Luft geblasen.

Mit dem 90-minütigen Unterhaltungsprogramm, das wie im Flug vergeht, vertröstet Weiss sogar die über die im Voraus angekündigten Konzertpreise verärgerten Besucher. Diese sorgten im Vorfeld für Irritationen. Eigentlichen hatte die Buga damit geworben, mit einer Dauerkarte seien alle 5000 stattfindenden Konzerte und Veranstaltungen abgegolten. Wer das Konzert des Schleswig-Holsteiners auf der Buga sehen wollte, musste jedoch mindestens 10 Euro zahlen; 7 Euro kosteten Tickets außerhalb des überdachten Bühnenbereichs. Alle anderen, die keinen Platz des ausverkauften Bühnenbereichs ergattern konnten, müssen den Künstler aus der Ferne betrachten oder auf den von der Buga extra angeschafften Videowänden.

Der Ärger ist aber schnell vergessen. Wincent Weiss zeigt sich am Sonntagabend in Heilbronn charmant, locker und sympathisch, vor allem aber alles andere als publikumsscheu. Der perfekte Schwiegersohn. Einfach Everybody's Darling. Und als über dem Zelt der Sparkassenbühne ein Feuerwerk zum gleichnamigen Superhit aufleuchtet, spätestens dann hat er auch die letzten Skeptiker zu einem innerlichen "Hach, ist der toll" bewegt.

Information: Wer das Konzert verpasst hat, kann sich Instagram-Stories unter "rnzonline" anschauen. Sie sind in den "Highlights" abgespeichert.