Von Benjamin Auber

Facebook bangt um seine jungen Nutzer. Ist die Plattform etwa nicht mehr cool genug? Wir haben Social-Media-Analyst André Jontza (32, Foto: zg) gefragt, was falsch läuft.

Herr Jontza, warum wenden sich so viele Jugendliche von Facebook ab?

Facebook hat sich immer mehr zum Nachrichtenmedium und zur Plattform für Unternehmen entwickelt. Die Meldungen von Freunden werden weniger. Und das ist Gift, wenn man junge Nutzer binden will. Auch mit dem Algorithmus schafft es Facebook nicht, die Jungen zu erreichen. Nur mit mehr privaten Inhalten geht es.

Ist die Plattform also nicht mehr cool genug, wenn Rentner plötzlich Facebook für sich entdecken?

Absolut. Wenn sich Eltern, Onkel und Tanten dort tummeln, schreckt das die jungen Leute massiv ab. Spätestens, wenn sich dann noch die Oma anmeldet, heißt es schnell abhauen oder sich gar nicht erst bei Facebook registrieren.

Ist es auch die Scham, wenn die Eltern etwas auf die eigene Pinnwand posten?

Klar, wenn mich meine Mutter öffentlich auf Facebook anschreibt, ist das ein peinliches No-Go. Natürlich wollen die Jugendlichen auch nicht, dass jede Party-Nacht sichtbar wird und die Eltern jetzt sehen, wie man betrunken in der Ecke liegt.

Schrecken zu viel Werbung und Unwahrheiten die jungen Nutzer ab?

Ich glaube nicht, dass Fake-News für 14-Jährige schon eine Rolle spielen. Der eigentliche Zweck, warum man ein Soziales Netzwerk nutzt, ist, dass ich sehe was die Freunde machen und vor allem wie ich mich am besten präsentieren kann. Aber das geht bei Facebook nicht mehr. Wenn ich mich präsentieren will, habe ich auf Snapchat oder Instagram viel bessere Möglichkeiten.

Könnte das zunehmende Ignorieren der Jugendlichen für Facebook zum Problem werden?

Facebook ist noch ein zu großer Platzhirsch, um tatsächlich in absehbarer Zeit abzuschmieren. Die Umsätze steigen weiter. Die Nutzer werden sich daran gewöhnen, dass es eben nicht mehr das private Netzwerk bleibt. In den Gruppen auf Facebook passiert aber derzeit sehr viel. Die Leute ziehen sich eher in geschlossene Räume zurück, um dort Privates auszutauschen. Was auch noch gut funktioniert, sind angekündigte Veranstaltungen. Zu sehen, ob Freunde auch auf ein Event in der Region gehen, das zieht.

Auf welche Trends fahren die Jugendlichen denn wirklich ab?

Instagram liegt voll im Trend. Dort kann man sich am besten ungestört selbst präsentieren. Stories sind der absolute Renner und das kann Instagram derzeit sehr gut bedienen. Auf Facebook werden die Stories einfach nicht genutzt. Wenn ich eine tolle Story auf Instagram oder Snapchat hochlade, wozu brauche ich dann noch ein weiteres Netzwerk? Eine Story bei Facebook zu teilen und darauf dann kaum Reaktionen zu bekommen, ist ziemlich langweilig.