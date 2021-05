Von Sabrina Lehr

Dossenheim. Hassan Yosefis Augen blitzen stolz. Der junge Mann aus Dossenheim hat gerade erfolgreich seine Ausbildung abgeschlossen und als Kfz-Mechatroniker einen neuen Lebensabschnitt begonnen. So weit, so normal für einen 21-Jährigen. Für Hassan jedoch eine Perspektive von Sicherheit und Stabilität, die er den größten Teil seines Lebens nicht hatte. Denn der junge Mann ist im Herbst 2015 als 16-Jähriger nach Deutschland geflüchtet. Sein Aufenthaltsstatus lautet "Duldung". Sie gilt bis 2023. Der "Zeitjung"-Redaktion erzählt er seine Geschichte.

Das alte Leben

Hassan wurde in Varamin, rund 40 Kilometer südlich von Irans Hauptstadt Teheran geboren. Seine Eltern – Angehörige der schiitischen Minderheit Hazara – waren vor der Terrorgruppe Taliban aus Afghanistan geflohen. Im Iran wurde Hassan wie auch seine drei Brüder in die Illegalität geboren. "Ich habe nicht einmal eine Geburtsurkunde", erzählt der junge Mann, der sein Geburtsdatum nur deshalb kennt, weil sein Vater es einst notierte. Einen Pass hatte er nicht. Schulbildung erfuhr er nur, weil er das Schulgeld, das von den afghanischen Kindern im Iran erhoben wurde, schon als Grundschüler bei der Feldarbeit verdiente.

Mit trüber Perspektive: "Wir Afghanen haben nie Zeugnisse bekommen und hätten keinen Abschluss machen dürfen", schildert er. Abseits des Klassenzimmers berichtet er von Unterdrückung und Schikanen. Ohne Möglichkeit zur Gegenwehr. Denn wo kein Pass, da keine Rechte: "Wenn mir ein Polizist etwas abnehmen wollte, konnte ich nicht mal zum Gericht gehen."

So reifte der Entschluss zur Flucht. Er kontaktierte einen Schlepper und brach mit zwei Cousins auf. Es war der 23. September 2015. Sein Ziel: "Einfach weg." Dass Europa gut sein sollte, habe er gehört: "Aber ich hatte gar keine Ahnung. Europa war abstrakt", sagt er. Sein Gepäck: ein Rucksack mit einer Jacke, zwei Hosen, drei T-Shirts und seinem Handy. Und seinem Impfpass. Dem einzigen offiziellen Dokument, das er besaß.

Die Flucht

Die Reise begann in einem Kleinwagen. Ein Schlepper habe sie damit von Teheran ins Zagros-Gebirge gebracht. Von dort seien sie in einem Treck von über 50 Menschen zu Fuß in Richtung Türkei marschiert. "Tagsüber haben wir uns versteckt und sind nachts gelaufen, damit die Soldaten uns nicht entdecken", erinnert sich Hassan. In der sechsten Nacht gelangten sie an die türkische Grenze. "Als wir sie gesehen haben, sind wir nur noch gerannt", berichtet er. "Wärst du nicht gelaufen, hätten dich Soldaten erschossen."

Er und seine Cousins erreichten türkischen Boden und damit die nächste Etappe der Flucht. Die beinahe die letzte gewesen wäre: "Ich hatte schon in der Türkei kein Geld mehr", berichtet Hassan. Weiter ging es mit Hilfe: Seine Mutter habe Goldringe verkauft und ihm Geld geschickt, um die Bezahlung der Schlepper zu ermöglichen. Andere hätten das nicht gekonnt: "Ich habe gesehen, wie Schlepper Leute bedroht und Frauen vergewaltigt haben, wenn sie nicht mehr zahlen konnten", erzählt er mit leiser Stimme. Zu Fuß sei es für die Flüchtigen in Richtung Küste gegangen. "Geschlafen haben wir im Freien", erzählt Hassan. Essen hätten ihnen Einheimische zugesteckt.

