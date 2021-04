Von Noemi Girgla

Heidelberg. Prof. Dr. Marc-Philippe Weller ist Rechtswissenschaftler und Prorektor für Internationales an der Universität Heidelberg. Mit der RNZ sprach er über das Erasmus-Programm in Coronazeiten, den Austritt Großbritanniens aus diesem und mögliche Alternativen. Das gesamte Gespräch ist im Audio-Interview zu hören.

Prof. Weller, was macht das Erasmus-Programm grundsätzlich aus?

Es ist eine der tollsten Errungenschaften der Europäischen Union. Es ist ein riesiges Vertragsnetzwerk zwischen Universitäten inner- aber auch außerhalb der EU. Zum einen werden Studierende finanziell gefördert, das entscheidende Standbein ist jedoch die wechselseitige Anerkennung von Studienleistungen.

Erasmus in Zeiten der Pandemie - Das Audio-Format Rhein-Neckar-Zeitung www.rnz.de · Erasmus in Zeiten der Pandemie Redaktion: Noemi Girgla / Schnitt und Produktion: Matthias Kehl

Wie viele Studierende nutzen das Angebot und welche Länder sind besonders begehrt?

Allein im Jahr 2019 (also vor Corona) hatten wir etwa 700 Studierende an der Uni Heidelberg, die über Erasmus ins Ausland gegangen sind. Besonders gefragt sind englischsprachige Länder wie Großbritannien oder die skandinavischen Länder, in denen viel auf Englisch unterrichtet wird. Aber auch Spanien, Frankreich und Italien sind sehr beliebt.

Die Briten sind jetzt aus dem Erasmus-Programm ausgetreten. Was waren Ihrer Meinung nach die Beweggründe dafür?

Zum einen die Brexit-Stimmung, die darauf ausgerichtet war, Abstand zu Europa zu gewinnen. Das Erasmus-Programm ist einer der zentralen europäischen Pfeiler und auch ein Symbol. Und ich glaube, auch mit diesem Symbol wollte man nicht länger verbunden sein, obwohl man die Vorteile durchaus schätzte. Ein möglicher finanzieller Aspekt könnte gewesen sein, dass die Bilanz ungleich verteilt war. Es wollten mehr Studierende nach Großbritannien als umgekehrt – und das ging eher zu Lasten von Großbritannien. Obwohl die dortigen Universitäten auch von den ausländischen Studierenden profitieren.

Ist eine Alternative geplant?

Ja, von Seiten Großbritanniens das sogenannte "Touring-Programm". Das ist aber noch in der Entstehung begriffen und sieht leider hohe Studiengebühren für Studierende aus der EU vor. Alternative Destinationen für unsere Studierenden, die englischsprachige Vorlesungen anbieten, sind Universitäten in den Niederlanden, Irland, Skandinavien aber auch im flämischen Teil von Belgien.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf das Programm ausgewirkt?

Es gab vom Wissenschaftsministerium in Stuttgart Corona-Ausgleichshilfen und wir haben daraus die Mehrkosten für diejenigen Auslandsstudierenden, die früher zurückkommen wollten, übernommen. Es wollten aber auch einige im Ausland bleiben. Für das Sommersemester wurden dann einige Austauschprogramme ausgesetzt. Die erste Welle im März 2020 erreichte Deutschland gerade in den Semesterferien. Daher sind viele im folgenden Sommersemester auch gar nicht mehr ins Ausland gefahren.

Gibt es die Möglichkeit, den Aufenthalt nachzuholen?

Ja, man hat sowohl im Bachelor- als auch später im Masterstudium jeweils zwölf Monate als "Erasmus-Guthaben". Wenn man diese Zeitspanne noch nicht ausgeschöpft hat, weil man früher zurückkam oder gar nicht gefahren ist, kann sie noch einmal in Anspruch genommen werden. Wir haben jetzt schon eine erfreulich hohe Nachfrage für das akademische Jahr 2021/22.