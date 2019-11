Von Lukas Werthenbach

Mannheim. Der Heidelberger Prof. Dr. Christoph Spengel (55) ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und betriebswirtschaftliche Steuerlehre der Universität Mannheim. Er forscht unter anderem zu Unternehmensbesteuerung, Steuerplanung und Steuerwettbewerb.

Herr Spengel, haben Sie sich schon einmal mit dem Trend zum Sammeln und Weiterverkauf von Sneakern beschäftigt?

Nein, das ist altersbedingt neu für mich. Aber solche Themen betreffen immer mehr Menschen wie etwa Influencer, die auf Plattformen wie Instagram unterwegs sind. Wie überall in der Wirtschaft sind auch beim Sneaker-Weiterverkauf Angebot und Nachfrage entscheidend. Wenn viele Menschen Schuhe verkaufen, die es nur in limitierter Auflage gibt, erschließen sich daraus relativ schnell neue Märkte. Dabei geht es auch um eine Art Liebhaber-Preis, den insbesondere junge Menschen für ein bestimmtes Modell bereit sind zu zahlen.

Was ist denn zu beachten, wenn man in dieses Geschäft einsteigen will?

Wenn jemand Sneaker nachhaltig und mit Wiederholungsabsicht verkauft, muss er das auf dem Bürgeramt als Gewerbe anmelden. Das können auch Minderjährige tun, allerdings müssen die sich zusätzlich ihre Geschäftsfähigkeit von den Eltern bescheinigen lassen. Der aus dem Weiterverkauf erzielte Gewinn unterliegt als gewerbliche Einkünfte der Gewerbesteuer. Die Steuer wird aber erst fällig, wenn der für sogenannte Einzelunternehmer geltende Freibetrag von 24.500 Euro im Jahr überschritten wird. Ähnlich sieht es bei der Einkommensteuer aus: Der jährliche Gewinn muss auch als Einkommen angegeben werden. Da liegt der Grundfreibetrag bei 9168 Euro. Wenn der Gewinn aus dem Weiterkauf in einem Jahr darunter liegt, wird keine Steuer fällig. Trotzdem sollte man aber jeweils eine Steuererklärung abgeben und alle entsprechenden Belege aufbewahren. Das ist nicht aufwendig, und so verhält man sich regelkonform. Von der Umsatzsteuer sind Kleinunternehmer mit Umsätzen von weniger als 17.500 Euro übrigens befreit.

Was würden Sie davon halten, wenn Ihre jugendliche Tochter als „Sneaker-Reseller“ starten würde?

Ich sehe das eindeutig als gute Möglichkeit, um sich mit wirtschaftlichen Themen zu beschäftigen. Dabei lernt man ja auch, verantwortungsvoll mit Finanzen umzugehen. Ich würde als Vater meinem Kind auf jeden Fall nahelegen, einen Teil des verdienten Geldes zu sparen. Zum Beispiel würde sich ja anbieten, etwas für ein mögliches späteres Studium zurückzulegen. Und mich würde interessieren, wofür sie das restliche Geld ausgibt. Also ist es vor allem auch Sache der Familien, einen Blick darauf zu haben und den Kindern nahezubringen, wie man mit Geld umgeht. Mein Tipp: Mit einer Excel-Tabelle lässt sich schnell ein Überblick über Ausgaben und Einnahmen verschaffen.