In drei Schlauchbooten setzte Hassen mit 52 anderen Flüchtlingen von Izmir nach Lesbos über. Er kam an, ein Boot sank. Ob jemand überlebte, weiß er nicht. Foto: dpa

So gelangten sie ans Mittelmeer, wo Schlepper in der Küstenstadt Izmir ein Schlauchboot mit einem kleinen Motor organisiert hatten. Damit sollten 53 Menschen zur griechischen Insel Lesbos gelangen – bei stürmischer See. "Wir wollten warten", erinnert sich Hassan und fügt in bitterem Ton an: "Aber Schlepper sind keine lieben Menschen." Die Schlepper hätten die Gruppe gezwungen, einzusteigen. Sie fügten sich. Das Boot und zwei weitere legten ab.

Dann der Schock: Rund 20 Minuten vor Lesbos ging der Motor aus und Luft entwich aus dem Boot. Mit Händen und den vier Paddeln ruderten die Passagiere um ihr Leben. "Die Frauen und die Kinder haben geschrien und geweint und ich habe gedacht, jetzt ist es vorbei", sagt Hassan. Aber er täuschte sich. Sein Boot und ein weiteres erreichten Lesbos. Das dritte nicht. Es war mit all seinen Passagieren gesunken. "Ein Mann ist damals weinend am Strand zusammengebrochen", erinnert sich Hassan. "Seine Familie war in dem dritten Boot."

Essensausgabe für Flüchtlinge am Wiener Hauptbahnhof. Foto: dpa

Für ihn und die Cousins ging es weiter. Mit dem Schiff nach Athen. Von dort in Bussen und Zügen quer durch Europa. Mazedonien, Serbien, Kroatien und Ungarn durchquerten sie. "Wir sind immer den vielen Leuten hinterher", schmunzelt Hassan. In jedem Land stellten sie sich in Schlangen, registrierten sich. Schließlich – fast drei Wochen nachdem sie den Kleinwagen in Teheran bestiegen hatten – erreichten sie Wien. "Erst da haben wir gemerkt, dass wir in Europa sind", sagt er und berichtet vom ersten warmen Essen in 20 Tagen. "Dort habe ich auch zum ersten Mal ein richtiges Bett bekommen", erinnert er sich. Dass er nach Deutschland kam, ist den Cousins zu verdanken: Sie wollten nach Schweden, er nicht alleine bleiben. Also überquerten sie die nächste Grenze – wo die Flucht endete.

Die Ankunft

Der erste Stopp in Deutschland war München. Und gleichzeitig das Ende des Traums von Schweden. "Weil wir minderjährig waren, sagte man uns, dass wir nicht weiter können." Statt nach Norden ging es in Richtung Westen, nach Mannheim. Am 14. Oktober kamen Hassan und die Cousins im Benjamin-Franklin-Village an, wo damals alleinreisende jugendliche Flüchtlinge untergebracht wurden.

Mit dem Ende der Flucht begann für Hassan der Kampf mit der Bürokratie. "Ich musste beim afghanischen Konsulat einen Pass beantragen", berichtet er. "Dafür brauchte ich drei Zeugen, die sagen, dass ich Afghane bin und den Ausweis meines Vaters." Glück für ihn: Die Papiere des Vaters hatte die Mutter noch. Er war verstorben, als Hassan sieben Jahre alt war. Mit Erhalt des Passes stellte er einen Asylantrag – und erhielt die erste Duldung. Zur Schule gehen durfte er bis dahin nicht. Erst Ende Januar begann er mit dem ersten Deutschkurs – und zog um.

Erst in eine Unterkunft in Eberbach, dann im Sommer 2016 nach Hockenheim. Dort habe ihn eine Betreuerin nach seinen Wünschen gefragt. Er hatte zwei: schnell Deutsch lernen und in einer Pflegefamilie untergebracht werden.

