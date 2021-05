Von Lukas Werthenbach

Heidelberg. Was bedeutet es, als Asylbewerber den Status "Duldung" zu haben? Aus welchen Ländern kommen die meisten Flüchtlinge? Und was geschieht mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten wie Hassan? Über diese Fragen sprach RNZ-Zeitjung mit Stefan Becker, der als Ordnungsamtsleiter des Rhein-Neckar-Kreises auch für Asyl- und Integrationsfragen zuständig ist.

Herr Becker, wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wie Hassan wurden seit 2015 im Rhein-Neckar-Kreis registriert?

Seit 2015 haben wir im Kreis 519 unbegleitete Minderjährige aufgenommen. Zur Einordnung: Im gleichen Zeitraum kamen insgesamt 9771 Flüchtlinge zu uns. Die meisten kommen aus Syrien, dahinter folgen Afghanistan, Irak und Gambia. Minderjährige ohne Begleitung werden nicht zusammen mit erwachsenen Asylbewerbern untergebracht, sondern unser Jugendamt kümmert sich speziell um sie.

Was geschieht mit unbegleiteten Minderjährigen?

Sie werden in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht, wo sie gut versorgt sind. Verantwortlich bleibt dabei das Jugendamt. Über die Jugendhilfeeinrichtungen erhalten die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge Möglichkeiten zum Schulbesuch beziehungsweise auch Angebote zur Berufsausbildung. Mit Eintreten der Volljährigkeit sollen die Jugendlichen verselbstständigt werden.

Und wenn man als Flüchtling eine Ausbildung abgeschlossen hat, darf man in Deutschland bleiben?

Nein, nicht unbedingt. Der Ausgang eines Asylverfahrens hängt in erster Linie vom Herkunftsland des Bewerbers ab. Wer beispielsweise aus Bürgerkriegsgebieten wie Syrien kommt, hat gute Chancen auf eine Aufenthaltserlaubnis. Bei Menschen aus Afghanistan ist dies unterschiedlich. Wenn ein Asylantrag abgelehnt wird, lautet der Status "Duldung" [wie bei Hassan, Anm. d. Redaktion]. Dann könnte die Abschiebung folgen. Das wiederum hängt vom Einzelfall ab: Wer eine Festanstellung hat oder eine Berufsausbildung absolviert, ist dadurch zunächst vor einer Abschiebung geschützt, wenn ihm zu diesem Zweck eine Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung erteilt wurde. Dies wiederum ist an Voraussetzungen geknüpft. So dürfen keine Straftaten vorliegen und der Passpflicht muss genüge getan sein.