Von Michael Abschlag

Osnabrück. Hermann Heußner (59) ist Jura-Professor in Osnabrück und setzt sich mit dem Wahlrecht auseinander.

Herr Heußner, Sie fordern, das Wahlalter zu senken. Warum?

Hier muss man differenzieren. Im Hinblick auf die Europawahlen ist der Ausschluss der Unter-18-Jährigen verfassungswidrig. Weder im Europarecht noch im Grundgesetz gibt es ein Wahlmindestalter für die Europawahl. Das Europarecht überlässt die Regelung den einzelnen Ländern. In Deutschland wird Jugendlichen unter 18 das Wahlrecht lediglich aufgrund des deutschen Europawahlgesetzes vorenthalten.

Um das zu tun, braucht es aber eine zwingende Begründung. Man geht davon aus, dass Jugendliche unter 18 nicht ausreichend urteils- und einsichtsfähig seien. Dies stimmt aber nicht. Dagegen sprechen die einschlägigen Studien. Zumindest die 17-Jährigen sind reif genug, um verantwortungsbewusst Entscheidungen zu treffen. Wahrscheinlich gilt das auch schon für die 16-, 15- oder 14-Jährigen. Aber bei den 17-Jährigen ist man definitiv auf der sicheren Seite.

Das könnte man also leicht ändern?

Nicht gerade leicht. Aber wir hatten darauf gehofft, dass der Bundestag das entscheidet. Bei Menschen mit Vollbetreuung hat das Verfassungsgericht geurteilt, dass es nicht zulässig ist, ihnen das Wahlrecht zu nehmen. Wenn man ihnen aber das Wahlrecht zugesteht, dann ist es absurd, dass man 17-Jährigen das vorenthält. Zumindest bei der Europawahl könnte man das durch ein einfaches Gesetz ändern, bei der Bundestagswahl müsste man das Grundgesetz ändern. Aber auch das wäre möglich.

Unter 18 Jahren ist man aber auch noch nicht voll geschäftsfähig.

Das Argument kommt häufig. Aber im Grundgesetz ist das Wahlalter bei Bundestagswahlen ausdrücklich nicht automatisch an die Volljährigkeit gekoppelt. 1970 wurde das aktive Wahlalter von 21 auf 18 Jahre gesenkt, das passive Wahlrecht aber an die Volljährigkeit geknüpft und damit bei 21 Jahren belassen. Erst 1975 wurde auch die Volljährigkeit auf 18 gesenkt. Außerdem sind Unter-18-Jährige ja auch an alle Gesetze gebunden, die von den Über-18-Jährigen beschlossen werden.

Und was die Geschäftsfähigkeit betrifft: Es ist ja schon eigenartig, dass da ein 17-Jähriger mit einem Siebenjährigen gleichgestellt wird. Aber: Auch ein 17-Jähriger kann einen Vertrag abschließen, wenn die Eltern zustimmen. Die meisten 17-Jährigen schließen vernünftige Verträge ab, und die Eltern können das genehmigen und müssen das auch bis zu einem gewissen Grad. In den meisten Fällen führt die eingeschränkte Geschäftsfähigkeit also nicht dazu, dass die 17-jährigen Jugendlichen anders dastehen als 18-Jährige.

Es gibt auch Forderungen, ein Wahlrecht ab Geburt einzuführen.

Das Wahlrecht ist ein demokratisches Menschenrecht, das gilt ab Geburt. Bei Kindern könnte man das so regeln, dass sie wählen dürfen, sobald sie sich aus freien Stücken in ein Jugendwahlregister eintragen. Das spricht ja für ein politisches Interesse und Mindestkenntnisse. Bei allen anderen sollten die Eltern stellvertretend das Wahlrecht der Kinder ausüben dürfen. Die Kinder sind ja am längsten von den Folgen der Politik betroffen.