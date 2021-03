Von Dominik Rechner

Buchen. Dr. Christina Steinbach ist Ernährungswissenschaftlerin im Studio für Ernährungsberatung Dr. Ambrosius in Buchen.

Frau Steinbach, viele Experten sagen auch angesichts der umweltfreundlichen Aspekte, dass die vegane Ernährung die Ernährung der Zukunft ist. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Ich bin der Meinung, dass die vegane Ernährung – oder besser die pflanzenbasierte Ernährung – einen deutlich höheren Stellenwert in der Zukunft einnehmen wird. Ich denke nicht, dass es die alleinige Ernährung sein kann, denn für viele spielen Fleisch und Fisch immer noch eine sehr große Rolle, doch das Bewusstsein hin zu mehr pflanzlichen Lebensmitteln wächst.

Wie sieht eine gesunde Ernährung über den Tag verteilt aus?

Wenn Sie mich das ganz allgemein fragen, dann kann ich hier sehr gut auf unser Baukastensystem und Tellermodell von Dr. Ambrosius verweisen. Wir haben in unserer Ernährung fünf Lebensmittelbausteine, die zu jeder Mahlzeit kombiniert werden. Das sind die Kohlenhydrate, die Eiweiße, die Fette, Obst und Gemüse sowie die Getränke. Setzen wir nun das Tellermodell an, so können wir immer die Hälfte des Tellers mit Obst und Gemüse füllen, ungefähr ein Viertel mit Eiweißen und das andere Viertel mit Fetten und Kohlenhydraten. Je nachdem, welche Ziele ich mit meiner Ernährung verfolge, kann man die Mengen dann auch an die eigene Situation anpassen. Wichtig sind die Getränke, die zu jeder Mahlzeit kombiniert werden. Und wenn ich dann drei bis fünf Mahlzeiten über den Tag mit dieser Zusammensetzung verteile, dann ist das eine ausgewogene, gesundheitsförderliche Ernährung.

Ist die vegane Ernährung auch die gesündeste oder fehlen bei der veganen Ernährung nicht wichtige Nährstoffe und Spurenelemente?

Ich glaube, eine gesündeste Ernährung kann man so nicht ausmachen. Jede Ernährungsweise hat ihre Stärken und Schwächen. Natürlich muss man bei einer veganen Ernährung besonders darauf achten, dass man Vitamine und Mineralstoffe, die sonst nur in tierischen Lebensmitteln enthalten wären, in anderer Form zu sich nimmt. Doch auch "Mischköstler", also Menschen, die alles essen, sind nicht davor geschützt, dass ihnen Vitamine und Mineralstoffe fehlen. Denn wer achtet denn genau auf seine Vitamine, wenn er das vierte Mal in Folge Currywurst mit Pommes isst? Auch da fehlen wichtige Vitamine. Das ist also kein Problem der veganen Ernährung, sondern ein generelles Problem, wenn man sich nicht um seine Ernährung bemüht.

Wäre es nicht gesünder, Vegetarier statt Veganer zu sein?

Ich glaube nicht, dass man hier von gesünder oder nicht gesünder sprechen kann. Wie auch schon oben gesagt, hat jede Ernährungsweise ihre Stärken und Schwächen. Es spielen auch immer noch die eigene Einstellung und vielleicht auch die ethischen Aspekte eine Rolle. Ich persönliche finde, dass schon alleine der Fokus auf mehr pflanzliche Lebensmittel vielen Menschen helfen könnte, dass sie "gesünder" essen. Denn gerade die Wirksamkeit von pflanzlichen Lebensmitteln wird sehr häufig unterschätzt. Beispielsweise wenn wir über Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf Erkrankungen oder auch Fettstoffwechselstörungen, also hohe Cholesterinwerte, sprechen.

Veganer führen vor allem auch den ethischen Aspekt als Grund an, warum sie keine tierischen Lebensmittel essen. Fleisch aus Massentierhaltung, Tierquälerei, Kükenschreddern ... Ist es aus ethischen Aspekten nachvollziehbar, sich vegan zu ernähren?

Ja, selbstverständlich ist das nachvollziehbar. Ich glaube sogar, das ist der unkritischste Punkt an der veganen Ernährung. Aber auch hier muss man nicht sofort Veganer werden, wenn man auf Tierwohl achten möchte. Jeder kann auch als "Mischköstler" seinen Beitrag leisten. Schon der Verzicht auf tierische Lebensmittel an ein bis zwei Tagen pro Woche ist hilfreich. Sie können auf Bioprodukte setzen, bei denen auch die Haltungsform eine Rolle spielt, oder auch auf die Kennzeichnung mit der Haltungsform bei Schweinen, Geflügel und Rindern. Es gibt so viele Ansatzpunkte. So kann jeder seinen Beitrag leisten. Und gerade auf dem Land ist es doch ideal, wenn ich den Bauern sogar kenne, weiß wie die Tiere gehalten werden und so zumindest mit einem besseren Gefühl mal ab und an Fleisch esse.

Was ist die perfekte gesunde Lebensweise?

Die gibt es so nicht. Aus meiner Sicht ist es das Beste, ausgewogen, vollwertig und vielseitig zu essen. Gerne regional, saisonal, und ich bin ein großer Fan von sekundären Pflanzenstoffen. Das sind die wirklichen Helden in unserem Essen und das sind eben die Farbstoffe, die Geruchsstoffe und auch ätherischen Öle in allen pflanzlichen Lebensmitteln. Besonders viele sekundäre Pflanzenstoffe sind in Beerenfrüchten, Kräutern und Gewürzen, aber auch in Kohlgemüse enthalten.