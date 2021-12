Die drei Initiatoren von Brand New Bundestag (v. l.) Maximilian Oehl, Eva-Maria Thurnhofer und Daniel Veldhoen. Foto: Brand New Bundestag

Von Tim Müller

Alles beginnt mit einer Dokumentation des US-Streaminganbieters Netflix. "Knock Down The House" (Deutscher Titel: "Frischer Wind im Kongress") wird Eva-Maria Thurnhofer, Maximilian Oehl und Daniel Veldhoen nachhaltig beeindrucken.

Die Netflix-Dokumentation dreht sich um vier Kandidatinnen, die als Politik-Quereinsteiger das alte Establishment im US-Kongress herausfordern wollen. Zunächst in ihrer eigenen Partei, den Demokraten, dann bei der Wahl des Repräsentantenhauses. Geholfen wird den Kandidatinnen von einer linken, progressiven Initiative, die sich "Brand New Congress" (Deutsch: Brandneuer Kongress) nennt. Schließlich schafft es die Organisation, dass eine der drei, Alexandra Ocasio-Cortez, 2018 in das US-amerikanische Parlament gewählt wird. AOC, wie Ocasio-Cortez von ihren Fans genannt wird, entwickelt sich in den folgenden Jahren durch ihren hartnäckigen Kampf für soziale Gerechtigkeit in den USA zu einer globalen Ikone junger Linker.

Nach dem Doku-Abend ist Thurnhofer, Oehl und Veldhoen klar, auch Deutschland braucht eine solche Initiative. 2019 gründen sie "Brand New Bundestag" (BNB) in Anspielung auf das Vorbild aus den USA. Ihre Ziele: Frischen Wind in den Bundestag bringen, Deutschlands höchstes Parlament jünger, diverser, progressiver machen. Themen wie Klimaschutz, Soziale Gerechtigkeit und ein vereintes Europa stärker in den Fokus rücken.

Leichter gesagt als getan. Denn wie wird aus der Idee von drei jungen Menschen ein bundesweites Politik-Netzwerk? Die Antwort: mithilfe von Freunden. "Am Anfang hat es nur eine sehr kleine Gruppe von Ehrenamtlichen gegeben", erzählt Maja Bisanz von BNB im Gespräch mit der RNZ. Vor allem Freunde und Verwandte der drei Gründer engagieren sich. Über die Homepage und Sozialen Netzwerken, wie Facebook, Instagram und Twitter, rühren diese ersten Mitglieder ordentlich die Werbetrommel für die Initiative. "Wir mussten erst mal Kanäle aufbauen, mit denen wir viele Menschen erreichen konnten", erklärt Bisanz.

In kurzer Zeit werden aus dem kleinen Kreis über 200 Freiwillige – fast alle sind unter 30. Gleichzeitig wird über Crowd-funding-Töpfe im Internet Geld für die Arbeit von BNB aufgetrieben. Tausende wollen die progressive Bewegung unterstützen. Meist sind es Kleinstbeträge, wirkliche Großspenden gibt es nicht. Eine typische Graswurzelbewegung eben.

Nach der ersten organisatorischen Phase geht es 2020 an die eigentliche Arbeit. "Als wir etwas Reichweite aufgebaut hatten, haben wir mit der Nominierungsrunde für unsere Bundestagskandidaten begonnen", sagt Bisanz.

Denn wie das US-amerikanische Vorbild betreibt Brand New Bundestag keine klassische Interessensarbeit im Politikbetrieb. Die Initiative setzt vielmehr auf junge, unkonventionelle Menschen, die in den Bundestag einziehen wollen, um etwas zu bewegen. Veränderung von innen sozusagen.

Hunderte werden von der Internetgemeinschaft der Initiative vorgeschlagen und von einer externen Jury bewertet. Am Ende stehen elf Kandidaten – vor allem aus dem linken Parteienspektrum – fest, die auf ihrem Weg in den Bundestag von BNB unterstützt werden sollen. Die Auswahl ist bunt: Von Menschen mit Behinderung, über ehemalige Geflüchtete bis zur alleinerziehenden Pflegefachkraft – die Kandidierenden sollen ein Abbild der deutschen Gesellschaft sein.

Die Ehrenamtlichen von BNB organisieren Weiterbildungsangebote für ihre Bundestagsbewerber. "Das waren speziell auf die Kandidierenden zugeschnittene Workshops", erklärt Bisanz. Wer noch nicht so fit im Reden halten ist, darf ein Rhetorikseminar besuchen. Wer Organisationshilfe im Wahlkampf benötigt, bekommt Freiwillige vermittelt. "Gleichzeitig haben wir uns darum gekümmert, dass die Kandidierenden Aufmerksamkeit vonseiten der Medien erhalten", ergänzt Bisanz. Zu guter Letzt gibt es für jeden Anwärter knapp über 2000 Euro. Nicht viel für einen Bundestagswahlkampf, aber immerhin reicht es für Flyer.

Die Hilfe des BNB zeigt vor allem in Hinblick auf die innerparteilichen Auswahlverfahren Wirkung. Alle elf können sich in den Gremien ihrer Parteien durchsetzen und bei der Bundestagswahl kandidieren. Drei schaffen es schlussendlich in Deutschlands höchstes Parlament: Rasha Nasr, 29, Kassem Taher Saleh, 28, und der 33-jährige Armand Zorn. Nasr und Zorn für die SPD, Taher Saleh für die Grünen (siehe Artikel rechts). Für die Initiative ein großer Erfolg. "Als wir anfingen, haben wir gesagt, wir wären zufrieden, wenn wir mit einer Person reinkommen. Es ist unglaublich, dass es drei geworden sind", erklärt Mitbegründer Oehl nach der Wahl. Das Vorbild "Brand New Congress" haben sie damit überholt.

