Von Celine Eßlinger

Heidelberg. Kein Schulunterricht, keine Parties, keine Sportveranstaltungen – aktuell lautet das Motto für uns alle: Daheim bleiben und soziale Kontakte meiden so gut es geht. Für diejenigen, die normalerweise regelmäßig freitags für das Klima auf die Straßen gehen, bedeutet das vor allem auch den Verzicht auf Demos im Rahmen der Fridays-for-Future-Bewegung. Unterkriegen lassen sich die Klimafreunde durch das Kontaktverbot aber keineswegs.

"Ganz im Gegenteil", erklärt Line Niedeggen, Pressesprecherin der Fridays-for-Future-Ortsgruppe Heidelberg: "Als Reaktion auf die aktuellen Umstände sind schnell viele neue Ideen entstanden." Da bereits seit ein paar Wochen keine Treffen mehr stattfinden können, wird sich nun, aufbauend auf dem bestehenden Netzwerk, online ausgetauscht. Es werden Telefonkonferenzen geführt, bundesweite Netzstreiks organisiert, aber auch Banner an Häusern angebracht.

"Natürlich möchten wir mit unseren Zielen immer mehr Menschen erreichen, aber unsere interne Weiterbildung ist uns ebenso wichtig", erklärt Line. Deswegen passiere jetzt – entgegen des Arguments, die Fridays-for-Future-Bewegung diene nur dazu, die Schule zu schwänzen – über die sozialen Netzwerke viel Aufklärung: "Die Klimabildung wird über den Online-Weg näher zu jedem Einzelnen nach Hause gebracht", meint die 23-jährige Physikstudentin und berichtet von Webin- aren und Lifestreams. Jeder ist dazu aufgerufen, sich zu fragen "Was halte ich vom Klimaschutz"? Diese Zeit der sozialen Isolation könne also vor allem dazu dienen, Skepsis und Unwissenheit in Bezug auf den Klimaschutz aus der Welt zu schaffen.

Auch die 14-jährige Marieke Wölfer, Organisatorin der ersten Fridays-for-Future-Demo in Schriesheim, sieht in den Einschränkungen durch das Virus eine Chance, wieder mehr Wertschätzung für die Natur zu entwickeln. Diese stehe uns momentan noch als eine der wenigen Freizeitalternativen zur Verfügung. Außerdem empfiehlt sie allen, sich in dieser Zeit zunächst auf ein umweltfreundlicheres Leben zu Hause zu konzentrieren. "Wir müssen bei uns selbst anfangen, beispielsweise unseren Plastik- oder Fleischkonsum reduzieren", erklärt die Schülerin. Auch wenn sie zurzeit nicht gemeinsam zu Demos auf die Straßen gehen können, geben die Umweltaktivisten nicht auf. So hofft Marieke, dass Corona die Menschen wachrüttelt. Gewisse Einschränkungen und gemeinsames Handeln sei notwendig, um Fortschritte in Sachen Klima zu erzielen.

Die Klimaaktivisten stellen sich auch jetzt hinter die Wissenschaft und halten sich an die Anweisungen. "Unsere Reichweite nutzen wir gerne in einer solchen Krisensituation und schaffen es so, viele junge Menschen zu vereinen, um Risikogruppen zu unterstützen", erzählt Line stolz. Das Resultat ist auf der lokalen Ebene "Heidelberg solidarisch", ein Hilfsangebot in erstmaliger Zusammenarbeit mit den Heidelberger Jugendparteien, an welches sich über eine Telefonhotline all diejenigen wenden können, die sich aktuell in Quarantäne befinden und Hilfe für Einkäufe oder Ähnliches benötigen. Ganz klar, in Krisenzeiten – egal ob bei Corona- oder Klimakrise – müsse man zusammenhalten.

Deshalb hofft Line, dass den Menschen angesichts der nun verbesserten Klimaumstände durch die sozialen Einschränkungen nun endlich einmal bewusst wird, wie enorm die Naturzerstörung durch den Menschen ist. Die 23-Jährige sieht eindeutige Parallelen zwischen Corona- und Klimakrise: In beiden Fällen muss die Krise zunächst als Krise wahrgenommen, auf die Experten gehört und gemeinsam überwunden werden. Dass sich das Klima durch das Virus teilweise bessert, bedeute also nicht, dass man sich nun entspannt zurücklehnen könne: "Wir müssen die Möglichkeit der gesellschaftlichen Veränderung dringend wahrnehmen und unsere politische Stimme aktiv nutzen." Auch Marieke findet, die aktuelle Situation zeigt, in welchem Maße wir Menschen dazu fähig sind, uns einzuschränken. "Deshalb haben wir das Zeug dazu, auch den Klimawandel zu bekämpfen", zeigt sich Marieke für die Zukunft optimistisch.