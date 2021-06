In den USA wurde die Opioid-Krise mittlerweile von einer noch schlimmeren Fentanyl-Krise abgelöst. So weit wird es in Deutschland aber wohl nicht kommen. Foto: Katy L. Pack/Getty Images

Von Friedemann Orths

Bailey starb auf der Couch. Irgendwann gegen Mitternacht bemerkte Kain, dass die Figur, die sein Freund im Videospiel steuerte, aufgehört hatte, sich zu bewegen. Dann bemerkte er, dass sich auch Bailey nicht mehr bewegte. Die Freunde aus North Dakota waren high, hatten zuvor ein weißes Pulver inhaliert, das sie auf Alufolie verdampft hatten. "Ich bin nur ein bisschen müde." Das waren Baileys letzte Worte.

Das blütenweiße, flockige Pulver ist 50 mal stärker als Heroin. Und es ist tödlicher. Fentanyl ist der momentan traurige Höhepunkt der Opioid-Krise in den Vereinigten Staaten. Momentan sterben in den USA mehr Menschen unter 25 Jahren an einer Überdosis Fentanyl als an jeder anderen Todesursache – sogar mehr als an Aids zu dessen "tödlichster" Zeit in den 1980er-Jahren und mehr als durch Schusswaffen.

Afroamerikaner, Frauen mittleren Alters und junge Menschen sind besonders gefährdet, bei diesen Gruppen wird mit einem Anstieg der Opioid-Toten von 147 Prozent bis zum Jahr 2025 gerechnet. "Fentanyl ist die tödlichste Droge in Amerika" titelte CNN im Jahr 2018. "Heroin und Kokain sind bedeutungslos, verglichen mit der Gefährlichkeit von Fentanyl", sagt James Hunt, Sonderbeauftragter der amerikanischen Drogenvollzugsbehörde DEA.

Diese Zahlen hat der Autor Ben Westhoff recherchiert, der sich rund vier Jahre intensiv mit der Droge beschäftigt hat, die ursprünglich Leid verhindern sollte – als Schmerzmittel für todkranke Krebspatienten. Westhoff hat auch die Geschichte von Bailey aufgeschrieben, dessen Tod umfangreiche Ermittlungen der Polizei auslöste. Seine Erkenntnisse hat er in seinem Buch "Fentanyl – Neue Drogenkartelle und die tödliche Welle der Opioidkrise" aufgeschrieben. Westhoff hat sich nicht nur mit Abhängigen, Experten der Drogenbehörden, Chemikern und Ärzten unterhalten, er hat auch Drogenlabore in China besucht und sich mit Dealern getroffen, die ihre Ware im Darknet verkaufen. Insgesamt hat er 160 Leute interviewt, viele Drogen-Webseiten durchforstet und hunderte Quellen ausgewertet.

Die Krise begann mit harmlos wirkenden Schmerztabletten oder -tropfen. Sie heißen Oxycontin, Vicodin, Tramadol, Tilidin oder Percocet, und sie wurden schon in den 1990er-Jahren von amerikanischen Ärzten verschrieben – und das äußert großzügig. Pharma-Unternehmen bestachen Ärzte, mehr Opioide zu verschreiben. So kam es zu einer Heroin- und Schmerzmittelkrise, die laut Westhoff "epidemische Ausmaße in den darauffolgenden Jahren" erreichte. Viele landeten von Opioiden direkt beim Heroin, weil es billiger ist. Und dann, noch bevor die Politik, bevor Ärzte, bevor die Gesellschaft eine Antwort auf die verheerende Todeswelle finden konnte, begann die Fentanyl-Krise, die nochmal alles in den Schatten stellt: Sie wird von Westhoff als "zerstörerischer als jede Drogenkrise zuvor" beschrieben. Das bedeutet, dass das Pulver tödlicher als Crack, Crystal Meth und Heroin ist.

Geringste Mengen sind tödlich

Bei Bailey begann die Abhängigkeit mit synthetischem Marihuana, besser bekannt als Spice oder K2. Später besorgten sie sich ihren Kick von Fentanyl-Pflastern, deren Gel sie ausdrückten und durch Röhrchen auf Alufolie inhalierten. Anders als viele andere Drogenkonsumenten wusste Bailey zumindest, was er zu sich nahm. Er hatte das hochpotente Fentanyl lediglich überdosiert. Denn geringste Mengen sind bereits tödlich: zwei Milligramm, für das bloße Auge kaum wahrnehmbar.

Da die Droge so wirksam ist, wird sie in den USA auch dazu genutzt, um andere Drogen zu strecken und deren Wirksamkeit zu erhöhen. "Heutzutage gibt es kaum noch Heroin, das nicht mit Fentanyl verschnitten ist", schreibt Westhoff. Auch in Kokain, Crystal oder Schmerzmitteln ist mittlerweile Fentanyl. In der Folge stieg die Anzahl der Kokain-Toten: von 4000 bis 7000 in den 2000er-Jahren auf 14.000 im Jahr 2017. Die Konsumenten sterben, weil sie nicht wissen, dass die Drogen gestreckt sind. Oder sie werden Fentanyl-abhängig. Banden stellen "gefälschte" Xanax-, Oxycontin- oder Percocet-Tabletten her, versetzt mit Fentanyl. Es wird vermutet, dass der Sänger Prince an einer solchen Überdosis starb. Bei ihm wurden 100 mit Fentanyl versetzte Tabletten gefunden.

