Von Benjamin Auber

Berlin. Klaus Hurrelmann (76) ist Sozialwissenschaftler mit den Schwerpunkten Jugend-, Bildungs- und Gesundheitsforschung. Seit 2009 arbeitet er als Senior Professor of Public Health and Education an der Hertie School of Governance in Berlin. Er hat mehrere Kinder- und Jugendstudien geleitet.

Herr Hurrelmann, haben Sie schon eine Corona-Party gefeiert?

Gefeiert habe ich keine, aber in Berlin einige Jugendliche dabei beobachtet. Es ist eine gefährliche Mischung aus Trotz und Ignoranz. Da ist es mir schon eiskalt den Rücken runter gelaufen.

Die Kritik an Teilen der Jugendlichen ist massiv. Wie bewerten Sie diese Regelüberschreitung?

Das muss man richtig einordnen. Die überwältigende Mehrheit der jungen Menschen bleibt zu Hause und verhält sich sehr diszipliniert. Eine tonangebende Gruppe in dieser Generation ist sehr umweltbewusst, deshalb ist das auch nicht überraschend.

Trifft die Bewegungseinschränkung Jugendliche denn besonders hart?

Ja, ganz klar. Zwar ist es eine Altersgruppe zwischen 15 und 25, die sich überwiegend gut mit den Eltern versteht und gerne zu Hause ist. Sie halten das aber nur aus mit den Bezugspersonen, die außerhalb des Elternhauses liegen. Freunde sind dabei von großer Bedeutung und braucht man als Orientierung. Das fällt weg, die Freiheit fällt weg – und das ist in dieser Lebensphase besonders einschneidend.

Kommt es jetzt vermehrt zu Konflikten in den Familien?

Das lässt nicht vermeiden. Familien gehen unterschiedlich gut mit der Situation um. Eltern, die beruflich nicht stark angespannt sind, können ihren Kindern jetzt wunderbar helfen. Andere Elternhäuser sind völlig überfordert, wenn alle Familienmitglieder daheim arbeiten und lernen müssen. Klar kommt es da zu Spannungen. Der Tag wird auf einmal ganz schön lang, wenn die Kinder über Stunden begleitet werden müssen. Das System Familie gerät unter einem riesigen Stress, wenn alles auf einmal in einem Haushalt stattfindet. Echte Konflikte, die schon schwelen, könnten sich entladen und wenn wir Pech haben auch in Gewalt enden.

Wie wichtig ist der physische Kontakt unter den Gleichaltrigen?

Dieser Kontakt darf überhaupt nicht unterschätzt werden. Körperlich eng, sehr auf Nähe fixiert und im Allianz-Denken. Obwohl die digitalen Geräte zur Anbahnung der sozialen Kontakte benutzt werden, ersetzt es nicht den realen Kontakt. Einfach mal zusammenhocken, fördert die persönliche, psychische, physische und gesundheitliche Entwicklung. Diese Entbehrungen betreffen natürlich auch Kinder im Grundschulalter. Abstand halten widerspricht der eigenen Intuition. Lange kann so ein Zustand nicht ertragen werden. Das hinterlässt über Monate deutliche Entwicklungslücken.

Die Corona-Krise zeigt offen die großen Probleme bei der Digitalisierung in den Schulen. Wie kommt das bei den Schülern an?

Die Schüler wissen, dass sich die ganze Welt digitalisiert. Sie sehen auch bei den Eltern, welche riesige Rolle digitale Prozesse an deren Arbeitsplätzen spielen. Und dann sehen sie jetzt erst recht, dass das in der Schule nicht stattfindet. Das ist ein fatales Signal, wenn Schulen nicht vermitteln, wie man mit digitalen Endgeräten umgeht und dann auch noch ohne Plan ein Handyverbot erteilen. Die Krise zeigt eindeutig, dass wir in Deutschland geschlafen haben. Die Leidtragenden sind dabei besonders die bildungsfernen Elternhäuser.

Welche Fehler in unserem Bildungssystem werden jetzt sichtbar?

Die Schulen sind nur ganz wenig vorbereitet, dass der Unterricht auf digitalem Weg weitergeht. Nur knapp 15 Prozent der Schulen sind in der Lage entsprechend zu reagieren, weil sie digitale Angebote bereits pflegen. Es sind aber viel weniger als in anderen Ländern und das rächt sich jetzt, weil der Digitalpakt verschleppt worden und die Ausstattung in vielen Schulen katastrophal ist. Beim Coronavirus kann jetzt nicht das entwickelt werden, was die Schüler sehr schätzen würden. Nämlich ein Lernen und Arbeiten, das unabhängig vom Schulgebäude ganz systematisch weiterläuft.

