Musikproduzent Ole Sturm beim Auflegen in der Halle 101 in Speyer. Foto: Manuel Dietrich

Von Matthias Kehl

Mannheim. Es ist der Sommer 2011, der das Leben von Ole Sturm verändert. Zum Auftakt der Ferien reist der damals 14-Jährige voller Vorfreude mit dem Dürkheimer Hockey Club ins Trainingslager nach Kaiserslautern. Ansporn für den sportbegeisterten Jungen ist der Sprung in die U16-Nationalmannschaft, in dessen Fokus er gerückt ist. Am ersten Tag des Camps knickt er bei einem Richtungswechsel auf dem Hockeyfeld plötzlich um, bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Diagnose: Bruch des linken Wadenbeins, Bänderriss und Anriss der Syndesmose.

Das Bein kommt in Gips, die Laune sinkt in den Keller. "Meine Sommerferien waren gelaufen", erinnert sich der heute 21-Jährige beim Treffen mit der RNZ. Während seine Freunde draußen die schulfreie Zeit genießen, sitzt Sturm zu Hause in Wachenheim und ist zur Ruhe gezwungen. Am ersten eigenen Laptop, den er kurz zuvor geschenkt bekommt, lädt er sich dann ein Einsteiger-Musikprogramm herunter. Inspiriert von David Guetta und dem US-amerikanische Dubstep-Produzent Skrillex versucht sich Sturm an der Kreation elektronischer Musik.

"Ich hatte von gar nichts Ahnung und für meine ersten Uploads zu Recht viel Häme kassiert", gibt er lächelnd zu. Heute produziert Sturm, der in Heidelberg Biologie und Chemie studiert, unter anderem Elektro, House, Trance und Pop. Im Mannheimer Stadtteil Vogelstang hat er dazu einen eigenen Studio-Raum bezogen. Mattschwarz glänzenden Boxen-Türme stehen dort an den Seiten eines rechteckigen 34-Zoll-Projektionsbildschirms.

Davor ein Schaltpult für digitale Klänge, hochwertige Lautstärke-Regler und ein Keyboard. Die cremefarbenen Wände verlaufen ohne Ecken und sind mit "Bassfallen" bestückt, spezielle Schallabsorber, die für einen klaren trocknen Sound sorgen. "So werden die Klänge geschluckt und es vibriert nichts", erklärt Sturm.

Seit September hat sich der 21-Jährige hier seinen musikalischen Rückzugsort eingerichtet. "Hier kann ich mich ohne Ablenkung komplett aufs Produzieren einlassen", sagt Sturm, der sich dabei nicht auf ein bestimmtes Genre festlegen will. An seinen Songs arbeitet er in Mannheim akribisch, so oft es das Studium zulässt. Je nach "Flow" braucht er bis zur endgültigen Vollendung eines Tracks zwischen mehreren Tagen bis hin zu Wochen.

Hintergrund Goldene Regeln für Produzenten - Tipps für Einsteiger Wie baut man einen Song? Welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Und wie lange dauert das Ganze? Die RNZ hat bei Produzent Ole Sturm nachgefragt: Voraussetzungen: Zum Musik produzieren braucht man heutzutage nicht mehr als einen Laptop, ein Musikprogramm und Kopfhörer. Grundlegende [+] Lesen Sie mehr Goldene Regeln für Produzenten - Tipps für Einsteiger Wie baut man einen Song? Welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Und wie lange dauert das Ganze? Die RNZ hat bei Produzent Ole Sturm nachgefragt: Voraussetzungen: Zum Musik produzieren braucht man heutzutage nicht mehr als einen Laptop, ein Musikprogramm und Kopfhörer. Grundlegende musikalisches Theorie sollte man sich jedoch aneignen. Was eine Tonart ist, sollte bekannt sein und wie man Akkorde richtig setzt. Rudimentäre Kenntnisse beim Keyboard wären gut. Herangehensweise: Je mehr man seinen Sound seiner eigenen Stimmung anpasst und nach Gefühl handelt, desto besser und authentischer wird dieser. Für einen guten Song braucht man vereinfacht gesagt: Eine coole Baseline, gute Drums, eine packende Melodie und ein paar Akkorde. Soundbuilding: Online Samples runterzuladen, die schon tausende Menschen benutzt haben, kann jeder. Beim Soundbuilding ist vor allem Kreativität gefragt. Man kann so ziemlich alles aufnehmen und als Klang benutzen. Vom Einspielen eines Instruments über den Klang vom Aufreißen eines Klettverschlusses oder der Hall vom Schlag auf den Tisch. Selbstgemachte Sounds klingen viel organischer und bereichern die eigene Musikproduktion. Mit was fange ich an: Hier sind absolut keine Grenzen gesetzt. Für jeden Song kann die Herangehensweise anders sein. Häufig mache ich es so: Ich suche mir Akkorde raus, die gerade meine Stimmung widerspiegeln. Der Sound, mit dem diese Akkorde gespielt werden; zum Beispiel per Pad- oder Plucksound - gibt eine weitere Variationsmöglichkeit. Wenn ich keinen Gesang habe, mache ich danach den "Drop" - quasi den Höhepunkt des Songs, auf den alles hinausläuft. Wenn der geschafft ist, kommen die Breaks, danach das Intro. Dann müssen diese Elemente über den Song weg kopieren werden, danach kann der Feinschliff vonstatten gehen. Zeitmanagement: Bis zur Demo eines Songs brauche ich in der Regel drei bis vier Tage. Der Hauptteil kommt dann aber erst noch. Für den Feinschliff, das Herrichten aller Tonspuren dazu bis ins Detail, braucht es dann mindestens noch einmal die vierfache Zeit bis der Track endgültig steht. (make)