Fentanyl wurde 1959 erstmals vom belgischen Chemiker Paul Janssen synthetisiert. Er wollte einen Morphin-Ersatzstoff schaffen. Morphin wird aus Opium gewonnen, der getrockneten Milch des Schlafmohns; es ist also im Grunde ein natürliches Produkt. Fentanyl hingegen ist künstlich. Ähnlich wie Morphin blockiert Fentanyl einen Rezeptor im Gehirn, um Schmerz auszuschalten. Doch anders als Morphin wirkt es schneller, stärker und verursacht keine Übelkeit. Auch wegen des großen kommerziellen Erfolges von Fentanyl wurde Janssens Firma 1961 von Johnson & Johnson, dem amerikanischen Pharma-Riesen, aufgekauft.

Das Fentanyl, das Bailey das Leben kostete, kam aus China. Dort werden schätzungsweise 90 Prozent des illegalen Fentanyls produziert. Dealer wie "U4IA" verkaufen ihren aus China importierten Stoff anonym und ziemlich verfolgungssicher im Darknet, die Währung sind Bitcoins. "U4IA" hat für 500 Dollar 50 Gramm MAF (Methoxyacetyl-Fentanyl) aus China bestellt, das er in 0,001 Gramm pro Milliliter Wasser auflöst und als Nasenspray verkauft. 60 Dollar verlangt er pro Flasche mit fünf Millilitern Inhalt – so kann er aus den 500 Dollar 600.000 machen. Er testet es an sich selbst, braucht eine Dosis, um morgens aus dem Bett zu kommen.

"Ich weiß, dass ich einigen Menschen schade", sagt er beim Treffen mit Westhoff, während er seine kleine Tochter auf dem Arm trägt. "Aber von irgendwas muss ich leben." Er will irgendwann einen richtigen Beruf lernen. "Ich kenne kein anderes Produkt, bei dem man 3000 investiert und Millionen macht", sagt Scott Stewart, ehemaliger Mitarbeiter des US-Außenministeriums und Experte für illegalen Drogenhandel – was einen weiteren Aspekt zeigt: Westhoff spricht von einem "Amoklauf des globalen Kapitalismus", der Drogenhandel wächst wie die Weltwirtschaft. Handelsgrenzen werden abgebaut, es gibt den Druck, die Gewinne immer weiter zu steigern. Hinzu kommt, dass der Handel im Darknet alles undurchschaubar und nicht mehr nachvollziehbar für Behörden und Kunden macht.

Schwappt die tödliche Welle bald nach Deutschland? In einem 2019 erschienenen Artikel im Deutschen Ärzteblatt wird geschätzt, dass hier im Jahr 2016 rund 166.000 Menschen opioidabhängig waren. Davon sind rund 124.000 Männer und etwa 42.000 Frauen. Die Autoren berufen sich auf Zahlen von Ärzten, die die Mittel als Substitution verschreiben, die Meldungen von Suchtberatungsstellen sowie auf Hochrechnungen und Dunkelziffer-Schätzungen.

Auch Dr. Martina Kirsch vom Blauen Kreuz, der Suchtberatung der evangelischen Stadtmission Heidelberg, kennt die Problematik. Allerdings ist die Psychologin etwas verwundert, dass die Abhängigkeit von Opioiden zumindest in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis auf einem "in etwa gleichbleibenden, niedrigen Niveau" ist. In den vergangenen drei Jahren wurden bei der Beratungsstelle jeweils rund 15 Personen wegen Schmerzmittel-Missbrauchs betreut. 2020 und 2021 gab es jeweils nur einen Fentanyl-Fall. Doch Kirsch vermutet: "Das bildet sicher nicht den wirklichen Umfang des Problems ab." Das liege daran, dass sich die Suchtberatung mit Fällen beschäftigt, bei denen es einen "besonderen Leidensdruck" gibt, also mit Menschen, die schon richtige Probleme wegen Drogen haben.

Kirsch kann sich an eine Person erinnern, die wegen legal verschriebener Opiate in die Abhängigkeit gerutscht ist. Sie bemängelt auch den "sorglosen Umgang" mit Schmerzmitteln wie beispielsweise Tilidin: "Das wird verherrlicht", spielt sie auf Rap-Songs wie Capital Bras "Tilidin" an. Gerade Jüngere würden Opiate einfach mal ausprobieren. Meistens gibt es jedoch andere Gründe, die Menschen zu Drogen greifen lassen, zum Beispiel Lebenskrisen. Viele Abhängige hätten nicht gelernt, konstruktiv mit Problemen umzugehen. "Das was hilft, ist wegbeamen", sagt Kirsch. Und das funktioniert mit Opiaten eben besonders gut: "Es wirkt halt sehr gut und sehr schnell."

Jugendlichen, die sich vielleicht mal ein paar Tropfen Tilidin oder ähnliches "gönnen" wollen, rät die Suchtberaterin ab: "Es ist ein Missbrauch." Sie glaubt nicht, dass sich die Problematik hierzulande so schlimm wie in den USA entwickeln wird. Man müsse dennoch aufmerksam und sich im Klaren sein, dass die Verherrlichung der Droge gefährlich ist. Deshalb gelte es, auf das Suchtpotenzial von Opiaten hinzuweisen. Und Kirsch findet: "Das Thema gehört in die Öffentlichkeit."