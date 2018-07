Von Alisa Götzinger

Buchen. Große Boxen, grelle Scheinwerfer, vor der Bühne das jubelnde Publikum - von einem Leben als bekannter und erfolgreicher Musiker träumen viele. In Zeiten, in denen es dank sozialer Netzwerke leicht geworden ist, sich selbst und seine Musik zu vermarkten, sind der große Durchbruch, Auftritte vor vielen Menschen oder das erste Album scheinbar schnell und einfach zu erreichen.

Doch im bekannten Sprichwort "jeder fängt klein an" ist auch im heutigen Musikbusiness noch Wahrheit enthalten. Aus gemeinsamem lockeren Musikmachen, aus Spaß an Musik mit Freunden und ein paar gesummten Melodien, die der ein oder andere schon länger im Kopf trug, entstehen dann Bands, die vom kleinen Kneipenauftritt am Anfang ihrer Karriere bis zum großen Festival alle Höhen und Tiefen miteinander durchgemacht haben.

Bei "BlackBox", einer Indie-Rockband aus Buchen, könnte die Gründungsgeschichte ähnlich beschrieben werden: Drei Freunde aus dem Raum Buchen schließen sich 2010 zusammen, um die Band "BlackBox" zu gründen.

Verona Fischer, Adam Bartwicki und Thorsten Mann sind schon lange befreundet, spielen alle mehrere Instrumente und haben schon öfter im lockeren Rahmen miteinander Musik gemacht. Schnell entstehen erste Liedideen, die sich langsam zu ausgereiften Songs entwickeln.

Anfangs fehlte ihnen da noch ein Bassist, der sich aber in der eigenen Nachbarschaft findet. So trat Jonas Müssig, ein Freund der Band, "BlackBox" bei und die richtige "Bandarbeit" konnte beginnen: "Für uns war es spannend zu sehen, wie ein Song entsteht. Wir hatten von Anfang an viele Ideen, die auf ihre Umsetzung geradezu warteten", erzählt Adam Bartwicki.

Langwierige Prozesse, in denen Texte gereimt werden, in denen endlos über einem Akkord gebrütet wird, gibt es bei ihnen nicht: "Oft war es so, dass einer von uns eine Melodie im Kopf hatte, ein Riff, das noch nicht ausgereift war. Dann haben wir gemeinsam gespielt und das nach und nach ergänzt. Manchmal haben wir einfach einen ,Fake’-Gesang eingesetzt, also anstatt echten Texten nur ,la la la‘ gesungen, um ein Gefühl für den Song zu bekommen", erinnert sich Verona Fischer und ergänzt: "So machen wir das heute noch. Der Prozess des Song-Schreibens ist für uns nicht lästig oder unangenehm. Das gemeinsame Musikmachen, aus dem dann Song-Ideen werden, macht uns Spaß."

Auf diese Weise entstehen Songs, die so verschieden sind wie die Farben eines bunten Blumenstraußes - manchmal locker leicht, manchmal nachdenklich, manchmal fröhlich beschwingt. Dank eines breiten Instrumentenrepertoires - von Gitarre, Westerngitarre, Schlagzeug über Klavier bis hin zu Trompete - sind die einzelnen Songs immer wieder spannend.

Im Bandnamen "BlackBox" drückt sich diese Spannung aus: "Eine Blackbox steht für etwas Unbekanntes, es kann alles dabei herauskommen. Genauso ist es mit uns und unserer Musik - wir sind immer für Überraschungen gut", bringt es Adam Bartwicki auf den Punkt.

An ihren ersten Auftritt können sich die Bandmitglieder bis heute genau erinnern - wahrscheinlich auch, weil die Aufregung an diesem Tag besonders hoch war. "Super aufgeregt" seien sie gewesen, erzählen sie mit einem Schmunzeln, wenn sie an den Gig, der noch in der alten Stadthalle der Stadt Buchen stattfand, denken: "Es war ein sehr undankbarer Raum, die Leute standen direkt bis vor unseren Instrumenten und als wir dann angefangen haben zu spielen, haben alle gebannt zugehört. Das war eine faszinierende Erfahrung, zu sehen: Da sind Leute gekommen, die wollen nur uns zuhören", erinnert sich Adam Bartwicki.

Durch das positive Feedback beschwingt, nimmt die Band nach zwei Jahren Bandgeschichte ihre erste Platte in einem Tonstudio in Aschaffenburg auf. "Gerade Percussion macht viel im Sound aus", erzählt Schlagzeugerin Verona. Das erste Album sei daher mit ein Grund dafür gewesen, mit Fabian Kieser einen Percussionisten in die Band zu holen, der den Klang, ob live oder auf CD, noch bunter macht.

Seit der Veröffentlichung des ersten Albums ist nun schon einige Zeit vergangen. Zeit, in der sich die fünf Freunde, die mittlerweile in den unterschiedlichsten Städten leben, durch die verschiedensten Clubs und Open-Air-Festivals des Landes spielten.

Ob Campusfestival in Frankfurt, Ego FM Radiosender in München, Nachtwandel im Mannheimer Jungbusch oder Tshukahara Festival in Aschaffenburg - "BlackBox" ist dabei und begeistert sowohl die eingesessenen als auch die neuen Fans.

Mittlerweile haben sie ihr zweites Album mit dem Namen "Tales of a homesick heart" aufgenommen. Der Release war nur einer von vielen Highlights im Bandleben: Das Kribbeln und die Vorfreude, ihren Freunden das neue Album zu zeigen, und natürlich das entspannte Musikmachen zählt für sie auf jeden Fall dazu: "Wir sind Freunde und lieben es, zusammen Musik zu machen. Daran hat sich auch durch die Band nichts geändert. Eine gute Melodie, ein schöner Abend im Probenraum, das ist für uns nach wie vor das Beste."