Die Pflegefamilie

Und dann kam nach zweimonatiger Suche Familie Brand aus Dossenheim, bestehend aus Mutter Karin, Vater Jörg, den Töchtern Lena und Henriette und den beiden Söhnen Simon und Konstantin. "Ich war voll begeistert", sagt Hassan über die erste Begegnung. Schon beim zweiten Treffen fragten sie ihn, ob er bei ihnen leben wolle. Und schnell erfüllte sich auch sein Wunsch, schnell Deutsch zu lernen: "Meine Pflegemama ist zwar Deutschlehrerin, aber am meisten gelernt habe ich von den Kindern", gesteht er. So viel, dass er die Vorbereitungsklasse überspringen und im September direkt in eine Regelklasse der Johannes-Gutenberg-Schule in Wieblingen gehen konnte. Der Plan: dort zwei Jahre später den Hauptschulabschluss machen.

Die Abschiebung?

Es kam anders. Nach einem weiteren halben Jahr folgte die Hiobsbotschaft in Form eines Abschiebe-Bescheids. Hassan sollte nach Kabul ausreisen – in eine fremde Stadt in einem Land, in dem er nie zuvor gewesen war. "Ich habe mir mit Hilfe meiner Pflegefamilie einen Anwalt genommen", sagt er. Der erwirkte einen Aufschub und sogar eine Bleibeperspektive. Der Haken: Hassan sollte innerhalb von sechs Monaten einen Ausbildungsplatz finden. Bei eineinhalb Jahren, die ihm noch bis zum Hauptschulabschluss fehlten. Ein Problem, das ihm zunächst nicht bewusst war: "Ich wusste nicht, dass man in Deutschland einen Abschluss braucht, um eine Ausbildung zu machen."

Er habe seinen Lehrer angefleht, ihn auf Probe in die Abschlussklasse zu versetzen. "Nach zwei Tagen sagte er: ,Du schaffst das!’" erinnert sich Hassan. Einen Tag in der Woche absolvierte der junge Mann zudem ein Praktikum in einer IT-Firma. Der Betrieb wollte ihn zum Systeminformatiker ausbilden. Aber wieder gab es einen Haken: Der Ausbildungsplatz erforderte die mittlere Reife – wofür keine Zeit blieb. Hassan brach ab und suchte sich ein neues Praktikum in einer Eppelheimer Kfz-Werkstatt. Das zahlte sich aus. Kurz nach Praktikumsstart kam die Rettung: Per Vorvertrag habe man ihm die Ausbildung als Kfz-Mechatroniker zugesagt – vorausgesetzt, er schaffe den Hauptschulabschluss. Er tat es mit Bravour: "Ich war Klassenbester."

Hassan mit seinem Pflegebruder. Foto: privat

Das neue Leben

Das ist nun über drei Jahre her. Vergangenes Jahr schloss Hassan seine Ausbildung ab. Sein Ausbildungsbetrieb hat ihn übernommen. Er lebt nahe seiner Pflegefamilie in einer eigenen Wohnung, hat seit rund einem Jahr eine Freundin und spielt gerne Fußball. Kurzum: Er führt ein Leben wie jeder andere 21-Jährige. "Ich kann sagen, dass Deutschland meine Heimat ist", sagt Hassan stolz.

An die Flucht habe er lange nicht mehr gedacht; auch wenn sie ihm in seiner ersten Zeit in Deutschland noch Albträume bereitet habe. "Als dann aber klar war, dass ich bleiben kann, gingen sie weg." Und sie seien besseren Träumen gewichen. Nämlich denen von der deutschen Staatsbürgerschaft und einem Kfz-Meister. "Hier bin ich frei", begründet er, was er an seiner neuen Heimat liebt. Bloß die Sache mit der Abschiebung, die ihm nach Ablauf seiner Duldung wieder drohen könnte, beschäftigt ihn bis heute: "Ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, um hierherzukommen. Und sein Leben setzt man nicht leichtfertig aufs Spiel."