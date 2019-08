Mannheim. (pm/geko) Die Kölner Musiker AnnenMayKantereit gehen auch 2020 wieder auf Tour. Mit ihren Hits "Pocahontas", "Barfuß am Klavier" oder "Ich geh heut nicht mehr tanzen" erreichen sie enorme Streaming-Zahlen und elektrisieren regelmäßig ihr Publikum auf ihren energiegeladenen und emotionalen Konzerten.

Der dritte Auftritt der Band im kommenden Jahr wird am 27. Februar2020 in Mannheim in der SAP-Arena sein. Die Tickets sollen in Mannheim etwa 40 Euro kosten.

Außerdem führt die Tour sie nach Leipzig, Freiburg und Köln. International stehen sie zudem noch in Wien und Zürich auf der Bühne. Besondere Highlights werden wohl ihre drei geplanten Open-Airs unter dem Namen "AnnenMayKantereit&Freunde". In der Vergangenheit überzeugten sie die Region bereits mit einem ausverkauften Konzert in der Alten Feuerwache und einem unangekündigten Auftritt beim diesjährigen Maifeld Derby.

Auch nächstes Jahr spielen sie ihre Hits vom Album "Schlagschatten", das Fans und Kritiker überzeugte. Tickets gibt es ab sofort exklusiv über Krasser Stoff und Eventim, ab dem 23.08.2019 um 12 Uhr auch an ausgewählten Vorverkaufstellen.

Alle "Arena-Tour" Termine auf einen Blick:

23.02.20 Neu-Ulm DE ratiopharm arena

25.02.20 Wien AT Stadthalle

27.02.20 Mannheim DE SAP Arena

28.02.20 Zürich CH Hallenstadion

29.02.20 Nürnberg DE Arena Nürnberger Versicherung

03.03.20 Leipzig DE Arena

05.03.20 Oberhausen DE König-Pilsener Arena

06.03.20 Magdeburg DE Getec Arena

07.03.20 Chemnitz DE Messe

10.03.20 Freiburg im Breisgau DE SICK-ARENA

12.03.20 Bremen DE ÖVB-Arena

13.03.20 Köln DE Lanxess Arena

15.03.20 Kiel DE Sparkassen-Arena

Die "AnnenMayKantereit&Freunde" Open-Airs:

13.06.20 Hannover DE Expo Plaza

14.08.20 Hamburg DE Trabrennbahn Hamburg Bahrenfeld

15.08.20 Rosstock DE IGA Park