Von Robin Höltzcke

Bereits seit sieben Generationen gibt es den Scheuerhof in Wittlich nahe Trier. Die Vorfahren des Landwirts Karl Reißner haben den Hof 1865 für 7000 Taler gekauft. Lange Zeit konnte der Familienbetrieb von konventioneller Viehhaltung und Ackerwirtschaft leben, doch fallende Milchpreise trieben den Hof in finanzielle Schieflage.

Aufgeben wollten sie nicht. Daher beschlossen Karl Reißner und seine Lebensgefährtin Viviane Theby, die Milchkühe durch Glanrinder (alte Rinderrasse) zu ersetzen. Ziel war es, von der Fleischproduktion zu leben. Weideflächen hatten die Landwirte schließlich.

Binnen vier Jahren schafften Theby und Reißner die Kehrtwende und schrieben wieder schwarze Zahlen. Im RNZ-Gespräch berichtet die Landwirtin Viviane Theby, wie der Scheuerhof durch die Umstellung auf Ganzheitliches Management wieder eine Perspektive gefunden hat.

Frau Theby, nach über 40 Jahren mit Milchkühen auf dem Hof war es sicher nicht einfach, die Tiere abzugeben. Was hat Sie dazu bewegt, es dennoch zu tun?

Als ich meinem Lebenspartner Karl im Jahr 2016 vorrechnete, dass er 100 Euro pro Tag für die Arbeit im Stall draufzahlt, wussten wir, dass wir etwas ändern müssen. Ich hatte mich aus der Landwirtschaft auf dem Hof rausgehalten, weil wir unterschiedliche Ansichten hatten. Er hatte schon immer Gift auf die Pflanzen gespritzt, was für mich ein No-Go ist. Aber als ich sah, dass es sich mit den Milchkühen überhaupt nicht lohnt, mischte ich mich ein. Für ihn war der Verkauf der Milchkühe ein größer Einschnitt ins Leben, weil die tägliche Arbeit mit den Tieren wegfiel.

Wie ging es weiter? Hatten Sie darüber nachgedacht, den Hof zu verkaufen?

Nein, den Hof wollten wir nie verkaufen. Da wir noch die Weiden übrig hatten, entschieden wir uns 2017 dafür, Glanrinder zu kaufen. Das erleichterte auch Karl den Abschied von den Milchkühen, da diese Rasse schon früher auf dem Hof war. Zu dieser Zeit befasste ich mich mit der Permakultur und stieß dann im Internet auf Ganzheitliches Management. In einem Video hatte Allan Savory behauptet, dass man durch den richtigen Einsatz der Weidetiere mehr Ertrag erzielen kann. Da ich sehr neugierig und experimentierfreudig bin, wollte ich das unbedingt ausprobieren. Karl war davon vorerst gar nicht überzeugt. Deshalb handelten wir aus, dass ich zehn Hektar für mein Experiment nutzen kann. Dafür musste ich erst einmal Zäune bauen, um die Weiden in kleinere Stücke zu unterteilen.

Hat das Experiment gut funktioniert? Und wieso haben Sie die Weiden mit Zäunen unterteilt?

Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass mit den Weiden etwas passiert. Als auch Karl einsah, dass die Pflanzen besser wuchsen, beschlossen wir 2017, den dazugehörigen Kurs zu machen, um Ganzheitliches Management besser zu verstehen. Die Rinder haben nämlich die Pflanzen nicht so gleichmäßig abgefressen, wie es in dem Buch (Holistic Management: A Commonsense Revolution to Restore the Environment, dritte Edition, Island Press, 2016, Anm. d. Red.) beschrieben ist. Die Weiden habe ich mit Zäunen unterteilt, damit die Herde immer auf eine neue Weide kann und die beweidete Fläche genügend Erholungszeit hat, bis die Tiere zurückkehren. Dafür muss man jedoch die Beweidung planen – also wie lange wie viele Tiere mit welchem Verhalten wo sein sollen. Den Weideplan machen wir jedes Jahr neu.

Worin unterscheidet sich, was Sie und was andere Landwirte tun?

Wir machen das komplette Gegenteil von dem, was man als Landwirt lernt. So wie ich das heute betrachte, arbeitet man in der konventionellen Landwirtschaft gegen die Natur. Wir aber nutzen unsere Kühe als Werkzeug, damit der Boden sich regenerieren kann. Wenn Weidetiere nämlich zu lange auf einer Fläche sind, fressen sie die Gräser viel zu kurz. Somit brauchen die Pflanzen viel länger, um nachzuwachsen. Oder die Pflanzen verschwinden, weil die Tiere sie immer wieder abfressen. Auf Dauer verschlechtert sich so die Bodenqualität. Durch unseren Weideplan geben wir den Flächen genügend Erholungszeit. Somit wächst auch genügend Futter nach. Immer im Vordergrund steht dabei die Verbesserung der Ökosystemprozesse. Denn nur dann kann die Natur ihr volles Potenzial entfalten. So geben wir auch kein Geld für Futter, Pestizide oder Dünger aus.

Die Erholungszeit ist also der entscheidende Faktor und nicht die Anzahl der Tiere?

Genau, man stelle sich vor, dass eine Kuh für ein Jahr auf einer ein Hektar großen Fläche steht. Die Kuh benötigt also 365 Tagesfutterrationen, um zu überleben. Man könnte aber auch mit 365 Kühen nur einen einzigen Tag auf der Weide sein. Das ergibt auch 365 Tagesfutterrationen, aber die Weide hat 364 Tage Zeit, sich zu erholen. Das macht einen gewaltigen Unterschied.

Die Umstellung auf Ganzheitliches Management liegt nun fünf Jahre zurück. Wie sah die Zukunft des Scheuerhofs damals aus, und wie heute?

Früher ging es immer nur darum, den Hof von Jahr zu Jahr zu erhalten und möglichst wenig Verlust zu machen. Wir konnten immer nur reagieren und waren den Dünger- oder Milchpreisen ausgesetzt. Heute können wir proaktiv handeln und blicken darauf, wie der Hof in 500 Jahren aussehen soll.

Wie reagieren benachbarte Landwirte auf Ihre Umstellung?

Die Nachbarn sind sehr skeptisch gegenüber dem, wie wir unsere Herde bewegen und belächeln uns sogar. Und das, obwohl sie sehen, dass unsere Wiesen viel grüner und höher sind. Unsere Kunden hingegen sind sehr interessiert. Sie merken, dass hier etwas anders ist. Unsere Herde ist fast das ganze Jahr auf den Weiden und es gibt keine chemischen Dünger und Pestizide. Viele Landwirte beschweren sich darüber, dass sie mehr Wertschätzung benötigen. Wir bekommen diese Wertschätzung fast täglich.