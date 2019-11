Von Benjamin Miltner

Der „Black Friday“ wird auch in Deutschland mehr und mehr zu dem Einkaufstag des Jahres. Nicht nur für normale Kunden. Sondern auch für Sammler und Spekulanten. Dabei besonders im Fokus: Schuhe. Genauer gesagt: Sneaker. Denn aus den einst banalen Tretern ist in den vergangenen Jahrzehnten erst ein Massenphänomen geworden, dann ein Kulturgut – und mittlerweile ein Spekulationsobjekt. Gerade Jugendliche und junge Erwachsene sehen Turnschuhe einerseits als Fetisch, andererseits als Geschäftsmodell.

Martin Becker (Name geändert) ist einer von ihnen. Der 23-Jährige lebt an der Bergstraße – und ist seit etwa sechs Jahren im Sneaker-Wahnsinn. In seiner Wohnung stapeln sich Kartons – und das nicht nur, weil er gerade umgezogen ist. Sondern weil die Schuhe bei ihm ein- und ausfliegen. Zurzeit sind es gut 50 Paar Sneaker – Tendenz steigend. Darunter auch einige der begehrten limitierten Versionen.

Vor allem Jordans haben es ihm angetan. Seine neuesten Fänge: Ein Jordan 1 Low und ein Jordan 6 Jack Cactus. Erstanden hat er sie vor wenigen Wochen für jeweils knapp 200 Euro – jetzt sind sie jeweils über 700 Euro wert. Ein Paar wird er selbst tragen, das andere weiterverkaufen. „Ich habe mich auch davor schon als Jugendlicher für Schuhe interessiert“, erzählt Becker. „Aber ich habe nichts davon geahnt, dass es so etwas gibt.“

Mit „so etwas“ meint er den Riesen-Markt. Denn Sneaker „boomen“, sie haben Hochkonjunktur. Davon profitieren vor allem die großen Modefirmen wie Nike und Adidas. Die beiden „Big Player“ dominieren den Markt, verzeichnen seit Jahren stark wachsende Umsätze und streichen Gewinne ein. Laut der Süddeutschen Zeitung hat Nike im vergangenen Jahr 22,3 Milliarden US-Dollar mit Sportschuhen umgesetzt, Adidas 14,6 Milliarden.

Treiber der „Sneakermania“ sind Stars, die zu Trendsettern und Designern werden. Zu ihnen zählt etwa der US-Amerikaner Michael Jordan. Der Basketball hat ihn zur Sportlegende gemacht – der Turnschuh-Hype zum Milliardär. Er war es, der 1984 mit den ersten „Air Jordan“ aus seiner Kooperation mit Nike die erste Stufe des Wahnsinns auslöste. Noch mehr Hype wird aktuell nur um die US-Rapper Kanye West (erst Nike, jetzt Adidas), Travis Scott und Design-Genie Virgil Abloh (beide Nike) gemacht. Sie gehen Kooperationen mit den großen Konzernen ein, kreieren eigene Modelinien und halten so die Goldgrube am Laufen. Und von dem ganzen Rummel profitieren am Ende auch einige gewiefte Spezialisten mit Riecher, die sich am Schuh-Kosmos beteiligen.

Wird auf Sneaker-Börsen für mehrere tausend Euro gehandelt: Der Nike Air Yeezy 2 „Red October“ von Kanye West. Foto: Lawrie

Ein Kosmos, der vor allem drei Phasen kennt. Erstens, das Vorspiel – die Schlüsselfrage: Wann wird ein Schuh auf den Markt geworfen? Das Schlüsselwort: Droppen (siehe auch „Zeitjung-Lexikon“ unten). Zweitens: das Glücksspiel. Die Schlüsselfrage: Wie ergattert man das Teil? Das Schlüsselwort: Coppen (Kaufen). Drittens: das Nachspiel. Die Schlüsselfrage: Wann und mit wie viel Gewinn verkaufe ich die Sneaker wieder? Das Schlüsselwort: Resell. Willkommen im Sprachuniversum der Sneakerholics.

Und damit zurück zu Martin Becker. Der schmeißt das nächste Fachwort in die Runde: „Raffles“. Das sind Lotterien der Hersteller, bei denen man mit viel Glück das Kaufrecht an limitierten Schuhen gewinnen kann. „Ich mache weltweit an Gewinnspielen mit. USA, Singapur, China, Schweden – überall, wo es eben Schuhe gibt“, sagt Becker und lacht dabei. Das ging dann auch mal so weit, dass er für einen Schuh mit dem Auto nach London und zurück gedüst ist. Klingt verrückt. Ist aber alles andere als ein Einzelfall. Man muss die Chancen nutzen, die man bekommt. Die sind nämlich rar. Zu groß ist die Nachfrage, zu gering die Chance, sich im weltweiten Buhlen der Millionen von Interessierten um ein paar Tausend Paar Sneaker durchzusetzen. Gekostet hat das Paar übrigens etwa 160 Euro – heute ist es fast 3000 Euro wert.

Zahlen, die genauso absurd wirken wie so manche Begebenheit im Sneaker-Kosmos. Etwa wenn Fans tage- und nächtelang vor einem Laden campieren, um den neuesten Schuh zu ergattern. Wenn sich Kanye West und DJ Khaled am Flughafen treffen, der Rapper dem DJ seinen neuesten Sneaker übergibt und dann beide wieder zurück in ihren Privatjet steigen und nach Hause düsen. Wenn bei Basketballspielen in der NBA die 30 Meter vom Teambus in die Halle zum Laufsteg werden, Stars wie LeBron James, James Harden und Stephen Curry Kleidung und Schuhe – natürlich aus eigener Kollektion – im Wert von zigtausenden Euros an sich tragen, Paparazzi gefühlt ebenso viele Fotos schießen und so alles noch teurer machen.

Mit anderen Worten: So geht heute Marketing. Und zu dieser Maschinerie gehört eben auch, dass es Leaks gibt, also vorab Details über neue Modelle nach draußen dringen. Die Branche wehrt sich nur halbherzig dagegen. Kein Wunder, befeuern all die Blogger, Influencer und Hacker doch mit ihren Gerüchten den Markt und die Beliebtheit ihrer Marken. Auch der Zweitmarkt boomt, für den Weiterverkauf gibt es eigene Börsen wie StockX – eine Art Online-Börse für Turnschuhe, auf der sich die Kaufpreise nach Angebot und Nachfrage in Echtzeit verändern.

Flexibilität, Zeit, gute Nerven, Schnelligkeit, Glück: All das braucht es im Schuhgeschäft. Aber eines schlägt alles: Informationen. Und so ist auch Martin Becker in die Kreise derer vorgedrungen, die als erste wissen, welcher Schuh wann, wo rauskommt, wie das Verfahren abläuft, welche Tricks und automatisierte Computerprogramme, sogenannte Bots, es bei der Dateneingabe gibt, um am Ende eben den entscheidenden Tick schneller zu sein als die weltweite Konkurrenz. Wissen ist Macht. Nur deshalb weiß Becker seit Wochen, dass am Black Friday die Post abgeht, Nike und Adidas gleich eine Reihe neuer limitierte Modelle herausbringen, statt sonst „nur“ etwa einen pro Woche.

Aber alles nur Business? Diesen Schuh will sich Martin Becker nicht anziehen. „Man muss schon auch Interesse für Sneaker mitbringen. Wenn mich das null jucken würde, könnte ich das nicht machen“, betont er. „Ich feiere die Schuhe und den Stil, deswegen trage ich sie auch selbst.“