Von Anna Manceron

Sarah Judys erster Patient an diesem Morgen liegt in Zimmer 4. Vorsichtig macht sie die Tür auf, schaut rein und geht an sein Bett. "Na, wie haben Sie geschlafen?", begrüßt die Pflegeschülerin den Mann mit ihrer warmen, freundlichen Stimme. "Alles okay, war nur ein bisschen heiß heute Nacht", sagt er. Kein Wunder. Schließlich haben die Wetterstationen am Tag davor knapp 37 Grad gemessen. Sarah misst jetzt erst mal die Körpertemperatur ihres Patienten: 36,6 Grad. Danach sind Puls (64) und Blutdruck (95 zu 50) dran. Die 21-Jährige ist zufrieden. "Alles ganz entspannt", sagt sie und lächelt.

Sarah ist eine von insgesamt 330 Pflegeschülern an der UMM Akademie. Die gehört zur Universitätsmedizin Mannheim, nimmt aber auch Schüler von anderen Krankenhäusern auf. Die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin an der Uniklinik dauert drei Jahre. Die Pflegeschüler arbeiten dabei in Vollzeit, also jeden Tag acht Stunden. Ab dem zweiten Lehrjahr kann man nebenbei auch noch studieren, zum Beispiel das Fach Pflegemanagement.

Sarahs Ausbildung besteht aus Schul- und Praxisphasen, die sich abwechseln. Zwischen drei Wochen und zwei Monaten verbringen die Pflegeschüler dabei auf einer Station oder bei einem ambulanten Pflegedienst. Sarah ist jetzt im zweiten Lehrjahr. Im Oktober 2017 hat sie angefangen, und in einem Jahr beginnt ihr schriftliches Examen.

An diesem Morgen arbeitet sie auf ihrer Lieblingsstation - im Frühdienst. Der geht von 6 bis 14 Uhr, einschließlich 30 Minuten Pause. Es ist 5.40 Uhr, als Judy die Station betritt. "13.4 Kardiologie" steht auf dem Glasschild vor dem Empfangstisch. Dort werden Patienten versorgt, die Probleme mit dem Herzen haben. "Das Besondere an dieser Station ist, dass wir mit Telemetrie arbeiten", erklärt Sarah. Das heißt: Der Herzschlag bestimmter Patienten wird rund um die Uhr überwacht. Sie sind an ein Gerät angeschlossen, das man Elektrokardiogramm (EKG) nennt. Die Kurven kann man auf einem Bildschirm hinter dem Empfang ansehen. Setzt der Herzschlag aus, geht ein Alarm los.

Schnell steuert Sarah auf die Umkleide zu und schlüpft in ihre Arbeitskleidung. Um 5.53 Uhr sitzen alle rund um den Holztisch im Aufenthaltsraum der Pfleger. Außer Sarah sind zwei examinierte, also ausgebildete, Pflegerinnen und ein Praktikant da. Und Sarahs Praxisanleiterin Doris Hüber.

Schwester Rabia hatte Nachtdienst und bringt ihre Kolleginnen auf den neuesten Stand. Die Schicht verlief ziemlich unruhig. Eine demenzkranke Patientin hat die Polizei gerufen und behauptet, sie werde im Krankenhaus festgehalten. "Ich habe mit den Polizisten gesprochen und ihnen das Zimmer gezeigt", erzählt Rabia und grinst. Auch bei den anderen Pflegerinnen sorgt die Geschichte für schmunzelnde Gesichter. Eine Strafe müsse die alte Dame aber nicht zahlen, erklärt sie. Als die Pflegerin mit ihrem Bericht fertig ist, packt sie ihre Sachen zusammen. "Schlaf gut, wenn’s geht", sagt Doris Hüber. Rabia schneidet eine Grimasse: "Hm, mal sehen."

Dann verteilt Doris Hüber die Aufgaben: "Ich würde heute gern mit Sarah zusammen drei Zimmer machen." Die Kolleginnen nicken. Geht klar. Insgesamt gibt es auf der Station etwa 30 Betten, die meistens alle belegt sind. Normalerweise kümmert sich jede Pflegerin um sieben oder acht Zimmer mit jeweils zwei Patienten. Auf dem Tisch vor Sarah liegt der Übergabezettel, den jede Pflegerin zu Beginn ihrer Schicht bekommt. Darauf stehen die Namen aller Patienten, die Diagnosen und andere wichtige Informationen. Zum Beispiel, wie viel ein Patient trinken darf.

Nach der Übergabe gehen Sarah und Doris Hüber zusammen die Patientenakten durch. Dort steht unter anderem, welche Medikamente die Kranken in der Nacht bekommen haben. Die beiden schauen auch, ob Tabletten, Spritzen und Infusionen in Ordnung sind. Unter den wachsamen Augen ihrer Anleiterin mustert Sarah kritisch drei braune Glasampullen. "Alles in Ordnung", sagt sie. "Das Glas ist unbeschädigt und die Flüssigkeit klar." Als Pflegeschülerin darf sie die Medikamente zwar verabreichen, aber nicht allein überprüfen.

Der morgendliche Rundgang beginnt diesmal um 6.55 Uhr. Knapp eine Stunde hat Sarah dafür Zeit, dann kommt der Stationsarzt zur Visite vorbei. "Auf der Kardiologie ist es ganz wichtig, dass wir die Werte der Patienten ständig kontrollieren", erklärt Doris Hüber. "Das heißt, wir müssen jetzt erst mal bei Jedem Blutdruck, Puls und Temperatur checken." Auch das Gewicht, der Blutzucker und die Sauerstoffsättigung im Blut werden regelmäßig überprüft.

