Von Anna Manceron

München. Patricia Schüttler lebt in München und leitet dort eine Selbsthilfegruppe für Transgender. Die 48-Jährige ist selbst Transfrau, engagiert sich im Verein Trans-Ident e. V. und leistet Aufklärungsarbeit an Schulen und Universitäten. Außerdem arbeitet sie in einem OP-Zentrum für Transmenschen.

Frau Schüttler, was beschäftigt die Menschen, die in ihre Selbsthilfegruppe kommen oder auf anderem Weg ihren Rat suchen?

Bei Jugendlichen ist es oft so, dass die Schulen nicht wissen, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Da geht es dann zum Beispiel darum, ob es rechtlich möglich ist, dass ein nicht-amtlicher Name im Zeugnis steht, oder in welcher Umkleide man sich beim Schulsport umziehen kann. Bei Älteren stehen wieder andere Fragen im Vordergrund: Wie bewerbe ich mich? Und muss ich meinem Arbeitgeber von Anfang an die Wahrheit sagen?

Mit welchen Problemen haben Transgender denn im Alltag besonders oft zu kämpfen?

Das fängt schon bei der Frage an, auf welche Toilette man gehen darf. Was mich persönlich oft stört, ist dass man auf das reduziert wird, was in den Papieren steht. So wurde ich mal beim Arzt mit dem Vornamen auf der Versichertenkarte aufgerufen, nur weil die offizielle Personenstands- und Namensänderung noch nicht vollzogen war. Unangenehm ist auch, wenn einem wildfremde Menschen sehr intime Fragen stellen – zum Beispiel, ob man schon operiert ist oder wie es in der Hose ausschaut.

Hintergrund Glossar zum Thema sexuelle Identität Die richtigen Worte zu finden, ist gerade bei schwierigen Themen oft wichtig. Das Zeitjung-Team hat sich deswegen einige Begriffe zum Thema sexuelle Identität angeschaut und zusammengefasst. Aber auch dabei gilt: Begriffe sind nicht statisch, und es gibt Diskussionen über ihre Richtigkeit. Je nach Kontext können sie individuell [+] Lesen Sie mehr Glossar zum Thema sexuelle Identität Die richtigen Worte zu finden, ist gerade bei schwierigen Themen oft wichtig. Das Zeitjung-Team hat sich deswegen einige Begriffe zum Thema sexuelle Identität angeschaut und zusammengefasst. Aber auch dabei gilt: Begriffe sind nicht statisch, und es gibt Diskussionen über ihre Richtigkeit. Je nach Kontext können sie individuell anders verstanden werden. > Gender meint das soziale Geschlecht eines Menschen. Der Begriff beschreibt, dass die soziale Interaktion für die Geschlechtsidentität verantwortlich ist. Gender steht damit dem biologischen Geschlecht gegenüber. > Transgender bezeichnet Menschen, die sich nicht, oder zumindest teilweise nicht, mit dem Geschlecht identifizieren können, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Mittlerweile ist die Bezeichnung ebenso zu einem Oberbegriff geworden, zu dem auch Menschen zählen, die sich weder dem Geschlecht "Frau" noch dem Geschlecht "Mann" zuordnen. > Cisgender meint dagegen alle, die sich auch mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. > Geschlechtsidentitätist das tief empfundene Zugehörigkeitsgefühl zu einem Geschlecht. Das kann mit dem bei der Geburt zugeordneten übereinstimmen, muss aber nicht. > Transsexuell ist in Deutschland ein juristischer Ausdruck für Menschen, die sich – ausgehend von einer binären Geschlechterordnung – mit dem jeweils anderen Geschlecht identifizieren. Kritiker dieses Begriffs stören sich an seiner Endung -sexuell, weil diese den Eindruck entstehen lässt, dass es dabei um die Sexualität und nicht um die Geschlechtsidentität eines Menschen geht. > Trans* ist der Versuch, einen Begriff ohne Wertung zu verwenden, nachdem es um viele andere Begriffe zunehmend Diskussionen gibt. > Binäre Geschlechterordnung geht davon aus, dass es nur zwei Geschlechter gibt: Mann und Frau. > Non-binäre Geschlechterordnung geht davon aus, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. > Intersexuell sind Menschen, deren Körper medizinisch nicht eindeutig männlich oder eindeutig weiblich zugeordnet werden können. > Queer ist eine offene Bezeichnung für Menschen, deren sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität von Hetero-Normen abweichen. > Transvestismus bezeichnet – ausgehend von einer binären Geschlechterordnung – das Tragen von Kleidung des jeweils anderen Geschlechts. Es geht dabei nicht darum, dauerhaft dem anderen Geschlecht anzugehören. > Misgendern nennt man es, wenn Personen absichtlich oder aus Versehen mit dem falschen Geschlecht, zum Beispiel mit weiblichen statt männlichen Pronomen oder Namen angesprochen werden.

Gibt es No-Gos, auf die Familie und Freunde unbedingt achten sollten?

Eltern denken oft, sie verlieren "den Sohn/die Tochter" durch die Änderung des Geschlechts. Das ist für mich totaler Quatsch, denn sie behalten doch ihr Kind und sollten versuchen, nicht an Rollenbildern festzuhalten oder sich Sorgen darüber zu machen, was die Nachbarn denken könnten.

Und was ist mit Freunden?

Sie müssen aufpassen, die Person nicht stellvertretend vor anderen zu outen. Generell sollte man Transmenschen einfach als ganz normale Menschen sehen – und nicht als etwas besonderes. Man muss aber auch damit rechnen, Freunde zu verlieren, wenn man sich outet. Ich zum Beispiel habe einige Freunde verloren, weil ihnen wohl das Verständnis fehlte oder sie Angst davor hatten, selbst mit dem Thema in Verbindung gebracht zu werden.

Sie haben sich mit 38 Jahren vor ihrer Frau geoutet, mit der sie seit der Schulzeit zusammen sind. Was bedeutet ein Coming-Out für eine Partnerschaft?

Das ist definitiv eine Herausforderung, für die es Mitgefühl von beiden Seiten braucht. Wenn es Probleme gibt, liegt das meistens daran, dass man zu spät mit dem anderen geredet hat. Ich bin jetzt seit 30 Jahren mit meiner Frau zusammen. Aber wir wären es vielleicht nicht mehr, wenn ich sie irgendwann mit einer OP vor vollendete Tatsachen gestellt und ihr keine Zeit gegeben hätte, um meine Situation zu verstehen.