Von Frederick Mersi

Du kannst gut mit Menschen umgehen und interessierst Dich für Medizin? Dann ist die Pflege vielleicht das Richtige für Dich. Ausgebildete Pflegekräfte werden in ganz Deutschland gesucht, und die Aussichten auf einen Job sind meistens sehr gut. Das solltest Du für Deine Bewerbung wissen:

Was muss ich als Krankenpfleger können? Du solltest gut mit Menschen umgehen und einen kühlen Kopf bewahren können, wenn es stressig wird. Viele Krankenhäuser haben nämlich nicht so viele Krankenpfleger, wie sie eigentlich bräuchten. Außerdem solltest Du bereit sein, im Schichtdienst zu arbeiten - also früh morgens, spät abends oder auch nachts.

Was sind die Aufgaben eines Krankenpflegers? Ein Krankenpfleger verabreicht nicht nur Medikamente oder legt Verbände an. Es geht auch darum, Patienten bei der Körperhygiene oder beim Essen zu helfen, sie zu beraten oder auf eine Operation vorzubereiten. Außerdem gehört eine Menge Papierkram zum Arbeitsalltag: Du musst Beobachtungen und deine Arbeit dokumentieren, Abrechnungen übernehmen und Material verwalten. Offiziell heißt dieser Beruf übrigens Gesundheits- und Krankenpfleger. Den Begriff gibt es aber erst seit 2003, davor hieß der Beruf Krankenschwester oder Krankenpfleger.

Haben Krankenpfleger gute Chancen auf einen Job? Definitiv. Die meisten Pflegeschulen schreiben zwar keine Garantie auf eine Anstellung in die Verträge von Azubis. Aber in der Regel bekommen Pflegeschüler nach drei Jahren Ausbildung - und bestandener Prüfung - mindestens ein Jobangebot. In Deutschland sind Krankenpfleger nämlich Mangelware: Laut Bundesregierung konnten 2017 für mehr als 10.000 Stellen in Krankenhäusern keine Pfleger gefunden werden.

Was ist mit der Bezahlung? Darüber wird oft und viel geredet. Gerade Auszubildende bekommen aber zum Anfang deutlich mehr Geld als Azubis in Handwerksbetrieben (siehe Tabelle). Wer in einer privaten Klinik arbeitet, verdient meist weniger. Viele Pflegeschulen bieten aber Weiterbildungen oder parallele Pflege-Studiengänge an, damit Du Dich für besser bezahlte Posten bewerben kannst.

Wie kann ich mich bewerben? In der Tabelle findest Du vier Pflegeschulen in der Region. Das ist aber keine vollständige Liste. Da die meisten Pflegeschulen keinen Bewerbungsschluss haben, kannst Du in Ruhe suchen und Dich informieren.