Der zweite Patient schläft noch, als Sarah ihm das Fieberthermometer ins Ohr steckt. Plötzlich wacht er auf und schaut sie etwas ungläubig an. "Huhu", sagt die junge Frau und grinst verschmitzt. Der Mann lächelt müde zurück. "Sie müssen noch ihre Tabletten nehmen", erinnert sie ihn und gibt ihm ein Glas Wasser. Im Zimmer nebenan wartet schon eine Frau auf die Pflegeschülerin. "Ich hatte heute Nacht Nasenbluten", erzählt die Patientin. "Vielleicht war das Medikament für die Blutgerinnung zu stark, das mir der Arzt gestern gegeben hat." Sarah gibt ihr eine Spritze und schreibt etwas in die Patientenakte. "Das besprechen wir nachher, wenn der Arzt da ist."

Vier Fragen an die Mannheimer Pflegeschülerin Sarah Judy Redaktion: Anna Manceron / Produktion: Reinhard Lask

Dass der Umgang mit manchen Kranken auch schwierig sein kann, zeigt der Fall eines 92-jährigen Senioren. "Hier zieht’s", beschwert er sich, als die Pflegeschülerin vorbeiläuft. Das Fenster möchte Sarah trotzdem offenlassen. Am Nachmittag wird es auf der Station sehr warm sein. Grund genug, vorher noch mal ordentlich durchzulüften. "Na, hoffentlich bekomme ich dann wenigstens eine Lungenentzündung", sagt der Mann. "Damit das hier endlich vorbei ist." Er habe keine Angehörigen, erzählt er. Und sieht deshalb keinen Sinn mehr in seinem Leben. "Ich will auch nicht reanimiert werden", betont er. "Das habe ich dem Arzt schon gesagt."

Eine Lungenentzündung bekomme er von dem offenen Fenster ganz bestimmt nicht, beruhigt Sarah den Mann. Dabei schaut sie ihn freundlich und aufmerksam an. "Wollen Sie vielleicht, dass ich Ihnen im Bad helfe?", fragt sie. Das Angebot stimmt den alten Herrn etwas milder. Leider ist die einzige zentrale Dusche auf der Station gerade belegt, deshalb ist für ihn heute nur eine Katzenwäsche vor dem Waschbecken drin. Der Mann ist dankbar dafür, dass sich die Pflegeschülerin um ihn kümmert. Aber dann, ganz plötzlich, kippt die Stimmung wieder. "Das sind unmögliche Zustände hier", poltert er. "Lassen Sie mich in Ruhe, ich will einfach nur sterben!"

Sarah bleibt ganz cool. Sie macht einfach weiter, wäscht den Patienten und bringt ihn zurück in sein Bett. "Man muss immer bedenken, warum ein Mensch so reagiert", sagt sie später. Mit dem hohen Alter verändere sich bei einigen Patienten der Charakter, viele litten dann unter Stimmungsschwankungen. "Das darf man ihnen nicht übel nehmen", betont Sarah. Aber wenn jemand die Pfleger beleidigt, würden sie ihm zu verstehen geben, dass das nicht okay ist.

Man merkt der 21-Jährigen an, dass sie den Job nicht erst seit gestern macht. Die Liste der Stationen, auf denen sie schon mitgearbeitet hat, ist lang: Hals-Nasen-Ohren-Klinik, Neurochirurgie, Gefäßchirurgie, Operations-Zentrum, Knochenmarktransplantation. Auch in der Psychiatrie und bei einer ambulanten Sozialstation hat sie hospitiert. "Die Pflege ist mein Wunschberuf", sagt Sarah. Ihre Familie ist daran sicher nicht ganz unschuldig. "Meine Eltern sind beide Altenpfleger, und meine Omas waren Krankenschwestern", erzählt sie. Dass sie selbst auch Pflegerin werden möchte, hat sie zwei Jahre vor dem Abi beschlossen.

Was ihr an dem Beruf so gut gefällt? "Dass er sinnvoll ist", sagt die 21-Jährige. Für sie ist die Pflege eine "wunderbare Kombi" aus Sozialem und Medizin. Und ein absolut krisensicherer Job. Denn ausgebildete Pflegekräfte werden nicht nur in Deutschland dringend gesucht. Mit der Ausbildung könne sie überall auf der Welt arbeiten, sagt Sarah. Etwa in England oder der Schweiz. Aber natürlich gibt es auch Dinge, die ihr nicht so gut gefallen. Zum Beispiel der Zeitdruck, und dass es zu wenig Personal gibt. "Aber man lernt eben, sich zu organisieren."

Dass viele Menschen falsche Vorstellungen von der Pflege haben, ärgert sie. "Die Leute denken oft, es gehe nur um Waschen und Essen. Dabei ist das ein verantwortungsvoller Job, bei dem man medizinisches Fachwissen und viel soziale Intelligenz braucht."

Vor ein paar Wochen hat Sarah beim Bundeswettbewerb "Bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege" mitgemacht und den vierten Platz belegt. Insgesamt waren 24 Pflege-Azubis aus ganz Deutschland dabei. Im praktischen Teil der Prüfung hat sie sogar als erste Teilnehmerin 100 von 100 Punkten erreicht und dafür den Sonderpreis "Beste Praktikerin" bekommen. Das Ergebnis hat sie zwar überrascht, aber stolz ist sie trotzdem. Mit ihrer Leistung hat sie es auch in die deutsche Pflege-Nationalmannschaft geschafft. Mit der tritt sie in Zukunft bei den Europa- und Weltmeisterschaften der Berufe an.

Die erste Verschnaufpause an diesem Morgen gibt es um 10.30 Uhr. Sarah gönnt sich ein paar Happen von ihrem selbst geschmierten Pausenbrot. Und dann geht‘s auch schon weiter.