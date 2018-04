> Theorieunterricht: Insgesamt müssen 14 Theoriestunden à 90 Minuten (zwölf Grundeinheiten und zwei Stunden mit Zusatzstoff) besucht werden. Sie decken alles Wichtige zu den Straßenverkehrsregeln und dem Autofahren ab.

> Praxisunterricht: Für die grundlegenden Fahrstunden gibt es keine Mindestanzahl. Der Schnitt liegt bei 18 Stunden. Verpflichtend sind aber folgende zwölf Sonderfahrstunden: fünf Überland-, vier Autobahn- und drei Nachtfahrten.

> Theorieprüfung: Von circa 1000 möglichen Multiple-Choice-Fragen werden 30 gestellt. Zur Beantwortung hat man zwischen 30 und 45 Minuten Zeit. Maximal zehn Fehlerpunkte sind erlaubt.

> Praxisprüfung: Die praktische Führerscheinprüfung kann maximal einen Monat vor dem erlaubten Mindestalter abgelegt werden. Im Auto sitzt neben dem Fahrlehrer der Prüfer, der einem sagt, was man machen muss (z. B. wo man abbiegen oder einparken soll). Wenn der Fahrschüler 45 Minuten ohne schwerwiegende Fehler (z. B. Vorfahrtsregeln oder ein Stoppschild missachten) gefahren ist, hat er die Prüfung bestanden.

> Kosten: Im Schnitt fallen für den Führerschein je nach Bundesland und benötigten Fahrstunden zwischen 1500 und 2000 Euro an. Darin enthalten sind die Kosten für Theorie- und Fahrstunden, Lehrmaterial und Verwaltungskosten.

> Voraussetzungen: Neben einem gültigen Personalausweis und einem biometrischen Passbild wird ein Sehtest und ein Erste-Hilfe-Kurs benötigt.

> Begleitetes Fahren ab 17 (BF17): Seit 2008 darf man sich bundesweit schon mit 17 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen hinters Lenkrad setzen. Die Anmeldung in der Fahrschule ist mit 16,5 Jahren möglich. Die Begleitperson muss 30 Jahre alt sein, seit fünf Jahren den Führerschein haben und darf nicht mehr als einen Punkt in Flensburg haben. Man kann unbegrenzt viele Personen als Begleitung in der Prüfungsbescheinigung eintragen lassen.

> Motorradführerschein:

Dafür muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Wer den Autoführerschein hat, für den verkürzt sich der Theorieteil auf zehn Unterrichtsstunden (6xGrundstoff und 4xMotorradtheorie). Der Praxisteil besteht aus zwölf Sonderfahrten und Übungsstunden. Die Kosten liegen zwischen 1300 und 1700 Euro.