[-] Weniger anzeigen

Seine Kenntnisse vertieft Sturm bereits mit 15 als er beim Hamburger Musik-Label "Kontor Records" ein Praktikum macht. Dort holt er sich Feedback, lernt erstmals professionelle Produktionsstrukturen kennen und knüpft einen wichtigen Kontakt, der ihm regelmäßig Rückmeldung für seine Arbeit gibt. "Zu jedem Geburtstag habe ich mir fortan neue Ausrüstung zum Musik machen gewünscht", erinnert sich der 21-Jährige. Zu neuen Boxen kommt ein Mikro, zum Keyboard gesellt sich ein "Interface", das aus digitalem analogen Sound macht und als Vorverstärker dient. Basis seiner Arbeit ist das Musikprogramm "Ableton". Nebenbei spielt er weiter Geige, die er bereits mit vier Jahren zum ersten Mal in der Hand hält.

Als sich kurz vor dem Abitur für Sturm die Zukunftsfrage stellt, schreibt der ehrgeizige Pfälzer den besten DJs Deutschlands und fragt an, mit ihnen produzieren zu dürfen. "Natürlich habe ich fast keine Antworten bekommen - bis auf eine Ausnahme". Der Elektro-Produzent Moguai, der unter anderem für seine Arbeit mit den Sugababes, Girls Aloud und 2Raumwohnung Doppelplatin und Gold erhielt, lädt den damals 18-Jährigen in sein Studio nach Dorsten im Ruhrgebiet ein. "Mit allem was ich hatte zog ich dorthin und bekam die Chance, mich zu beweisen", sagt Sturm, dessen Talent in Dorsten sehr gut ankam.

Der Kontakt hält, über Moguai veröffentlicht Sturm mit 20 seinen ersten offiziellen Track "Satisfied", seine aktuelle Single "So in Love" ist nun auch auf Spotify online. Aus Liebe zu den Beats will Sturm weiter dranbleiben im Musik-Geschäft. "Mein Traum ist es, mit Musik meinen Lebensunterhalt zu verdienen", sagt Sturm, wohlwissend, dass dies eine schwierige Herausforderung ist. "Du musst eigene Songs haben - und möglichst den einen Hit landen." Vor allem Live-Auftritte auf Festival-Bühnen bringen den so wichtigen Status in der Szene, erklärt der Produzent.

Die Fähigkeiten, die er sich bis hierhin angeeignet hat, kann ihm indes keiner mehr nehmen. Auch als DJ ist Sturm in der Region unterwegs. In Heidelberg hat er bereits in der Halle02, im Ziegler und im Breidenbach an den Plattentellern gestanden. Wenn die Nacht zum Tag wird, fängt für ihn die Arbeit meistens erst an.

In diesem Jahr winkt für ihn der Abschluss seines Bachelor-Studiums. Danach plant er eine "Auszeit", um sich seinen geliebten Beats zu widmen. Zum sportlichen Ausgleich ist Sturm heute für den Heidelberger Hockey Club aktiv. Die Nationalmannschaft hat er mittlerweile abgeschrieben, sein Ziel ist es nun, zu den Champions der Musikszene aufzuschließen.