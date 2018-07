Buchen. (RNZ) Wie sieht es hinter der Bühne im Backstagebereich aus? Wie lange dauert die Vorbereitung auf einen Auftritt? Und braucht es für einen guten Sound auf der Bühne wirklich meterhohe Boxentürme? Die RNZ hat mit "BlackBox" über Mythen und Fakten des Musik-Showbusiness gesprochen:

Vorbereitung: Wie viel Zeit man am Tag des Auftritts für die letzten Vorbereitungen einplanen muss, hängt oftmals von der Größe der Veranstaltung ab, erklärt Adam Bartwicki: "Je größer der Gig, desto kleiner der Aufwand. Bei Festivals ist meist schon alles gerichtet. Es ist vertraglich zugesichert, dass wir so zwei bis drei Stunden vor Beginn des Auftritts da sein müssen. Wir machen dann einen Soundcheck von circa zehn Minuten und bauen, nachdem die Band vor uns weg ist, alles auf. Das war’s schon.

Auch die ,Timeslots’ zum Abbau sind vorgegeben: Nach dem Auftritt haben wir noch 15 Minuten, um unsere Instrumente von der Bühne zu holen." Anders verhält es sich bei kleineren Gigs - beispielsweise in Pubs oder auf selbstorganisierten Konzerten - hier trägt man Auf- und Abbau oftmals alleine. Kabel müssen verlegt und Instrumente an Ort und Stelle gebracht werden. Gut, wenn man Hilfe hat: "Wir haben oft Unterstützung von Freunden, die mit uns auf- und abbauen, dann geht es natürlich schneller. Manche helfen uns mit der Technik, sind beispielsweise Mischer und können den Sound beim Auftritt regeln."

Der Backstagebereich: Kühlschränke voller Getränke, Fernseher, Tischkicker, gemütliche Sofas, tolles Essen - so stellen sich die meisten Nichtmusiker den Backstagebereich vor. Stimmt das? Das "Ausmaß" des Backstagebereichs ist natürlich auch vom Veranstalter abhängig, der sich aber in der Regel viel Mühe für die Künstler gibt, erzählen "BlackBox": "Mit dem Festivalbändchen ,Artist’ gelangt man in den Backstagebereich. Dort gibt es dann Essen, Trinken und manchmal auch etwas zur Bespaßung wie zum Beispiel einen Tischkicker. Am interessantesten ist es aber immer noch, sich mit den anderen Bands zu unterhalten, neue Kontakte zu knüpfen und sich so entspannt auf den Auftritt vorzubereiten."

Die Nervosität: "Ich glaube, die meisten Musiker sind vor Auftritten ultra-nervös", sagt Adam Bartwicki und ergänzt: "Jeder geht eben anders damit um. Bei uns klappt das meist ganz gut mit Humor, wir nehmen uns und unsere Nervosität einfach gegenseitig auf die Schippe. Außerdem üben wir die ersten drei Songs meist am intensivsten, mit Übergängen und allem Drum und Dran. Nach 15 Minuten auf der Bühne, in denen alles super geklappt hat, ist die Anspannung dann auch verflogen." Und wenn mal was schief geht auf der Bühne? Dann hilft nur noch das "Pokerface": "Wir hatten zum Glück noch keine großen Pannen, die jemand bemerkt hat, aber auch bei kleinen Fehlern muss man einfach cool bleiben und weiterspielen, frei nach dem Motto: ,The show must go on!’"

Der Auftritt: Damit man sich und die anderen bei der großen Geräuschkulisse überhaupt richtig hört, gibt es einen Trick: kleine Boxen, die jeder Musiker vor sich stehen hat, die sogenannten Monitorboxen. Auf ihnen wird genau der Sound eingespielt, den man selbst zum Spielen braucht. Verschiedene Mikrofone erzeugen dann den Sound für die Zuschauer, der wiederum über Boxen im Raum verteilt wird. Manche Bands benutzen anstatt der Monitorboxen auch In-Ear-Kopfhörer, über die sie ihr individuelles Soundbild eingespielt bekommen.