Zeit zum Innehalten gibt es nun jedoch nicht. Die drei neuen Bundestagsabgeordneten sollen auch weiterhin unterstützt werden. Wie genau, das wird gerade ausgelotet. Es gehe nun aber vor allem darum, ein Netzwerk aufzubauen, das von progressiven Politikern aller Parteien genutzt werden kann, so Bisanz gegenüber der RNZ.

Gleichzeitig ist nach dem Urnengang vor dem Urnengang. Allein 2022 stehen vier Landtagswahlen ins Haus. Der BNB will bei jeder mitmischen. Denn auch wenn der neue Bundestag so weiblich, jung und divers ist wie nie zuvor, gibt es nach Meinung der BNB-Mitglieder noch viel zutun für einen echten "politischen Aufbruch".

Elf Anwärter, drei Gewinner

.Elf Kandidaten ließen sich für die Bundestagswahl von der Initiative "Brand New Bundestag" unterstützen. Drei von ihnen haben den Sprung in Deutschlands höchstes Parlament geschafft. Die RNZ stellt die neuen Abgeordneten in knappen Worten vor:

Armand Zorn (SPD)

Armand Zorn. ⋌F.: Aru Smaielova

Armand Zorn zog für den Frankfurter Wahlkreis 182 in den Bundestag ein. Der 33 Jahre alte Sozialdemokrat setzte sich mit 29 Prozent der Stimmen überraschend klar gegen Axel Kaufmann (CDU), den viele als Favoriten gesehen hatten, durch. Das Ergebnis mache ihn stolz, aber auch demütig, sagte Zorn kurz nach der Wahl. Denn dies sei ein großer Vertrauensvorschuss. Er sei von einem sehr knappen Rennen ausgegangen. Dass er nun mit Abstand vorne liege, sei eine Sensation.

Zorn, der mit 12 Jahren mit seiner Familie aus Kamerun nach Deutschland zog, wuchs in Halle auf, wo er sich schon als Schüler politisch engagierte, etwa im Kampf gegen rechts. Nach dem Abitur 2007 studierte er Politik- und Geschichtswissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und an der Sciences Po in Paris. Im Jahr 2012 schloss er das Studium ab und begann 2013 ein Masterstudium der Politik- und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz. Der Unternehmensberater, der 2015 wegen des Berufs nach Frankfurt zog, will sich nun im Bundestag dafür einsetzen, dass Deutschland innovativer wird. Entscheidend ist für ihn dabei eine gelungene Bildungspolitik. Stark will sich Zorn in Berlin auch für gleiche Aufstiegschancen für junge Menschen machen – und das nicht nur aus Gründen der Gerechtigkeit. "Wir können uns schlicht nicht leisten, auf so viel ungenutztes Potenzial zu verzichten."

Rasha Nasr (SPD)

Rasha Nasr.⋌ ⋌F.: Julia Hoffmann

Rasha Nasr hat Geschichte geschrieben. Sie zog als erste Person mit Migrationshintergrund für die SPD Sachsen in den Bundestag ein. Die 29-Jährige, die im Dresdner Wahlkreis 159 für die Sozialdemokraten antrat, verfehlte zwar das Direktmandat. Konnte aber durch ihren aussichtsreichen Landeslistenplatz vier ins höchste deutsche Parlament einziehen. Nasrs Eltern wanderten 1986 aus Syrien in die DDR ein. Sie wuchs gemeinsam mit ihrem älteren Bruder in Dresden auf. 2010 bestand Nasr ihr Abitur. Anschließend studierte sie Politikwissenschaft an der TU Dresden. Nach ihrem Abschluss 2014 war Nasr als Asylkoordinatorin und Integrationsbeauftragte der Stadt Freiberg tätig. 2017 trat sie in die SPD ein und arbeitete in der Landes-Pressestelle ihrer Partei. Nach ihrem Einzug in den Bundestag im September dieses Jahres verhandelte sie in der Arbeitsgruppe zum Ampel-Koalitionsvertrag "Sozialstaat, Grundsicherung, Rente" mit. Ihren Schwerpunkt für die nächsten vier Jahre Parlamentsarbeit sieht sie in der Migrationspolitik.

Kassem Taher Saleh (Grüne)

Taher Saleh. ⋌ ⋌F.: Daniel Meißner

Für Kassem Taher Salehs war diese Bundestagswahl etwas ganz Besonderes. Nicht nur weil er durch seinen vierten Platz auf der Landesliste der sächsischen Grünen ins Parlament einzog, sondern auch weil es seine erste Bundestagswahl war. Denn Taher Saleh hat erst seit 2018 die deutsche Staatsbürgerschaft. Geboren wurde der 28-Jährige im Irak, 2002 kamen er und sein Familie als Flüchtlinge ins sächsische Plauen. Dort machte er 2013 auch sein Abitur. Es folgte ein Studium des Bauingenieurwesens an der TU Dresden. Vor seinem Einzug in den Bundestag arbeitete Taher Saleh bei einem Dresdner Bauunternehmer. 2019 trat er den Grünen bei. Im März 2021 folgte seine Nominierung für den Bundestag. Für seine Partei versuchte er sich auch als Direktkandidat des Wahlkreis Dresden I, den er allerdings nicht gewinnen konnte. In seiner Freizeit spielt der 28-Jährige Fußball und wandert. Im Bundestag will er sich vor allem für eine grünere Bau- und eine gerechte Asylpolitik einsetzen. tml