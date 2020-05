Franziska Leis aus Walldürn macht bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich in Hardheim eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Sie berichtet, wie das Corona-Virus ihren Alltag in Berufsschule und Unternehmen beeinflusst. Foto: zg

Von Alisa Götzinger

Walldürn. Ausgefallene Prüfungen, leere Büros, verwaiste Klassenzimmer – die Corona-Krise stellt zurzeit so ziemlich jeden Bereich des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens vor große Herausforderungen. "Social Distancing" heißt das Gebot der Stunde – aus Solidarität gehen wir auf Distanz zur Familie, zu Freunden, Arbeitskollegen oder Schulkameraden.

Wie kann ein Leben in dieser "neuen Normalität" gelingen? Wie können Bereiche, in denen ein Mindestabstand zu anderen vorher nicht denkbar war, mit kreativen Konzepten die Herausforderungen der Krise meistern? Das fragen sich derzeit insbesondere Schulen und Ausbildungsbetriebe in der Region.

Ein Alltag wie vor der Corona-Krise: undenkbar. Das erfährt aktuell Franziska Leis aus Walldürn, eine von derzeit rund 200.000 jungen Auszubildenden in Baden-Württemberg. Seit 2017 macht die 25-Jährige bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich in Hardheim eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Vor der Corona-Krise bedeutete das: anderthalb Tage Theorieunterricht an der Berufsschule in Walldürn und dreieinhalb Tage Praxisbezug im ausbildenden Unternehmen.

Zuvor standen ihr alle Bereiche und Türen des Unternehmens sprichwörtlich offen: "Als Azubi war ich häufig in verschiedenen Gebäuden unterwegs, beispielsweise um Aushänge oder Entgeltabrechnungen zu verteilen, an Besprechungen teilzunehmen oder Botengänge zu erledigen. Die Mittagspause habe ich oft mit den anderen Auszubildenden verbracht", erzählt Franziska Leis.

Einen großen Teil der Arbeit erledige sie am PC. Das ist ein großer Vorteil, denn diese Arbeit kann sie in Corona-Zeiten problemlos erledigen. Um Infektionsketten zu unterbinden, hat das Unternehmen zudem virtuelle Schutzmauern errichtet. Das bedeutet, dass man andere Abteilungen und bestimmte Bereiche meiden soll.

Zudem arbeiten viele Mitarbeiter mobil und in Schichten, sodass sich die Kollegen während der Arbeit möglichst nicht begegnen. "Der enge Kontakt zu meinen Ausbildern bleibt in meinem Fall aber trotzdem erhalten, da ich nach wie vor im Büro arbeite und im Personalmanagement eingesetzt bin", berichtet Franziska Leis.

Und da sieht es bei der Berufsschule schon ganz anders aus, die – wie alle anderen Schulen im Land – bis auf Weiteres schließen musste. Um den versäumten Unterricht aufzuholen, sind alle Auszubildenden der Firma Eirich derzeit einen Tag in der Woche von der Arbeit im Unternehmen freigestellt, an dem sie selbstständig die Inhalte erlernen.

Dabei kommt den Auszubildenden die moderne Technik zugute: "Der Unterricht findet aktuell per E-Mail und über eine App namens ,Filr‘ statt. Hier werden verschiedene Aufgaben hochgeladen, die wir dann eigenständig bearbeiten. Im Anschluss werden die Lösungen zur Verfügung gestellt", sagt Franziska Leis und fügt hinzu: "Besonders gut ist natürlich, dass unsere gesamte Klasse von Beginn der Ausbildung an mit Tablets ausgestattet wurde."

Nachfragen funktioniert problemlos, gestaltet sich allerdings etwas aufwendiger als in der Schule. Ein Fingerzeig genügt nun nicht mehr. Stattdessen schicken die Azubis ihre Fragen in einer E-Mail an die Lehrer. "Meiner Erfahrung nach werden diese prompt beantwortet", berichtet die Auszubildende. Allerdings sei es für beide Seiten manchmal schwierig, Verständnisfragen zu konkreten Übungsaufgaben in einer Mail zu formulieren bzw. zu beantworten, sagt Franziska Leis.

Mit ihrer Ausbildung befindet sie sich in den letzten Zügen. Anfang Mai stünden eigentlich die langersehnten Abschlussprüfungen an. Aufgrund der Pandemie wurden diese nun aber auf Ende Juni verschoben.

Besonders schwierig zurzeit: Die Prüfungsvorbereitung ohne Lehrer und Lerngruppen mit anderen Auszubildenden. Derzeit bereitet sich die 25-Jährige selbstständig mit Altklausuren vor: "Ich arbeite die Klausuren durch und kontrolliere mich dann anhand der Lösungen selbst", erzählt sie. Da seit Anfang Mai der Unterricht in der Berufsschule wieder stattfindet, bleibt noch ein wenig Zeit, um den versäumten Stoff nachzuholen und sich gemeinsam auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten.

Schlimmer war für Franziska Leis allerdings die Ungewissheit: "Wir wussten lange Zeit nicht, wann die Berufsschule wieder öffnen wird und ob unsere schriftlichen Abschlussprüfungen wie geplant stattfinden können. Zudem ist es bis heute noch nicht sicher, wann und in welcher Form die mündlichen Abschlussprüfungen stattfinden. Aktuell ist angedacht, dass alles so laufen kann wie geplant und sich der Ausbildungszeitraum durch Corona nicht verlängert", berichtet Franziska Leis.

Auch von offizieller Seite wird den Azubis das Leben erleichtert. So entfällt die Pflicht zur Teilnahme an der schriftlichen Prüfung in den Fächern Deutsch und Gemeinschaftskunde. Wer möchte, kann nach einem Antrag trotzdem teilnehmen.

Ist die Situation, vor die die Corona-Krise die Auszubildenden derzeit stellt, auch herausfordernd – Franziska Leis kann dennoch Positives berichten: "Die Lehrer geben sich sehr viel Mühe, uns aus der Ferne zu unterstützen. Beispielsweise erstellen sie ein Quiz oder halten uns mit regelmäßigen Mails auf dem Laufenden. Auch der Ausbildungsbetrieb unterstützt uns in dieser außergewöhnlichen Situation bestmöglich – zum Beispiel durch die eintägige Freistellung."

Sorgen bereitet ihr eher die allgemeine wirtschaftliche Situation: "Eine Wirtschaftskrise würde ja nicht nur die Firma Eirich, sondern die meisten Industriebetriebe betreffen", sagt Franziska Leis. Abstand vom Corona-Alltag zu schaffen, das ist daher auch für die Auszubildenden wichtig: "Mir hilft es, Zeit draußen zu verbringen. Bei gutem Wetter setze ich mich mit einem guten Buch auf die Terrasse und genieße die Sonne." Und dafür wird Franziska Leis nach ihren Prüfungen wohl noch mehr Zeit und Muße haben.