Jetzt könnten auch die Lehrer punkten, aber was passiert mit der Autorität, wenn digital nicht viel läuft?

Schüler klagen darüber, dass viele Lehrkräfte digital nicht richtig kompetent sind. Das war vor Corona schon ein riesiges Thema. Die Schulen geraten in Gefahr, ihre Autorität zu verlieren, weil sie auf die dringenden Erfahrungen, die die Lernenden im Alltag brauchen, nicht ausreichend eingehen. Da fällt der Mangel an digitaler Kompetenz besonders auf und natürlich wird die Autorität dann massiv leiden, wenn die digitale Kommunikation zum Flop wird.

Wie schätzen Sie die Probleme ein, wenn Nutzung von mobilen Endgeräten nur ein eingeschränkt verfügbar ist?

Auch hier rächt sich das, dass nicht jedes Kind mit einem Tablet ausgestattet ist, das man in der Schule und zu Hause nutzt, um mit der Lehrkraft zu kommunizieren. Die Plattformen der Schulen in den verschiedenen Bundesländern funktionieren auch nicht richtig und sind einem solchen Ansturm nicht gewachsen. Aber am Schlimmsten trifft es die, die gar nicht diese Ausstattung haben.

Glauben Sie, dass wir nach der Krise einen digitalen Wandel erleben?

Ja, davon bin ich überzeugt. Allen ist jetzt aufgefallen, was es für ein großes Handicap ist, digital so unterentwickelt aufgestellt zu sein. Die Selbstständigkeit der Schüler muss durch digitale Anreize extrem geweckt werden und das wird nach der Krise eindeutig das Thema sein.

Was sind Ihre Vorschläge?

Wir müssen dringend Akzente setzen, um den Digitalpakt umzusetzen. Der Lehrplan muss überarbeitet, die schulische Arbeitsweise überprüft werden, sie sollte sehr viel interaktiver sein und mehr Schüler beteiligen. Auch an der Kommunikation mit den Eltern sollte gearbeitet werden. Das müsste dann direkt auf der Agenda stehen.

Es herrscht Ungewissheit bei Abschlussprüfungen und beim Abitur. Wie groß ist dabei die Belastung?

Für jeden, dem eine besondere Prüfung bevorsteht, ist es eine große Beeinträchtigung. Vor allem bei Abitur oder dem mittleren Bildungsabschluss, die von biografischer Bedeutung sind. Da hat jeder mein großes Mitgefühl, denn auf eine Prüfung muss sich gezielt und mit einer klaren Zeitstrecke vorbereitet werden. Man muss genau wissen, wann die Prüfung ist, damit man im richtigen Moment bereit ist.

Was müssen die Kulturminister tun?

Die Schulminister sollten eine Notlösung für die Abiturprüfungen verabreden. Die jetzt wegfallenden Prüfungen entscheiden ja ohnehin nur über einen kleinen Teil der Bewertungen. Der größte Teil ist durch die bisherigen Ergebnisse bereits festgelegt. Da sollte sich bei gutem Willen eine für alle akzeptable Lösung finden lassen. Eine Absage der Prüfungen oder eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit bringt den Lebensplan von Tausenden von jungen Leuten durcheinander.

Der Studien- oder Ausbildungsbeginn wackelt ebenfalls. Wie sehr greift das in die Lebensplanung ein?

Bei zehn bis zwanzig Prozent wird diese Ungewissheit zu echten Krisen und zu Angststörungen führen. Aber es wird nicht alle treffen, weil die Jugendlichen in einer aufgeregten Zeit gelernt haben, wie man improvisieren kann. Sie wissen im globalisierten Zeitalter, dass alles möglich sein kann und alles offen ist. Diese Generation kann eine solche Krise verhältnismäßig gut wegstecken. Leben in Ungewissheit und die vielen Optionen, die sie haben, sind in ihrer DNA fest verankert. Der Plan B oder Plan C ist bei vielen bereits in der Tasche.

Abi-Feiern, Studienfahrten oder Auslandsaufenthalte drohen auszufallen. Verschmerzbar oder tiefer Einschnitt?

Die Jugendlichen werden es sportlich nehmen und pragmatisch angehen. Das sind nicht die Rituale, die wirklich entscheidend sind. Abi-Bälle oder Abschlussfahrten sind in diesem Fall nur nette feierliche Girlanden. Im Spätsommer geht es dann hoffentlich richtig los mit den Feierlichkeiten.