Heidelberg. (luw) Es begann mit einem der besten Basketballspieler der Geschichte: Michael Jordan, schon damals in Diensten der Chicago Bulls, wurde 1984 als Werbeträger von Nike unter Vertrag genommen. Schnell entstand seine eigene Sneaker-Linie „Air Jordan“. In der folgenden Zeit entpuppte sich zudem die Musikrichtung Hip Hop als weitere treibende Kraft. So etwa die Rap-Gruppe „Run-D.M.C.“: Sie widmete dem Modell „Adidas Superstar“ im Jahr 1986 das Lied „My Adidas“.

Hollywoodstar Michael J. Fox schnallte sich 1989 im zweiten Teil der Saga „Zurück in die Zukunft“ einen Nike Air Mag um, der von LEDs beleuchtet wird und sich von allein schnürt.

Der heutige Hype entstand aber mit dem Einstieg von Kanye West in das Schuh-Geschäft: zunächst bei Nike, dann bei Adidas mit der „Yeezy“-Linie. Befeuert wurde der Trend von Sportlern, etwa von Basketballern wie LeBron James und James Harden. Star-Designer Virgil Abloh gilt als weitere Triebfeder des „Schuh-Wahnsinns“. In den vergangenen zwei Jahren trat derweil wieder ein Rapper auf die Bildfläche: Travis Scott setzt mit seiner Linie bei Nike neue Maßstäbe.